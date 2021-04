Barry Hearn entrera dans un nouveau rôle de président chez Matchroom Sport

Barry Hearn OBE a démissionné de ses fonctions de président du Matchroom Sport Group of Companies après près de 40 ans, occupant le poste de président à titre consultatif.

Son nouveau rôle portera principalement sur la stratégie événementielle et le développement global.

Eddie Hearn deviendra le nouveau président du groupe d’entreprises et président de Matchroom Sport, Professional Darts Corporation, Matchroom Boxing, Matchroom Boxing USA, Matchroom Media et le PGA EuroPro Tour.

Pendant ce temps, Steve Dawson succédera à Barry Hearn en tant que président du World Snooker après le championnat du monde de cette année. Matthew Porter deviendra président de Matchroom Multi Sport et Katie Hearn PDG de Matchroom Media.

Eddie Hearn assumera la responsabilité globale de tout le groupe de son père

Aujourd’hui est un jour important pour notre famille alors que mon père se retire en tant que président de Matchroom Sport et que j’assume ce rôle. Quiconque me connaît est bien conscient de ce que représente Matchroom pour moi et notre famille. J’ai hâte de poursuivre la croissance mondiale de cette étonnante entreprise familiale 🤝 pic.twitter.com/hCTquWYpVy – Eddie Hearn (@EddieHearn) 20 avril 2021

Hearn a fondé la société de promotion sportive en 1982.

«Ce fut un immense honneur d’avoir travaillé avec certains des plus grands sportifs de la planète au cours des 40 dernières années et d’avoir vécu tant d’expériences merveilleuses à travers notre éventail d’événements à cette époque, des jours de gloire du snooker des années 1980 au record- les spectacles de boxe de rupture et la croissance incroyable des fléchettes professionnelles, car nous avons créé des opportunités pour des milliers de sportifs pendant cette période », a-t-il déclaré.

«De grands défis ont été relevés, mais pas plus que la pandémie de Covid. J’ai été déterminé à rester en charge jusqu’à ce que cette catastrophe soit passée et maintenant il y a de la lumière au bout du tunnel et je pense que c’est le bon moment pour passer le contrôle de Matchroom à mon fils Eddie et aux brillantes équipes que nous avons réunies dans toutes nos activités.

«Je continuerai d’être disponible pour toutes les sociétés Matchroom en tant que président non exécutif, un rôle consultatif se concentrant sur la stratégie du groupe et l’expansion mondiale, mais Eddie sera élevé au poste de président du groupe avec la responsabilité globale de l’ensemble du groupe.

«Je ne pourrais pas être plus fier du groupe de sociétés Matchroom et des équipes exceptionnelles qui opèrent dans un marché hautement concurrentiel.

« Matchroom est passé de deux employés travaillant dans un bureau sous une salle de billard à Romford en 1982 à la puissance mondiale qu’il est aujourd’hui grâce aux efforts et aux performances de tout notre personnel, sous-traitants, diffuseurs et partenaires.

« Je sais que la société est entre de bonnes mains avec Eddie à la barre et avec ma fille Katie à la tête de Matchroom Media, Matt Porter au PDC, Frank Smith à Matchroom Boxing, Emily Frazer à Matchroom Multi Sport, Steve Dawson mon directeur général depuis plus 30 ans et Dan Godding au PGA EuroPro Tour, avec toutes leurs équipes.

« Le moment est venu de donner à tous les employés de Matchroom la possibilité de faire passer cette grande entreprise britannique au niveau supérieur et au-delà. »

Eddie Hearn a commenté: « Quiconque me connaît est bien conscient de ce que Matchroom signifie pour moi et notre famille. Il a un héritage qui s’étend d’un petit bureau sous une salle de billard à Romford à une centrale mondiale de divertissement sportif.

«Mon père a consacré sa vie à l’entreprise et depuis que j’ai rejoint l’entreprise en 2004, j’ai fait de même. Maintenant, une plus grande responsabilité m’incombe et je suis très fier de continuer son excellent travail et de diriger l’entreprise et l’incroyable équipe que nous ont construit à Matchroom.

«Nous avons connu une croissance stupéfiante au cours des 10 dernières années, mais nous ne faisons que commencer. J’ai hâte d’évoluer continuellement et de poursuivre la croissance mondiale de cette étonnante entreprise familiale.