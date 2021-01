Le single est sorti vendredi et sera inclus sur le prochain album de Gibb « Greenfields: The Gibb Brothers Songbook, Vol. 1. » L’album sortira le 8 janvier.

Parton et Gibb ont dévoilé leur duo à travers une courte vidéo teaser publiée sur leurs deux comptes Twitter.

La chanson est désormais disponible sur tous les services de streaming. « Words » a été initialement publié par les Bee Gees en 1968.

L’album « Greenfields » est inspiré par l’amour de Gibb pour le bluegrass et la musique country. Enregistré à Nashville, il présente de nouvelles versions de chansons écrites par les frères Gibb. Gibb collabore avec un certain nombre d’artistes sur l’album, dont Olivia Newton-John, Sheryl Crow, Jason Isbell, Miranda Lambert, Keith Urban et Brandi Carlile.

Le dernier album de Gibb est sorti en 2016. Il est le seul membre survivant des Bee Gees, le groupe qu’il a formé au début des années 1960 avec ses frères Robin et Maurice.

Robin Gibb est décédé en 2012 après une longue bataille contre le cancer. Maurice Gibb est décédé en 2003 d’une maladie congénitale qui a provoqué une torsion de son intestin grêle, ce qui a coupé son accès à l’approvisionnement en sang.

Intronisés au Rock and Roll Hall of Fame en 1997, les Bee Gees ont vendu plus de 200 millions d’albums. Leur album « Saturday Night Fever » était l’album le plus vendu jusqu’à ce que « Thriller » de Michael Jackson revendique cette distinction dans les années 1980.

« Saturday Night Fever » et l’album du groupe en 1979 « Spirits Have Flown » ont produit six succès n ° 1, « faisant des Bee Gees le seul groupe de l’histoire de la pop à écrire, produire et enregistrer autant de singles consécutifs en tête des charts », selon Temple de la renommée.