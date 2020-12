Le dernier survivant de la Terre, Bee Gee, appelait depuis son studio dans le sud de la Floride, à quelques pas des eaux de la baie de Biscayne. «J’avais un excellent bateau», a déclaré Barry Gibb. «Un hors-bord.» Il l’a appelé Spirits Have Flown, d’après un album des Bee Gees de 1979 qui s’est vendu à plus de 25 millions d’exemplaires dans le monde. «Je déchirais dans la baie et trouverais des idées.» Parfois, il n’avait même pas besoin du bateau. Un jour, le manager des Bee Gees, Robert Stigwood, a appelé. Il produisait la version cinématographique de la comédie musicale «Grease» et avait besoin d’une nouvelle chanson titre. Barry n’avait pas vu le film; c’était un défi créatif. «Comment au nom du ciel», se demanda-t-il, «écrivez-vous une chanson intitulée« Grease »? Je me souviens que je me suis promené sur le quai, et j’ai soudainement pensé que c’était un mot, et vous devez juste écrire sur le mot.

La graisse est le mot, il a écrit, est le mot que vous avez entendu. Ça a un groove, ça a un sens. Il avait résolu son problème et il avait vu la lumière; le mot était «graisse» et le mot était bon. «Grease», enregistré par Frankie Valli, est sorti en mai 1978 et a atteint le n ° 1 du classement Billboard Hot 100 à la fin du mois d’août. C’était le septième crédit de Gibb sur un hit n ° 1 cette année-là, après «How Deep Is Your Love», «Stayin ‘Alive», «Night Fever» et «If I Can’t Have You», tous du «samedi Fièvre de la nuit » bande sonore; et «Shadow Dancing» et «(Love Is) Thicker Than Water», singles solo que Barry a aidé à écrire pour son frère Andy Gibb. Sur le Hot 100 de la semaine du 3 mars 1978, les chansons des Brothers Gibb composaient trois des Top 5 de la semaine.

C’était comme ça pendant un long moment – les coups n ° 1, les uns après les autres – et puis ce n’était pas le cas. Au début des années 1970, les Bee Gees sont venus à Miami pour essayer de faire des disques en Amérique. Cela a plutôt bien fonctionné pour eux, et Barry y vit depuis.