Barry Diller dit que les studios devraient exclure Netflix des pourparlers de grève

Barry Diller appelle les anciens studios hollywoodiens à mettre fin à la double grève des scénaristes et des acteurs, sinon ce sera « catastrophique » pour l’industrie.

Le magnat des médias, s’exprimant sur le podcast « On with Kara Swisher », a déclaré que les grèves ne feraient que renforcer le géant du streaming Netflix dans une période tumultueuse pour les médias traditionnels.

« La grève fait une chose, et une seule : elle renforce Netflix et affaiblit les autres », a déclaré Diller, président de Netflix. IAC et Expedia qui a déjà occupé des postes de premier plan chez Fox, Paramount et ABC Entertainment.

Il a également conseillé aux studios de retirer Netflix et les autres streamers des négociations avec les syndicats.

« Ils devraient certainement se retirer de la pièce avec leur ennemi le plus profond, le plus féroce et presque décisif, Netflix, et probablement Apple et Amazon », a-t-il déclaré, soulignant leurs différents modèles économiques. Il a déclaré que les anciens studios, acteurs et scénaristes devraient être des « alliés naturels » compte tenu de leur siècle de collaboration.

Ces remarques font écho aux commentaires tenus plus tôt cet été dans l’émission « Face the Nation » de CBS, dans lesquels il affirmait que les grèves pourraient provoquer un effet domino susceptible de produire « un effondrement absolu de toute une industrie ».

Les membres de la Writers Guild of America sont en grève depuis plus de 100 jours, tandis que le syndicat des acteurs s’est joint aux piquets de grève en juillet, interrompant la production d’émissions de télévision et de films.

Ces dernières semaines, l’Alliance des producteurs de cinéma et de télévision a rendu publique sa dernière proposition de contrat aux scénaristes. Il est rapidement apparu que les discussions entre les studios et les scénaristes restaient houleuses.

« Il y a eu une tentative très récente de mettre les choses sur les rails avec la WGA, mais je suppose que cela s’est effondré ces derniers jours », a déclaré Diller sur le podcast de Swisher, enregistré fin août. Il a ajouté qu’il « semble sombre » que la grève puisse prendre fin d’ici septembre.

Les représentants de SAG, WGA, AMPTP et Netflix n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

Des discussions récentes avec le syndicat des écrivains ont inclus une rencontre avec de hauts responsables des médias, notamment Disney le PDG Bob Iger, NBCUniversal la directrice du film Donna Langley, Netflix co-PDG Ted Sarandos et Découverte de Warner Bros. PDG David Zaslav.

Lors de récentes conférences téléphoniques sur les résultats, Netflix et ses pairs des médias ont déclaré qu’ils espéraient parvenir rapidement à une solution avec les scénaristes et les acteurs.

Diller a déclaré que pour les « anciennes majors » comme Disney, NBCUniversal de Comcast et Paramount mondial si les grèves durent jusqu’à la fin de l’année, le manque de nouveaux contenus d’ici le printemps ou l’été 2024 sur leurs services de streaming entraînera des annulations d’abonnements et des pertes de revenus.

« Quand ils devront se préparer à faire plus de programmes pour récupérer leurs abonnés, ils n’auront pas la base de revenus nécessaire pour pouvoir produire », a déclaré Diller à Swisher. « C’est donc plutôt catastrophique. »

Il continue en qualifiant Netflix de « génie maléfique » capable de dominer et de laisser les médias traditionnels se démener pour réaliser des profits sur leurs activités de streaming.

Bien que faire du streaming une activité rentable soit une priorité constante pour les sociétés de médias, Diller a déclaré que ces sociétés devraient se concentrer à nouveau sur leurs réseaux de diffusion et de télévision payante. Même si la suppression des offres groupées de télévision payante traditionnelle continue de s’accélérer, l’activité reste rentable.

Diller a déclaré que les médias traditionnels devraient prendre certaines de leurs « émissions et de leur créativité et reconstruire nos réseaux. C’est là pour les prendre ».

Divulgation : Comcast possède NBCUniversal, la société mère de CNBC. NBCUniversal est membre de l’Alliance des producteurs de films et de télévision.