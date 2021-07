Barry Diller dit que les services de streaming ont tué l’industrie du cinéma

Barry Diller, président et cadre supérieur d’IAC/InterActiveCorp et d’Expedia Group, se rend à une session matinale à la conférence Allen & Company Sun Valley le 7 juillet 2021 à Sun Valley, Idaho.

Président de l’IAC, Barry Diller dit NPR cette semaine que l’industrie du cinéma, telle qu’elle fonctionnait autrefois lorsqu’il dirigeait des studios, est morte.

« Ces services de streaming ont fait quelque chose qu’ils appellent des » films « », a déclaré Diller dans une interview avec le média lors de la conférence Allen & Company Sun Valley. « Ce ne sont pas des films. Ce sont des processus algorithmiques étranges qui ont créé des choses qui durent environ 100 minutes. »

« Le business du cinéma comme avant est terminé et ne reviendra jamais », a-t-il déclaré. Diller a déjà dirigé 20th Century Fox et Paramount Pictures. Au lieu de cela, a-t-il dit, des services de streaming comme Amazon Prime sont créés pour vendre aux gens plus de choses sur Amazon.

Les sociétés de médias ont dépensé des milliards chaque année en contenu, dans le but de créer des émissions et des films exclusifs qui poussent les utilisateurs à s’abonner à leurs services. Netflix (dont Diller a déclaré en mai qu’il avait déjà remporté la guerre du streaming) a révélé au dernier trimestre qu’il prévoyait de dépenser plus de 17 milliards de dollars en contenu cette année.

Plus récemment, AT&T a annoncé un accord pour combiner son unité de contenu WarnerMedia avec Discovery pour former un nouveau géant des médias. La société de nouveaux médias pourrait valoir bien plus de 100 milliards de dollars, et les dirigeants ont déclaré que les deux sociétés dépensaient déjà 20 milliards de dollars par an en contenu, y compris la programmation pour leurs réseaux linéaires.

« J’étais dans le milieu du cinéma où vous faisiez quelque chose vraiment parce que vous vous y intéressiez », a déclaré Diller.

