Barry Diller affirme que l’utilisation équitable doit être redéfinie pour répondre à l’IA

Claquant le projet d’accord de travail entre les écrivains et les studios hollywoodiens, le magnat des médias Barry Diller a exposé mardi sa plus grande pomme de discorde avec l’intelligence artificielle générative.

Diller, président de l’IAC et d’Expedia, a appelé à une redéfinition de la loi afin de protéger les documents publiés contre la capture dans les bases de connaissances de l’intelligence artificielle.

« L’utilisation équitable doit être redéfinie, car ce qu’ils ont fait a tout gâché et cela viole les bases de la loi sur le droit d’auteur », a déclaré Diller sur « Squawk Box » de CNBC. « Tout ce que nous voulons, c’est établir qu’il n’existe pas d’utilisation équitable de l’IA, ce qui nous donne un statut. »

Les plaintes de Diller surviennent alors que d’éminents auteurs, dont George RR Martin et Jodi Picoult, ont poursuivi OpenAI pour violation du droit d’auteur. Ses remarques faisaient également suite à l’accord de principe conclu entre la Writers Guild of America et les studios hollywoodiens pour mettre fin à une grève de près de 150 jours.

Diller n’est pas fan de l’accord.

« Ils ont passé des mois à essayer de trouver des mots pour protéger les écrivains de l’IA et ils ont abouti à un paragraphe qui ne protégeait rien de personne », a déclaré Diller.

Les détails de l’accord de principe entre la WGA et l’Alliance of Motion Picture and Television Producers n’ont pas été rendus publics. Les studios hollywoodiens devraient obtenir le droit d’utiliser et de former des modèles d’IA en utilisant le travail des écrivains, selon Le journal de Wall Street, qui citait des sources anonymes proches des négociations. D’un autre côté, les scénaristes devraient se voir garantir une rémunération pour le travail qu’ils effectuent sur les scripts, même si les studios utilisent un outil d’IA, ajoute le rapport du Journal.

Les sociétés de médias et d’IA traditionnelles, notamment le créateur de ChatGPT, OpenAI, se sont affrontées sur le contenu qui devrait être autorisé dans la base de connaissances de l’intelligence artificielle générative. Les critiques de l’IA soulignent la doctrine de l’utilisation équitable en vertu de la loi américaine sur le droit d’auteur, qui permet l’utilisation de parties limitées d’une œuvre sans licence ni compensation. L’IA générative et les systèmes de modèles basés sur le langage indexent des corpus entiers de travaux au sein de leur base de connaissances, ce qui constitue une violation de l’utilisation équitable, affirment certains.

Selon Diller, c’est l’un de ses principaux points de discorde avec Sam Altman, le PDG d’OpenAI.

« La chose sur laquelle Sam et moi ne sommes pas d’accord et dont nous avons parlé, c’est qu’il pense que l’utilisation équitable lui permet de prendre la totalité des droits d’un éditeur. [work] », a déclaré Diller. « Nous pensons que ce n’est pas le cas. »

Altman, qui a également siégé au conseil d’administration d’Expedia avec Diller, a témoigné devant les sénateurs en mai pour discuter de la réglementation sur l’IA.

« Nous pensons que les créateurs méritent de contrôler la manière dont leurs créations sont utilisées et ce qui se passe au-delà du point de les diffuser dans le monde », Altman a déclaré lors de l’audience. « Nous devons trouver de nouvelles façons, grâce à cette nouvelle technologie, de permettre aux créateurs de gagner, de réussir et d’avoir une vie dynamique, et je suis optimiste que cela le permettra. »

CNBC a contacté OpenAI pour obtenir une réponse aux remarques de Diller.

Shutterstock, un service de médias boursiers et partenaire d’OpenAI depuis 2021, a mis en place un fonds de contributeurs pour les créateurs qui offre une compensation si leur propriété intellectuelle est utilisée lors de la génération de contenu d’IA. Altman a également déclaré que Shutterstock avait joué un rôle essentiel dans la formation de l’IA des médias génératifs d’OpenAI, DALL-E.