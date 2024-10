Barron Trump : Le frère de Barron Trump dit qu’il conseille toujours au jeune de 18 ans d’être prudent parce que…

Le fils de Donald Trump Éric Trump dit son jeune frère Barron Trump est devenu le célibataire le plus célèbre du monde, mais la vie ne sera pas facile pour le jeune de 18 ans car il est constamment sous le feu des médias maintenant qu’il fréquente l’Université de New York. L’éclat ne fera qu’augmenter si Donald Trump remporte les élections, a déclaré Eric au Daily Mail.

« Mon conseil à Barron est que vous êtes la personne la plus regardée, probablement le célibataire le plus regardé au monde en ce moment. J’ai vraiment de la chance quand j’étais célibataire, nous avions beaucoup d’attention mais pas tout à fait l’attention qu’il aura. – surtout si dans 12 jours nous gagnons. » « Faites juste attention, faites juste attention. Il y a beaucoup d’yeux rivés sur vous. »

« C’est un enfant génial. C’est un enfant intelligent. Il se conduit très, très bien. Il a été bien élevé et il aura un grand avenir devant lui », a déclaré Eric en révélant que Barron s’intéressait beaucoup à la politique. et dans la campagne de mon père. « Il a fait un excellent travail en promouvant certains podcasts destinés aux jeunes – et j’ai poussé l’enfer hors des podcasts parce que je pense que les médias traditionnels sont en train de mourir dans le monde entier. »

Eric et Barron sont des demi-frères tandis qu’Eric et Donald Trump Jr. Ivanka Trump sont les enfants de Donald Trump issus de son premier mariage avec Ivana. Barron est issu du troisième et actuel mariage de Donald Trump avec Melania.

« Il est plutôt remarquable que nous cinq, que les cinq enfants (Don Jr, Eric, Ivanka, Tiffany, Barron), nous soyons si proches et que nous allions là-bas et nous battions. Et ils n’ont pas réussi à nous diviser. – et ils ont essayé de toutes les manières imaginables pour rendre les choses si misérables, si inconfortables », a déclaré Eric. L’épouse d’Eric, Lara, est présidente du Comité national républicain.