Barrington bat Oak Park-River Forest pour le titre Autumnfest – Shaw Local

LOMBARD – L’attaquante extérieure de Barrington, Jessica Horwath, a entendu les caméras cliquer alors qu’elle posait avec la plaque du prix du joueur le plus utile au Autumnfest de Glenbard East samedi.

Aucune équipe ne clique comme les pouliches.

Horwath, un senior de 6 pieds 1 pouce, a battu un record de 11 victoires décisives alors que Barrington s’est ressaisi des déficits dans les deux sets pour éliminer Oak Park-River Forest 26-24, 25-21 dans le match de championnat.

“C’est mon dernier tournoi (de saison régulière)”, a déclaré Horwath. « Je ne l’ai jamais gagné en quatre ans.

“Cela signifiait vraiment quelque chose pour moi et je ne peux pas le faire sans tout le monde.”

En effet, Barrington (33-1), quatrième tête de série, a obtenu de solides performances à tous les postes en prolongeant sa séquence de victoires à 18 matchs. Cela comprenait une surprise de 25-20, 10-25, 25-20 contre la tête de série et la mieux classée Mother McAuley (31-3) en demi-finale de l’Autumnfest.

Les pouliches l’ont fait malgré la défaite 6-4 de la recrue de Caroline du Sud, Campbell Paris, à la suite d’une blessure au dos mettant fin à la saison lors du deuxième match de la saison. Ils sont également privés de la bloqueuse centrale senior 5-11 Caroline Petitgout, qui a une entorse à la cheville mais espère revenir pour les éliminatoires de l’État.

Horwath, une recrue de volleyball de plage de l’Arizona, a pris le relais avec l’aide du milieu junior Berkeley Ploder, du jeune extérieur Hope Regas, du milieu senior Sydney Louis et des passeurs juniors Jenna Meitzler et Gwen Adler.

“Coach le dit un million de fois, nous pouvons demander à n’importe qui de jouer n’importe quel rôle”, a déclaré Horwath. “Nous avons montré cela cette saison avec Campbell et Caroline absents.

“Nous savons que nous avons des gens qui peuvent intervenir et jouer et quand cela fonctionne, tout s’enclenche.”

Les pouliches se sont repliées sur cette unité contre Oak Park (23-8), septième tête de série, qui a stupéfié la deuxième tête de série Benet (28-4) en quarts de finale et la tête de série numéro 3 Huntley (26-6) en demi-finale, toutes deux en ensembles droits.

Les Huskies, qui ont obtenu six attaques chacun de Grace Nelson et Reese Garland, ont utilisé une course de 10-3 pour prendre une avance de 19-13 dans le premier set avant Horwath, qui avait été exclu jusque-là, a décroché quatre attaques décisives et Meitzler et Louis un chacun pour inverser la tendance.

Horwath a réussi son cinquième kill pour briser une égalité de 24 et Adler a suivi avec un as pour remporter le set.

“Je pense que nous étions juste fatigués de McAuley”, a déclaré Meitzler. «(La victoire en demi-finale) a été un grand sommet.

“Si vous m’aviez demandé l’année dernière, je n’aurais pas pensé que cela se serait produit cette année. C’était difficile au début, mais je pense que notre service a beaucoup aidé.

Oak Park a pris une avance de 9-3 dans le deuxième set, seulement pour que Horwath déclenche un rallye avec un autre kill. Meitzler a servi trois points consécutifs, dont deux as, et Horwath a eu un as lors d’une course de cinq points sur son service alors que les Fillies prenaient une avance de 14-13 sur un bloc de Louis.

Les Huskies ont repris les devants, 16-15, mais c’est ensuite au tour de Regas d’intervenir. Elle a arraché quatre de ses sept attaques décisives, y compris le clincher d’une aide d’Adler, sur le tronçon.

“Nous continuons à grandir”, a déclaré Meitzler, qui s’est joint à Horwath dans l’équipe de tous les tournois, tout comme Nelson et Kinsey Smith d’Oak Park. “Nous avons eu tellement plus de représentants que nous sommes devenus un groupe plus athlétique et nous ne cessons de nous améliorer.”

Les pouliches ont plus qu’un simple athlétisme.

“Tout le monde s’est mobilisé, et c’est vraiment énorme”, a déclaré Horwath. «Nous avons Jenna et Gwen qui dirigent l’attaque, nous avons d’excellents frappeurs à Hope et Berkeley et Syd et Jenna.

« Nous savons que nous pouvons nous faire confiance. Nous avons cet amour l’un pour l’autre sur et en dehors du terrain, donc c’est facile.

Le championnat du tournoi prouve que Barrington, qui a terminé troisième lors de la finale d’État de classe 4A l’an dernier, ne sera pas une équipe facile à éliminer.

“Cela va prendre beaucoup de temps”, a déclaré l’entraîneure de Barrington, Michelle Jakubowski. « Il va falloir quelqu’un de spécial.

«Ils ont juste cette confiance sur le terrain, mais ils ne sont pas arrogants. Ils ont de l’humilité, mais ils ne vont pas tomber.