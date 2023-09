Barrie voulait interdire les dons aux sans-abri sur sa propriété. Les défenseurs envoient le plan à l’ONU

Une coalition d’organisations de défense prend un amendement au règlement de Barrie proposé précédemment aux Nations Unies comme exemple de politique qui criminalise l’itinérance au Canada.

En mai et juin, la ville au nord de Toronto a proposé, puis a renoncé à deux amendements à son règlement qui auraient interdit aux particuliers et aux groupes caritatifs de distribuer de la nourriture, de la littérature, des vêtements, des tentes et des bâches aux personnes sans logement sur la propriété publique.

La proposition a été renvoyée au personnel pour examen en juin, mais a été de nouveau discutée lors d’une réunion du comité de sécurité communautaire mardi. La date d’un autre vote du conseil sur le règlement n’a pas encore été fixée.

Après la réunion de mardi, la Coalition canadienne des politiques sur les drogues et la société juridique Pivot ont envoyé les amendements aux statuts proposés aux rapporteurs de l’ONU sur le droit à un logement adéquat et l’extrême pauvreté. L’agence intergouvernementale a passer un appel pour les lois impactant les personnes sans logement pour un rapport sur la dépénalisation du sans-abrisme, avec une date limite de soumission début octobre.

Les modifications proposées ont été partagées avec plusieurs autres exemples de politiques de la Colombie-Britannique.

« Nous sommes très préoccupés par la direction que prend la ville [of Barrie] prend et nous avons donc pensé qu’il était important de les évoquer parallèlement à un certain nombre d’autres statuts à travers le pays pour examen et contexte pour l’analyse des Nations Unies », a déclaré DJ Larkin, directeur exécutif de la coalition politique en matière de drogues.

DJ Larkin, directeur exécutif de la Coalition canadienne des politiques sur les drogues, a déclaré que la proposition de Barrie se démarque comme un exemple particulièrement mauvais de la criminalisation potentielle des personnes sans logement au Canada. (Soumis par DJ Larkin)

Alex Nuttall, le maire de la ville, n’a pas accordé d’interview à CBC Toronto pour cet article. Dans un courriel, il a déclaré que la mairie était « confuse » quant aux raisons pour lesquelles les organisations impliquées avaient envoyé les propositions à l’ONU pour examen.

« L’intention du Conseil était claire de ne pas dissuader les actes individuels de gentillesse », a-t-il déclaré.

Dans son rapport, la coalition affirme qu’elle n’a connaissance d’aucun changement substantiel apporté à la proposition. Lors de la réunion de mardi, le personnel municipal a déclaré que le conseil disposerait d’une proposition révisée de règlements d’ici la fin de l’année civile.

Lors de leur introduction, les modifications proposées aux règlements semblaient également interdire aux organismes de bienfaisance de fournir des fournitures aux personnes sans logement sur la propriété de la ville. CBC Toronto a demandé à Nuttall s’il y aurait toujours des restrictions sur ce que font les organismes de bienfaisance dans les propositions révisées de modification des statuts. Nuttall n’a pas répondu avant la publication.

Les défenseurs veulent que les amendements soient entièrement annulés

Le rapport de la coalition à l’ONU a été approuvé par le Barrie Housing and Homelessness Justice Network, dont Michael Speers est membre. Il dit qu’ils aimeraient finalement voir les modifications proposées aux statuts annulées.

« S’ils sont déterminés à aller de l’avant avec une sorte de règlement [amendment] »S’ils veulent moderniser le langage, nous serons heureux de leur soumettre un texte rédigé dans l’optique des droits de l’homme », a-t-il déclaré.

Speers a également critiqué l’approche actuelle de la ville face au problème des sans-abri.

« Ils ne veulent pas apporter de vraies solutions qui élèvent les gens, ils veulent essentiellement les expulser », a-t-il déclaré.

Michael Speers souhaite que la ville annule les amendements proposés au lieu de réviser son libellé. (CBC)

Rob Romanek, président de l’organisation d’engagement civique Engage Barrie, a fait écho aux appels de Speers pour que les propositions soient annulées.

« Faire marche arrière et dire : ‘Non, ce n’est pas ce que nous voulions dire.’ Eh bien, retirez-les parce que c’est ce qui est dit », a déclaré Romanek.

En réponse aux critiques, le maire a déclaré qu’il était « un défenseur de longue date des traitements et du soutien à la communauté ».

Dans un autre courriel, un porte-parole de la ville a déclaré que Barrie dépenserait au moins 1,6 million de dollars pour des initiatives telles qu’un centre de réchauffement et des programmes de sécurité alimentaire au cours des deux prochaines années.

En préparant le rapport de la coalition, Larkin a déclaré que la proposition de Barrie se démarquait comme un exemple particulièrement mauvais de criminalisation des personnes sans logement.

« Au niveau des Nations Unies, nous espérons démontrer comment l’incapacité du Canada à résoudre les crises superposées des drogues toxiques, de l’itinérance et de l’insécurité du revenu se reflète dans nos rues », a déclaré Larkin.