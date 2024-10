Barrie signe avec les flammes et blessures en pré-saison (4 octobre) – DobberHockey

La majorité des joueurs qui viennent au camp pour un essai professionnel (PTO) ne réussiront pas leur tentative d’essai, mais assister au camp des Flames en valait la peine. Tyson BarrieIl est temps. Barrie a décroché un contrat d’un an avec les Flames pour 1,25 million de dollars.

L’avantage pour Barrie est qu’il est capable d’obtenir du temps en avantage numérique à un moment donné, peut-être en raison d’une blessure ou du mérite. Mackenzie Weegar semble être l’option privilégiée sur PP1, ce qui serait formidable pour sa valeur. Weegar a été une solide option multicatégorie depuis son séjour en Floride, mais le manque de déploiement en avantage numérique a toujours été la pièce manquante. Lancer Barrie en avantage numérique mettrait un frein à cela.

Une place plus probable pour Barrie est le deuxième avantage numérique avec Rasmus Andersson. Ce ne serait pas idéal pour Barrie, car Calgary n’est pas une équipe trop profonde en ce moment. Il devrait également faire partie de l’alignement tous les soirs pour être pris en compte dans les ligues fantastiques, ce qui ne peut pas non plus être garanti. Barrie peut déplacer la rondelle, ce que l’entraîneur Ryan Huska a déclaré vouloir pour sa défense. Cependant, les lacunes défensives de Barrie l’exposent toujours au risque d’être rayé en bonne santé.

Si Calgary termine également là où on l’attend au classement, Barrie pourrait également devenir un appât commercial pour un concurrent. Ce n’est peut-être pas non plus la meilleure chose pour Barrie, mais il doit tirer le meilleur parti de son opportunité.

–

Si votre équipe Fantasy a évité le virus des blessures cette pré-saison, félicitations. Je ne pense pas avoir jamais vu une pré-saison avec autant de blessures, notamment impliquant des joueurs clés. Certaines de ces blessures impliquent simplement que des joueurs soient retirés pour des raisons de précaution, tandis que d’autres sont plus graves et nécessiteront des mois de récupération.

Peut-être qu’en raison de ces blessures, la LNH pourrait décider de calendrier moins de matchs préparatoires. Je suis favorable à la suppression de deux matchs hors-concours parmi les 6 à 8 matchs actuellement prévus pour chaque équipe. Je sais que les équipes utilisent ces matchs pour évaluer les prospects dans leur système et pas seulement l’effectif projeté pour la soirée d’ouverture, qui devrait vraiment être au centre de ces matchs. Cependant, la saison régulière de la LNH est déjà assez longue (82 matchs pour éliminer 16 équipes), donc je ne suis pas vraiment favorable à l’ajout de ces matchs à la saison régulière. Après tout, les blessures ne cesseront pas si les matchs préparatoires deviennent des matchs de saison régulière.

Appelez cela une sorte de service de blessure précoce, mais je vais passer en revue l’état actuel des choses pour les blessures les plus pertinentes pour la fantaisie.

Artémi Panarin

Panarin a quitté le match de mardi avec un problème au bas du corps. Le fait qu’il ait quitté un deuxième match préparatoire avec cette blessure est préoccupant, mais après le match, on a appris que son retrait était plus prudent que de réaggraver une blessure. Panarin n’était pas sur la glace jeudi et ne sera probablement pas en uniforme pour le match préparatoire de vendredi. Il devrait donc être incertain pour la soirée d’ouverture de mercredi.

JT Miller

Celui-ci ne reçoit peut-être pas beaucoup de couverture en dehors de Vancouver, mais Miller n’a pas encore participé à un match préparatoire. Miller souffre d’une sorte de maladie mineure et n’entrera pas dans les détails lorsqu’on lui demandera, mais il devrait participer au dernier match préparatoire des Canucks vendredi contre Edmonton. Attendez-vous à ce qu’il soit prêt pour la soirée d’ouverture mercredi. Si vous pensez qu’il y a trop de matchs préparatoires, Miller est d’accord avec vous.

Tim Stutzle, Brady Tkachuket Thomas Chabot

Les Sénateurs ont subi un double coup dur lors d’un jeu mardi lorsque Arber Xhekaj a nivelé Stutzle avec ce coup tardif à la tête, forçant Stutzle à quitter le match. Ensuite, Tkachuk a montré la bonne intention en défendant Stutzle en combattant Xhekaj, mais le mauvais résultat en rejoignant Stutzle dans la salle médicale.

Sans lien avec cet incident, Chabot a également quitté le match de mardi, ce qui amène les partisans des Sénateurs à se demander pourquoi leur équipe n’a pas plus de chance. Pourtant, le directeur général des Sénateurs, Steve Staios, a brièvement déclaré lors d’une entrevue mercredi que tout irait bien pour eux. Tkachuk a maintenant quitté deux matchs consécutifs avec des problèmes d’épaule, donc sa situation de blessure pourrait être à surveiller. Les Sens ont connu un démarrage lent au cours des dernières saisons, donc les blessures d’un ou de plusieurs de ces joueurs clés pourraient les remettre à nouveau derrière le ballon 8.

Jason Robertson

Je ne peux pas résister à un bon clip de Willy Wonka, surtout si le Willy Wonka est Gene Wilder. Robertson a subi une intervention chirurgicale fin juillet pour enlever un kyste au pied et devait rater la majeure partie de la pré-saison, ce qu’il a fait. Le match d’ouverture des Stars n’aura lieu que jeudi, donc Robo a tout le temps de se préparer avant cette date. Il convient de mentionner que Robertson n’a pas joué lors de la pré-saison lors de sa meilleure saison en carrière 2022-23 en raison d’une rupture de contrat.

John Tavares

Tavares était au quotidien avec une blessure au bas du corps. Cependant, il s’est entraîné récemment, particulièrement avec le meilleur avantage numérique. Il n’y a pas de quoi s’inquiéter ici, comme c’est le cas avec William Nylander et Auston Matthewsqui ont également été confrontés à des blessures mineures.

Macklin Célébrini

Le premier choix au total a quitté le match de mardi avec une possible blessure à la cheville après s’être écrasé contre la bande. Il est considéré au quotidien avec une blessure au bas du corps. À ce stade, il devrait être considéré comme douteux pour le match d’ouverture des Sharks jeudi, car il ne sera pas dans l’alignement pour le match préparatoire de vendredi.

Erik Karlsson

Karlsson n’a participé ni au camp d’entraînement ni à aucun match préparatoire, mais il dit quand même qu’il prévoit jouer lors du premier match de la saison des Penguins mercredi. Il a au moins patiné seul, et l’entraîneur Mike Sullivan a déclaré qu’il avait fait des progrès. Karlsson devrait cependant être considéré comme très discutable pour ce premier match de saison.

Drew Doughty

Doughty est examiné mensuellement avec une cheville fracturée. J’ai expliqué ce que signifie la blessure de Doughty du point de vue fantastique dans les Ramblings du week-end dernier.

Patrick Lainé et David Reinbacher

Laine devrait manquer les 2-3 prochains mois en raison d’une entorse au genou qui ne nécessitera pas de chirurgie. Ce calendrier le mettrait sur la bonne voie pour revenir en décembre. C’est une meilleure nouvelle que celle de Reinbacher, qui devra être opéré du genou et aura besoin de 5 à 6 mois pour s’en remettre. Cette blessure n’est pas idéale pour Reinbacher, dont le développement pourrait être retardé d’un an à cause de cela.

Luc Hughes

Hughes n’a pas repris le patinage et devrait s’absenter encore 5 à 7 semaines. Cela projetterait Hughes de revenir dans le courant du mois de novembre. Comme mentionné précédemment, Dougie HamiltonLe stock de s’améliore, car il devrait être sur le meilleur avantage numérique. Une fois Hughes de retour, les choses pourraient devenir plus intéressantes.

Jared McCann

McCann a été exclu du match de mercredi en raison d’une blessure au bas du corps. Cela aurait pu être une mesure de précaution, cependant. Le Kraken joue mardi, l’une des premières soirées d’ouverture, c’est donc quelque chose à surveiller.

William Karlsson

Wild Bill n’a disputé aucun match préparatoire en raison d’une blessure non divulguée. Les Golden Knights ont encore un match préparatoire samedi, il est donc toujours possible qu’il fasse match nul pour ce match. Dans le cas contraire, il devrait être considéré comme douteux pour la soirée d’ouverture de mercredi.

–

La saison régulière de la LNH commence très tôt aujourd’hui à 13 h HE avec les Devils et les Sabres s’affrontant pour le premier des deux matchs à Prague. Je sais que c’est une tentative de la LNH de développer le jeu dans d’autres pays, mais je ne suis pas sûr d’aimer que ces matchs soient joués comme des matchs de saison régulière alors que d’autres équipes terminent encore la pré-saison et ne sont pas prêtes à commencer la saison régulière avant la semaine prochaine. Les matchs hors continent semblent aujourd’hui être la norme pour les ligues sportives professionnelles souhaitant commercialiser leurs ligues dans le monde entier. Nous, qui pratiquons des sports fantastiques, devons donc en être conscients et nous adapter.

Ces jeux offrent l’opportunité aux ligues de hockey Fantasy de démarrer, c’est donc pour vous rappeler de définir vos alignements si ces jeux sont inclus dans votre ligue. J’ai remarqué dans une de mes ligues que Jack Quinn (21 % inscrits sur Yahoo) a été un pick-up très populaire en tant qu’attaquant des Sabres avec un potentiel positif. Quinn a été sur une ligne « enfant » (moins de 25 ans) avec Dylan Cozens et Zach Benson pendant la pré-saison, ce qui pourrait rester pour ce match. Les autres options de renonciation pour ce jeu incluent Benson (8 % Yahoo) ainsi que Dawson Mercer (15 % Yahoo) et Erik Haula pour les Diables (6% Yahoo).

–

Suivez-moi sur X @Ian_Gooding et Sujets.