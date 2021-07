Barrie McDermott : le coup d’envoi de la Coupe du monde de rugby à XV est exceptionnel pour le sport | Nouvelles de la ligue de rugby

La Coupe du monde de rugby à XV de cette année en Angleterre se déroulera comme prévu

L’ancien international britannique et irlandais Barrie McDermott a salué la nouvelle que la Coupe du monde de rugby à XV 2021 se déroulera cette année comme une « journée exceptionnelle » pour le sport.

On craignait que la pandémie de coronavirus en cours ne conduise au report du tournoi, qui verra les Coupes du monde masculines, féminines et en fauteuil roulant se jouer côte à côte à travers l’Angleterre.

Mais suite à la confirmation des organisateurs jeudi matin, il aura bien lieu en octobre et novembre 2021, Sports aériens L’expert de la ligue de rugby McDermott a été ravi d’entendre l’annonce et espère qu’elle pourra donner un coup de pouce similaire à celui du récent championnat d’Europe de football.

« Je pense que c’est une nouvelle fantastique et que le jeu et le sport dans ce pays ont vraiment besoin de ce coup de pouce à la fin de l’année », a déclaré McDermott, qui a représenté l’Irlande à la Coupe du monde 2000 et faisait partie de l’équipe d’entraîneurs irlandais lors du tournoi de 2008. .

« C’est une journée exceptionnelle pour la ligue de rugby et je ne peux pas vous dire à quel point j’attends avec impatience les tournois.

« J’espère que nous embarquerons tout le monde et tirerons le meilleur parti de cette fierté nationale de l’Euro. Si nous pouvons en obtenir un peu, nous pourrons mettre la ligue de rugby sur le devant de la scène.

« Nous avons un processus de reconstruction à faire dans la société, et le sport fait partie de ce processus. Comme tout le monde, je me suis connecté dimanche soir pour regarder la finale de l’Euro et je vois comment cela a soulevé tout le monde avec tout le monde à bord – et je pense nous pourrions faire quelque chose de similaire si nous le promouvons suffisamment. »

0:43 Barrie McDermott espère que la Coupe du monde de rugby à XV en Angleterre plus tard cette année pourra élever la nation d’une manière similaire à l’Euro 2020 Barrie McDermott espère que la Coupe du monde de rugby à XV en Angleterre plus tard cette année pourra élever la nation d’une manière similaire à l’Euro 2020

Pour s’assurer que la Coupe du monde masculine se déroule comme prévu, les organisateurs de la Coupe du monde envisagent d’affréter des avions et envisagent d’organiser une installation de quarantaine alternative pour les athlètes basés en Australie à leur retour en Australie.

McDermott n’a pas tardé à féliciter le directeur général du tournoi, Jon Dutton, et le comité d’organisation pour le travail qu’ils ont accompli pour surmonter les défis rencontrés afin de s’assurer qu’il se déroule.

« Jon Dutton et son équipe ont fait un travail remarquable, il y a toutes sortes de choses qu’ils doivent faire », a déclaré McDermott.

« Le gros point d’achoppement, je pense, est ce qui se passe lorsqu’ils retournent dans l’hémisphère sud après la fin du tournoi, et j’entends dire qu’ils envisagent de louer un centre de vacances pour faire la deuxième partie de leur quarantaine. »

En tant que joueur, j’ai adoré la Coupe du monde et en tant qu’entraîneur, je l’aimais tout autant, et je ne vois aucune bonne raison pour laquelle nous ne pouvons pas faire en sorte que cela fonctionne. Barrie McDermott

L’une des principales pierres d’achoppement autour d’une quarantaine de deux semaines lorsque les joueurs australiens rentrent chez eux est de savoir si le temps de quarantaine est compté comme deux semaines pour les joueurs obligatoires de huit semaines de congé annuel, ou si les clubs de la LNR acceptent la quinzaine de quarantaine est sur » temps de club »

Ce dernier signifierait que les joueurs seront ensuite en vacances pendant huit semaines après cela, ce qui entraînera une pré-saison tronquée avec la campagne LNR 2022 qui devrait débuter à la mi-mars.

McDermott, cependant, était optimiste quant à la nécessité de faire tout ce qui est en son pouvoir pour que les tournois se déroulent.

« Allons-y, il y a des compromis partout dans le monde », a déclaré McDermott. « J’en ai marre qu’on me dise quoi faire par des gens de la LNR et de l’hémisphère sud.

3:00 Le directeur général de la Coupe du monde de rugby à XV, Jon Dutton, rejoint Sky Sports News pour discuter de la compétition de cette année après que les organisateurs ont confirmé qu’elle se déroulerait comme prévu en octobre. Le directeur général de la Coupe du monde de rugby à XV, Jon Dutton, rejoint Sky Sports News pour discuter de la compétition de cette année après que les organisateurs ont confirmé qu’elle se déroulerait comme prévu en octobre.

« Nous devrions tous travailler ensemble pour le bien du jeu et le bien du jeu exige que nous organisions cette Coupe du monde avec autant de succès que possible. »

L’Australie, championne en titre, n’a pas encore signé d’accord de partage confirmant qu’elle enverra ses joueurs à la Coupe du monde, mais McDermott pense qu’il y a déjà beaucoup de talents australiens déjà sur ces côtes et jouant dans la Super League Betfred pour constituer une équipe si nécessaire.

« Si les joueurs australiens choisissent de décliner leur invitation au tournoi et que nous pouvons parvenir à un accord selon lequel les joueurs australiens de ce pays comme Matt Parcell, Matt Prior, James Maloney – pour n’en nommer que quelques-uns – veulent jouer, vous pourriez avoir une équipe vraiment forte « , a déclaré McDermott.

« Nous avons une fédération internationale pour une raison, et elle représente tout le monde – pas seulement les Australiens. Je n’ai aucun doute que certains des joueurs marcheraient sur du verre brisé pour jouer une Coupe du monde.

« Quant à l’entraîneur Mal Meninga, un kangourou plus passionné que vous ne pourriez pas rencontrer. Je ne peux pas imaginer une minute qu’il ne veuille pas que ses joueurs vivent cela.

« En tant que joueur, je l’ai adoré et en tant qu’entraîneur, je l’ai tout autant aimé, et je ne vois aucune bonne raison pour laquelle nous ne pouvons pas faire en sorte que cela fonctionne. Nous avons le devoir envers tous ceux qui sont passionnés par ce jeu d’organiser ce tournoi et faire en sorte qu’il soit le plus réussi possible. »