Barrie McDermott envisage l’Angleterre contre les All Stars du Combined Nations | Nouvelles de la ligue de rugby

Sam Tomkins devrait débuter en tant qu’arrière latéral pour l’Angleterre

Barrie McDermott jette un œil sur les grandes batailles que nous avons pu voir lorsque l’Angleterre affronte les All Stars des Nations Unies, en direct sur Sky Sports ………

Il n’y a qu’un seul endroit pour commencer cette semaine – et j’ai hâte de voir l’Angleterre affronter les meilleurs du reste de la Super League vendredi soir.

Avec le demi-arrière britannique Jackson Hastings déjà nommé comme l’un des co-capitaines du Combined Nations All Stars, il semble que Jake Connor représentera également les hommes de Tim Sheens – probablement contre Sam Tomkins au stade Halliwell Jones.

Quelle bataille qui promet d’être !

Il semble que cela devienne un probable vs possible, avec plusieurs joueurs qualifiés anglais se présentant pour les All Stars et ayant la chance de prouver qu’ils peuvent le faire correspondre à leurs rivaux les plus proches. Bien que ce ne soit pas tout à fait Angleterre vs Exilés, je pense que c’est un avantage de voir plus de joueurs qualifiés britanniques, et je n’y vois pas de problème.

L’homme d’acier en titre Paul McShane devrait faire ses débuts en Angleterre à l’âge de 31 ans, tandis que Mikolaj Oledski est en passe de marquer l’histoire en tant que premier international né en Pologne.

L’homme d’acier régnant Paul McShane

J’ai vu les deux joueurs gravir les échelons et je pense qu’ils méritent tous les deux pleinement leur chance.

Paul a dû être patient – et, presque quand il a semblé que l’opportunité lui avait échappé, il aura sa chance, et je lui donnerais personnellement le maillot de départ.

Mik a représenté l’Angleterre à presque tous les niveaux, mais le faire au sommet fait honneur à lui, à sa famille et à ses entraîneurs. Ceux qui ont une bonne mémoire se souviendront peut-être que j’ai dit en mars que cela devrait être son objectif et une cible réaliste, et il a gagné le droit de revendiquer une place dans l’équipe de la Coupe du monde.

Joe Westerman pourrait revenir dans le giron international, sept ans après ses débuts contre les Samoa ; bien qu’il soit dommage que George Williams ne soit pas impliqué, au milieu des rumeurs d’intérêt de Warrington pour l’ancien demi-arrière de Canberra.

George a toujours parlé sur le terrain, alors faites attention à un nouveau George Williams amélioré avec un nouvel ensemble de compétences et une énorme motivation pour performer au plus haut niveau – sa chance reviendra.

Wane a déclaré qu’il y avait encore des places pour la Coupe du monde à gagner pour Abdull

Avec George non disponible, cela aurait été une juste récompense pour Jordan Abdull de rejoindre la formation internationale même s’il n’a pas fait les 17.

L’homme de Hull KR est co-leader du classement Steve Prescott Man of Steel et a eu une énorme influence sur les Robins cette année. Sa régularité méritait d’être reconnue, mais Shaun Wane a déclaré que des places pour la Coupe du monde étaient toujours à gagner.

Pour ce que ça vaut, voici mon England 17 pour affronter les All Stars :

1 Sam Tomkins (Dragons catalans), 2 Tom Davies (Dragons catalans, 3 Stefan Ratchford (Warrington Wolves), 4 Reece Lynn (Wakefield), 5 Tommy Makinson (St Helens), 6 Jonny Lomax (St Helens), 7 Luke Gale ( Leeds Rhinos), 8 Mikolaj Oledzki (Leeds Rhinos), 9 Paul McShane (Castleford Tigers), 10 Mike Cooper (Warrington Wolves), 11 John Bateman (Wigan Warriors), 12 Ben Currie (Warrington Wolves), 13 Joe Westerman (Wakefield Trinity ), 14 Alex Walmsley (St Helens, 15 Daryl Clark (Warrington Wolves), 16 Morgan Knowles (St Helens), 17 Joe Philbin (Warrington Wolves)