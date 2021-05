Barrie McDermott: Accueil des supporters pour les matchs de Super League | Actualités de la Ligue de Rugby

Expert et chroniqueur de la ligue de rugby @ RLBarrieMc10







Les supporters seront de retour aux matchs de la Super League, bien qu’en nombre limité, à partir du 17 mai

Le spécialiste de la ligue de rugby de Sky Sports, Barrie McDermott, a hâte de voir le retour des foules, et se penche sur les quarts de finale de la Challenge Cup et d’autres gros problèmes en Super League …

Il n’y a qu’un seul endroit pour commencer cette semaine car, même si c’est avec un nombre limité, nous comptons pour accueillir les fans à travers les tourniquets.

Mon collègue Terry O’Connor et moi-même avons déclaré quasiment une fois par semaine, en tant que personnes ayant un travail à faire lors des matches, nous avons cruellement manqué les foules. Le retour instantané que vous nous donnez tous est un ingrédient incontournable et très manqué, et vous êtes un élément important de tout match de championnat de rugby.

Lorsque vous parlez aux joueurs, ils sont aussi enthousiasmés par le retour des fans que les fans le sont de revenir et de soutenir leurs héros, et cela vous dit tout ce que vous devez savoir sur le jeu.

Le caractère unique de notre sport est notre lien avec les gens sur les terrasses. C’est comme sortir pour un repas avec seulement la moitié de votre famille – vous mangez, mais vous pensez toujours à ceux qui ne peuvent pas être là. Comme je l’ai dit, vous nous avez manqué.

Je parlais à un directeur général cette semaine qui m’a dit que le nombre limité de fans capables de revenir coûterait en fait de l’argent à son club. Mais il pense que c’est tellement important d’avoir à nouveau des foules, c’est quelque chose dont il est heureux de faire face.

Maintenant, nous avons besoin de ceux qui ont la chance d’obtenir un billet pour faire assez de bruit pour tous ceux qui ne peuvent pas être là. Acclamez aussi fort que vous le pouvez, chantez aussi fort que vous le pouvez, huez aussi fort que vous le pouvez – à O’Connor, pas à moi! – mais surtout, célébrez le plus fort possible.

Cela fait 14 longs mois que vous n’avez pas pu encourager vos héros. Vous avez sans doute manqué le match, mais le jeu vous a manqué aussi.

À ces nombreux détenteurs d’abonnements qui ont refusé la possibilité d’un remboursement pour aider leur club en ces temps sans précédent – merci. C’est maintenant la chance des clubs de dire la même chose.

Merci également à Alex Simmons et Karen Moorhouse, qui ont donné de leur temps cette semaine pour rejoindre Brian Carney pour une conversation importante à la suite de l’incident Tony Clubb / Andre Savelio.

Je suis bien conscient qu’il y a un long chemin à parcourir avec ces problèmes – mais nous en parlons, ce qui ne peut être qu’une bonne chose.

33:53 Karen Moorhouse, responsable de la réglementation de RFL, et Alex Simmons, membre du conseil d’administration de la diversité et de l’inclusion de RFL, se joignent à Brian Carney pour discuter de la gestion de l’interdiction de Tony Clubb pour l’utilisation d’un « langage inacceptable basé sur l’origine nationale ou ethnique » Karen Moorhouse, responsable de la réglementation de RFL, et Alex Simmons, membre du conseil d’administration de la diversité et de l’inclusion de RFL, se joignent à Brian Carney pour discuter de la gestion de l’interdiction de Tony Clubb pour l’utilisation d’un « langage inacceptable basé sur l’origine nationale ou ethnique »

Sur le terrain, la performance de samedi en quart de finale de la Challenge Cup contre Castleford Tigers a donné à Salford Red Devils le pouvoir du bien malgré le résultat et s’ils peuvent porter cet effort dans l’affrontement de lundi avec les champions de St Helens, nous pourrions être dans un cracker absolu. .

Quant au Hull FC, je pensais qu’ils étaient exceptionnels – jouer avec leurs forces tout en exposant les faiblesses de Wigan. L’attitude des Noirs et des Blancs à l’égard de la défense était la meilleure que nous ayons vue d’une équipe du Hull FC depuis de nombreuses années jusqu’à présent – en 2021, ils ont l’air de briser le monopole des suspects habituels de SL.

Je m’attendais à plus des prochains adversaires de Hull, les Dragons catalans, en quart de finale contre les Wolves, pour qui Daryl Clark continue sa forme incroyable.

Alors que le Man of Steel 2014 aurait signé avec un club de la LNR et que Oliver Gildart de Wigan Warriors serait également sur le point de déménager dans les profondeurs, cela soulève une conversation que nous semblons avoir chaque année: que pouvons-nous faire pour garder nos meilleures stars en Super League?

0:58 Daryl Clark termine un merveilleux essai après un excellent jeu de préparation de Toby King qui a éclaté à travers la défense des Dragons Catalans Daryl Clark termine un merveilleux essai après un excellent jeu de préparation de Toby King qui a éclaté à travers la défense des Dragons Catalans

Je ne blâme pas le joueur – il ne fait aucun doute que si Daryl partait, il réussirait en Australie car il est un athlète de qualité – mais nous devons faire plus pour garder nos meilleurs joueurs dans cette compétition.

La question est: comment? Nous avons besoin de tout le monde, y compris des joueurs actuels et anciens de la Super League et de la NRL, pour faire le tour de la table et trouver une solution.

Pour ceux qui soutiennent que le statu quo améliore du côté de la Grande-Bretagne et de l’Irlande, je ne suis pas intéressé. S’il est vrai que l’individu pourrait s’améliorer en changeant de compétition, nous devons garder tous nos meilleurs joueurs ici pour améliorer cette compétition à la place.

Tom Trbojevic; Luke Keary; Xavier Coates; Adam Reynolds; Nathan Cleary – il est irréaliste de penser que nous pouvons recruter des joueurs de ce calibre en Australie. Mais des importations de bonne qualité améliorent l’environnement.

Jamie Lyon a fait un grand impact en Super League avec St Helens

Je me souviens de Dave Furner, Steve Renouf, Matt Gidley, Jamie Lyon et Craig Fitzgibbon en Super League. C’étaient des jours halcyon avec un afflux constant d’influence.

Ne serait-il pas formidable de voir notre compétition présenter plus d’importations australasiennes de qualité aux côtés du meilleur des Britanniques – une Super League si compétitive que chaque match pourrait se dérouler dans les deux sens.

Moins c’est mieux, donc avec plus de Britanniques ayant une opportunité, ajouter le joueur de qualité étrange augmentera le bas de la pyramide pour améliorer les chances au sommet.