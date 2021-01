Le géant des médias sociaux Twitter était entouré de policiers et de journalistes, tous se rongeant les ongles devant une foule projetée de partisans de Trump qui prévoyaient de descendre sur le bâtiment en raison de l’interdiction du président. Ils ne sont jamais venus.

La police de San Francisco a aligné lundi matin tout le bloc occupé par le siège de Twitter, se préparant à une attaque prévue de fans en colère de Donald Trump cherchant vraisemblablement à se venger de la déplatforming du président américain la semaine précédente.

Au siège de Twitter sur Market St., où il est apparemment censé y avoir une manifestation ce matin contre leur décision d’interdire Trump du site. Personne ici encore (sauf pour nous, les gens des médias.) Des barricades tout autour du pâté de maisons, entre les 10 et 9 et Market and Mission. pic.twitter.com/jzGSfWAb0Y

– Trisha Thadani (@TrishaThadani) 11 janvier 2021