Barrett Strong, hitmaker de Motown et co-auteur de I Heard It Through The Grapevine, est mort à 81 ans

Barrett Strong, l’un des artistes fondateurs de Motown et les auteurs-compositeurs les plus doués qui ont interprété le single révolutionnaire de la société L’argent (c’est ce que je veux)collaborant plus tard avec le producteur Norman Whitfield sur des classiques tels que Je l’ai entendu à travers la vigne, Guerre et Papa était une pierre qui roule, est mort. Il avait 81 ans.

Sa mort a été annoncée dimanche sur les réseaux sociaux par le Motown Museum, qui n’a pas donné plus de détails dans l’immédiat.

“Barrett n’était pas seulement un grand chanteur et pianiste, mais lui, avec son partenaire d’écriture Norman Whitfield, a créé une œuvre incroyable”, a déclaré le fondateur de Motown, Berry Gordy, dans un communiqué.

Strong n’avait pas encore 20 ans lorsqu’il a accepté de laisser son ami Gordy, au début de la construction d’un empire de l’enregistrement à Detroit, le gérer et sortir sa musique. En moins d’un an, il est entré dans l’histoire en tant que pianiste et chanteur de De l’argentle premier grand succès de Motown en 1960 et un standard populaire bientôt repris par les Beatles, les Rolling Stones et bien d’autres.

Strong n’a plus jamais approché le succès de De l’argent seul, et des décennies plus tard, il s’est battu pour que l’on reconnaisse qu’il avait aidé à l’écrire. Mais, avec Whitfield, il a formé une équipe de compositeurs productive et éclectique.

L’équipe Whitfield-Strong a produit des œuvres percutantes et d’actualité, ainsi que des ballades intemporelles telles que J’aimerais qu’il pleuve et Juste mon imagination (s’enfuir avec moi). Avec Je l’ai entendu à travers la vigneils ont fourni un hit up-tempo, call-and-response pour Gladys Knight and the Pips et une ballade sombre et hypnotique pour Marvin Gaye, sa version de 1968 l’un des vendeurs de tous les temps de Motown.

Chansons largement couvertes

Barrett-Whitfield a ouvert la voie alors que plusieurs artistes de Motown sont allés au-delà des chansons d’amour à la fin des années 1960 avec du matériel politiquement conscient. Ils se sont avérés Nuage et Cabane psychédélique pour les Temptations et pour Edwin Starr l’hymne protestataire Guerre et son refrain largement cité, “La guerre! À quoi ça sert? Absolument … rien!”

“Avec Guerrej’avais un cousin qui était parachutiste et qui s’est fait très mal au Vietnam”, a déclaré Strong à LA Weekly en 1999. “Je connaissais aussi un gars qui avait l’habitude de chanter avec [Motown songwriter] Lamont Dozier qui a été touché par des éclats d’obus et a été paralysé à vie. Vous parlez de ces choses avec vos familles lorsque vous êtes assis à la maison, et cela vous incite à en dire quelque chose.”

Les autres succès de Whitfield-Strong, principalement pour les Temptations, comprenaient Je ne peux pas être à côté de toi, C’est ainsi que l’amour est et le palmarès primé aux Grammy Awards Papa était une pierre qui roule. Les artistes reprenant leurs chansons allaient d’Aretha Franklin, originaire de Detroit (J’aimerais qu’il pleuve), Bruce Springsteen (Guerre), Al Green (Je ne peux pas être à côté de toi) et Paul Young (Partout où je pose mon chapeau).

Strong figurait également parmi les noms de Motown cités dans Billy Bragg’s Les larmes de Levi Stubbs: “Norman Whitfield et Barrett Strong/Sont là pour réparer tout ce qui ne va pas.”

C’est avec une grande tristesse que nous partageons le décès du légendaire @ClassicMotown chanteur et auteur-compositeur Barrett Strong.

< br>La voix derrière le premier tube de @motown, l’emblématique “Money (c’est ce que je veux)”, est né à West Point, Mississippi, le 5 février 1941 et a grandi à Detroit. pic.twitter.com/RvINyjJgcc —@Motown_Museum

Strong est né à West Point, dans le Mississippi, et a déménagé à Detroit quelques années plus tard. C’était un musicien autodidacte qui a appris le piano sans avoir besoin de cours et, avec ses sœurs, a formé un groupe local de gospel, les Strong Singers.

À l’adolescence, il fait la connaissance d’artistes tels que Franklin, Smokey Robinson et Gordy, qui est impressionné par son écriture et son jeu de piano. De l’argentavec son cri d’ouverture, “Les meilleures choses dans la vie sont gratuites / Mais vous pouvez les donner aux oiseaux et aux abeilles”, conduirait, ironiquement, à une bagarre – pour l’argent.

“Les chansons survivent aux gens”

Strong figurait initialement parmi les écrivains et il parlait souvent de proposer le riff de piano martelant tout en jammant sur Ray Charles. Qu’est-ce que j’ai dit dans le studio.

Mais ce n’est que des décennies plus tard qu’il apprendra que Motown a depuis retiré son nom du générique, ce qui lui coûte des royalties. L’argument juridique de Strong a été affaibli parce qu’il avait mis si longtemps à demander que son nom soit rétabli.

“Les chansons survivent aux gens”, a déclaré Strong au New York Times en 2013. “La vraie raison pour laquelle Motown a fonctionné était l’édition. Les disques n’étaient qu’un moyen de diffuser les chansons au public. Le vrai argent est dans l’édition, et Si vous publiez, alors accrochez-vous. C’est de cela qu’il s’agit. Si vous le donnez, vous donnez votre vie, votre héritage. Une fois que vous serez parti, ces chansons continueront de jouer.

Strong a passé une partie des années 1960 à enregistrer pour d’autres labels, a de nouveau quitté Motown au début des années 1970 et a réalisé une poignée d’albums solo. En 2004, il a été élu au Temple de la renommée des auteurs-compositeurs, qui l’a cité comme “une figure charnière des années de formation de Motown”.

Whitfield est décédé en 2008.

La musique de Strong, Whitfield et d’autres écrivains de Motown a ensuite été présentée dans le hit de Broadway N’est pas trop fier : la vie et l’époque des tentations.