Barrett Strong, chanteur de Motown et auteur-compositeur de “I Heard It Through the Grapevine”, est mort à 81 ans

Le chanteur de Motown Barrett Strong est décédé à l’âge de 81 ans.

Sa mort a été confirmée à Fox News Digital par le fondateur de Motown, Berry Gordy.

“Je suis attristé d’apprendre le décès de Barrett Strong, l’un de mes premiers artistes et l’homme qui a chanté mon premier grand tube ‘Money (c’est ce que je veux)’ en 1959”, a déclaré Gordy dans un communiqué.

La déclaration a poursuivi: “Barrett n’était pas seulement un grand chanteur et pianiste, mais lui, avec son partenaire d’écriture Norman Whitfield, a créé un travail incroyable, principalement avec les Temptations. Leurs chansons à succès étaient révolutionnaires dans le son et capturaient l’esprit de l’époque comme ‘Cloud Nine’ et le toujours d’actualité ‘Ball of Confusion (c’est ce que le monde est aujourd’hui).'”

“Mes sincères condoléances vont à sa famille et à ses amis. Barrett est un membre original de la famille Motown et nous manquera à tous.”

Strong n’avait pas encore 20 ans lorsqu’il a accepté de laisser son ami Gordy, au début de la construction d’un empire de l’enregistrement à Detroit, le gérer et sortir sa musique. En moins d’un an, il faisait partie de l’histoire en tant que pianiste et chanteur de “Money”, un million de vendeurs sorti au début de 1960 et le premier grand succès de Motown.

Strong n’a plus jamais approché le succès de “Money” par lui-même, et des décennies plus tard, il s’est battu pour qu’il soit reconnu qu’il avait aidé à l’écrire. Cependant, avec Whitfield, il a formé une équipe de compositeurs productive et éclectique.

Les autres succès de Whitfield-Strong, principalement pour les Temptations, comprenaient « I Can’t Get Next to You », « That’s the Way Love Is » et « Papa Was a Rollin’ Stone », parfois orthographié « Papa était un Rolling Stone.”

Les artistes couvrant leurs chansons allaient des Rolling Stones (“Just My Imagination”) et Aretha Franklin (“I Wish It Would Rain”) à Bruce Springsteen (“War”) et Al Green (“I Can’t Get Next to You” ).

Avec “I Heard it Through the Grapevine”, les auteurs-compositeurs ont fourni un hit rythmé et rapide pour Gladys Knight and the Pips et une ballade sombre et hypnotique pour Marvin Gaye, sa version de 1968 l’un des vendeurs de tous les temps de Motown. .

Strong n’a pas toujours fait partie de la Motown. Dans les années 1960, il enregistre avec d’autres labels et quitte à nouveau le groupe dans les années 1970 pour sortir ses propres albums – “Stronghold” et “Love is You”.

Le musicien a également été élu au Songwriters Hall of Fame en 2004.

“Les chansons survivent aux gens”, a déclaré Strong au New York Times en 2013. “La vraie raison pour laquelle Motown a fonctionné était l’édition. Les disques n’étaient qu’un moyen de diffuser les chansons au public. Le vrai argent est dans l’édition, et Si vous publiez, alors accrochez-vous. C’est de cela qu’il s’agit. Si vous le donnez, vous donnez votre vie, votre héritage. Une fois que vous serez parti, ces chansons continueront de jouer.

Strong est né à West Point, Mississippi et a déménagé à Detroit quelques années plus tard. C’était un musicien autodidacte qui a appris le piano sans avoir besoin de cours et, avec ses sœurs, a formé un groupe local de gospel, les Strong Singers.

Il continuerait à travailler avec des artistes tels que Franklin, Smokey Robinson et plus encore.

