Barrett Hudson, victime de la fusillade d’un club du Colorado, parle d’être abattu: Exclusif – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image: Barrett Hudson

Barrett Hudson31 ans, profitait d’une soirée avec un ami lorsqu’il est soudainement devenu l’une des victimes de la fusillade de masse de Colorado Springs qui a eu lieu dans la discothèque LGBT, Club Q, le 19 novembre. La fusillade mortelle a fait cinq morts et des dizaines d’autres blessés. . HollywoodLa Vie a parlé EXCLUSIVEMENT avec Barrett, qui « pensait [he] était mort » après avoir été abattu sept fois par un homme armé tenant un AR-15.

Suite Exclusivités

HL : Pouvez-vous s’il vous plaît expliquer exactement ce qui s’est passé cette nuit-là au club ?

Barrett: «Je viens d’emménager dans le Colorado il y a environ un mois et demi. J’y suis allé avec une autre personne et nous n’y étions jamais allés auparavant, alors nous voulions juste vérifier. Et nous allions là-bas pour regarder un spectacle de dragsters. Nous n’étions là que depuis environ 30, 45 minutes. Et je veux dire, nous étions à 30, 45 secondes du départ. Si nous étions partis quand nous serions partis, nous aurions soit été au bar en fermant notre onglet, soit nous aurions traversé l’entrée, alors qui sait ce qui se serait passé.

“Je l’ai vu tuer quelqu’un de sang-froid juste devant mes yeux. Je jure devant Dieu qu’il s’est arrêté une seconde ou deux avant de tirer sur ce mec. Donc je vais vous dire, quand vous entendez des coups de feu, et je n’ai jamais entendu des coups de feu qui se ferment mais à part ça une fois, ça ressemble à des ballons qui éclatent parce que l’écho est fort et que la musique continue de jouer. Donc ce n’est pas comme si c’était fort, fort parce que ça pourrait être dans la musique. Mais quand il a ouvert le feu, on a entendu neuf ou dix pops. Je regarde à ma droite et je vois la porte fermée, et je le vois debout avec un AR-15. Parce que j’ai un AR-15, je sais à quoi ils ressemblent.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





«Quand il a ouvert la porte, il était juste sur ce groupe de personnes. Ils n’auraient pas pu être dans un pire endroit. Ils étaient comme des canards assis. Un mec a levé les mains et a reculé de deux pas. Et le mec vient de lui tirer une balle dans la tête, ou peut-être que c’était dans la poitrine. C’est alors que tout le monde dans le club s’est mis à courir. Il faisait sombre dans le club mais on pouvait voir et entendre les coups de feu.

HL : Comment avez-vous réussi à vous échapper ?

Lien connexe Lié: Le procès pour viol de Danny Masterson se termine avec un jury Hung: tout ce que vous devez savoir

Barrett: «Je suis parti en courant par la porte arrière et je me fais tirer dessus à gauche et à droite. Une fois dans mon coude gauche et une fois dans mon coude droit, puis cinq fois dans le dos. Tout s’est passé si vite. Je me battais juste pour ma vie. Je n’avais pas d’autre choix que de continuer. J’ai continué à me faire tirer dessus tout le temps que j’ai couru. Je tombais et je me relevais. Je l’ai fait à l’extérieur et j’ai immédiatement regardé à droite. Je ne pense même pas avoir regardé à gauche car il y avait des doubles portes et la porte de gauche s’ouvrait toujours. Alors je suis juste allé droit pour qu’il n’ait pas autant de portée de tir.

«J’ai vu une clôture d’environ 10 ou 12 pieds, alors j’ai couru et j’ai escaladé la clôture. Je me suis jeté dessus. J’ai couru environ 30 mètres de plus et j’ai sauté sur le rebord qui était probablement un rebord de 15 pieds. Puis j’ai couru vers un CVS et j’ai crié à l’aide. C’était en quelque sorte le moment où j’ai eu mon moment de venue à Jésus. J’étais allongé sur le trottoir au 7-Eleven et les gens m’aidaient. Ils ont appelé le 911 mais les ambulances ont pris une éternité.

« Les gens qui m’aidaient ont commencé à compter tous les impacts de balles. Ils m’ont dit combien de fois on m’avait tiré dessus et que je saignais tellement. Pendant que j’étais étendu là, j’ai vu de nombreux policiers et ambulanciers venir en aide à d’autres victimes. Pendant ce temps, alors que j’attendais une ambulance allongée sur le sol, j’ai appelé mon père et lui ai dit combien je l’aimais parce que je pensais que j’étais mort car nous ne pouvions pas envoyer d’ambulance là-bas.

«À un moment donné, nous allions en fait me mettre dans la voiture de quelqu’un. Mais ensuite la police est arrivée, puis le feu, mais nous n’avons toujours pas pu obtenir d’ambulance. Ils ont dit : ‘Eh bien, mettons-le simplement dans le camion de pompiers, mais finalement ils ont eu une ambulance. J’ai l’impression que j’aurais eu une meilleure chance de vivre si j’étais juste allé dans la voiture de quelqu’un juste à cause du temps que l’ambulance a pris.

HL : Avez-vous eu des contacts avec d’autres survivants depuis l’attaque ? Si oui, comment était-ce ?

Barrett : « Non malheureusement, je ne l’ai pas encore fait. J’ai été à l’hôpital jusqu’à il y a quelques jours et je me concentre uniquement sur la récupération à ce stade. De plus, tu dois te rappeler que je ne suis dans le Colorado que depuis quelques semaines, n’est-ce pas ? Je viens d’emménager là-bas. Je ne connaissais personne. En fait, je suis de retour en Caroline du Nord maintenant que nous sommes toute ma famille pour qu’ils puissent m’aider à prendre soin de moi.

HL : Comment vous sentez-vous aujourd’hui ?

Barrett: «Ils m’ont autorisé à quitter l’hôpital après 72 heures. Je suis retourné en Caroline du Nord d’où je viens depuis et, heureusement, je peux marcher et parler. Rester immobile me fait mal, mais j’ai découvert qu’une des balles avait raté ma colonne vertébrale d’un cheveu, et que toutes les autres balles avaient raté mes principaux organes.

HL : Avez-vous déjà imaginé que quelque chose comme ça vous arriverait ?

Barrett : « Absolument pas. Mais ce que j’ai fait quand je suis entré dans le club, j’ai en fait défini mes sorties. J’ai regardé autour de moi et j’ai fait attention. Et dans ma tête, j’ai dit : « Dieu m’en garde, un homme armé n’entre pas. Où dois-je fuir ? Et j’ai vu les portes arrière. En fait, je fais ça dans tous les bars gays où je vais. Je regarde en quelque sorte autour de la sortie, juste à cause de toutes les fusillades.

HL : Comment cela a-t-il affecté votre vie ? Avez-vous peur de sortir à nouveau ? Pourriez-vous retourner dans un club ?

Barrett : « Non, je ne pourrais plus jamais faire de club. Je suis plutôt un gars de bar en général mais quand même… même si j’avais eu une arme, les choses arrivent tellement vite que je ne sais pas à quoi ça aurait servi. Quand je l’ai vu tirer sur ce type, j’ai couru avant que son corps ne tombe. Dès que j’ai vu ce feu sortir du pistolet, j’ai commencé à courir et j’ai su que ce n’était pas une blague. C’est la vraie vie, mais j’ai toujours l’impression que je vais me réveiller.

HL : Selon vous, que faut-il faire pour éviter que cela ne se reproduise ? Les bars gays sont-ils toujours des endroits sûrs ?

Barrett : « Pas en 2022. Les bars gays sont les endroits les plus dangereux où vous pouvez aller car nous sommes davantage ciblés. Si vous voulez filmer quelque chose et que vous détestez les gens, c’est généralement là que vous allez. Ou comme les cinémas ou les églises. Je veux dire, ça a été horrible. Et si je pensais changer quoi que ce soit, nous avons besoin de sécurité et comme, dépenser de l’argent. Je comprends que ça va coûter plus cher, mais nous avons besoin de flics qui ne sont pas en service. Nous avons besoin de personnes capables de porter des armes. Parce que si la sécurité était là, cela aurait été une toute autre histoire. Ils ne seraient probablement pas entrés dans ce bar.

HL : Quel genre de justice espérez-vous que le tireur présumé Anderson Lee Aldrich reçoive ?

Barrett : « J’espère qu’il recevra la prison à vie sans libération conditionnelle parce que la mort est trop facile. Quand tu fais quelque chose comme ça, tu es tout à fait prêt à mourir. Le gars qui l’a abattu, je crois dans l’esprit des tireurs, il est comme, ‘Oh, f ** k, maintenant je vais devoir faire tout ce temps.’ Donc, la perpétuité sans libération conditionnelle serait une meilleure punition pour lui.

HL : Étant vous-même propriétaire d’armes à feu, que pensez-vous du contrôle des armes à feu après cette attaque ? Pensez-vous qu’un meilleur contrôle des armes à feu aurait changé le résultat ?

Barrett : « C’est trop facile d’avoir une arme à feu. Il est difficile d’obtenir un pistolet. J’ai un AR-15 et plusieurs autres armes. C’est plus facile à obtenir car un AR-15 est considéré comme un fusil de chasse, il suffit donc d’y aller et d’acheter un fusil de chasse. C’est une vérification des antécédents. Vous sortez dans 10, 15 minutes. C’est beaucoup trop facile et je pense que nous avons définitivement besoin d’un meilleur contrôle des armes à feu parce que nous sommes le seul pays qui tombe comme des mouches sur notre propre peuple.

HL : Quel est votre message à la communauté LGBTQ+ ?

Barrett : « C’est une bonne question. Um, connais juste tes sorties. Et sois juste en sécurité. Mon message serait que ce n’est tout simplement pas assez sûr pour sortir en ce moment.