Station 19 aurait pu s’amuser un peu cette saison avec des tigres et des drag queens, mais le spectacle prend un tour.

Dans l’épisode de ce soir, l’équipe trouve une mère en détresse, affirmant que sa fille a été kidnappée et est retenue en otage dans la maison d’un homme. Ils ne sont pas en service, mais ils se précipitent pour évaluer la situation et sauver la situation de toute façon. Les choses deviennent tendues et tout va dans une direction à laquelle vous ne vous attendez peut-être pas.

Étoile Barrett Doss, qui joue Vic Hughes, raconte à E! Nouvelles que l’épisode plonge dans quelque chose que la série n’a pas vraiment exploré auparavant.

« Ce qui va être la partie la plus intéressante et potentiellement la plus surprenante et la plus difficile de cet épisode, c’est de comprendre que lorsqu’ils ne sont pas en service, nos héros que nous connaissons et aimons, en particulier les pompiers noirs, ne sont que des Noirs qui marchent. à travers le monde comme les Noirs », dit Doss. « Les gens ne savent pas qu’ils sont pompiers. »