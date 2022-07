Barres de son Vizio Atmos jusqu’à 300 $ de rabais pour Prime Day

Cette histoire fait partie Journée Amazon Primele guide de CNET sur tout ce que vous devez savoir et comment trouver les meilleures offres.

Vizio a dévoilé trois Journée Amazon Prime offres de barre de son pour coïncider avec son Offres télédont 300 $ de réduction sur son système phare, l’Elevate.

La plus grande économie de la vente est de 300 $ sur le Elevate P514a compatible Dolby Atmos. L’Elevate est un système 5.1.4 complet doté de haut-parleurs en hauteur rotatifs uniques – et le son est excellent pour l’argent. Si vous voulez une barre de son Atmos dès maintenant, c’est le meilleur prix que vous verrez : rien d’autre à 700 $ n’aura de haut-parleurs arrière ou le même niveau de performance. L’Elevate sera mis en vente pendant 12 heures à partir de 9 h PT (midi HE) mardi.

Le système Atmos abaisseur de l’entreprise est également proposé, le M512a, qui est également fortement recommandé (un choix des éditeurs CNET, pas moins) et disponible pour 424 $ (76 $ de réduction). Comme l’Elevate, il s’agit d’un système surround complet mais il manque le deuxième ensemble d’enceintes montantes (bien que vous n’en ayez pas vraiment besoin). L’offre sera disponible tout le Prime Day.

Enfin, Vizio réduit de 50 $ ce qu’il dit être la barre de son la plus vendue aux États-Unis, la V51. C’est l’unité élévatrice de notre favori à moins de 200 $, le V21. Pourtant, le V51 est maintenant à peu près au même prix que le V21. La plus grande différence ? Haut-parleurs surround. Prime.