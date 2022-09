Des centaines de personnes sont sorties de chez elles lundi alors qu’un certain nombre d’incendies de forêt incontrôlés brûlent à travers la Colombie-Britannique, les flammes planant sur des infrastructures électriques essentielles et laissant une brume de fumée de feu de forêt sur une grande partie de la province.

Les incendies à l’ouest et à l’est de Hope, en Colombie-Britannique, ont déclenché des ordres d’évacuation et des alertes, ainsi que la fermeture des voies en direction est de l’autoroute 1.

Un incendie de cinq kilomètres carrés a brûlé près de l’autoroute entre Chilliwack et Hope, les flammes traversant un terrain escarpé, ce qui rend la tâche difficile pour les équipages, ont déclaré des responsables.

“En raison des conditions chaudes et sèches, un comportement accru du feu sera visible aujourd’hui”, lit-on dans un avis du BC Wildfire Service. “[But] nos températures devraient être plus basses aujourd’hui vers les normes de saison et une possibilité de légères averses mardi et mercredi.”

Le BC Wildfire Service affirme que le feu de forêt de Flood Falls près de l’autoroute 1 à l’ouest de Hope brûle sur un terrain escarpé, ce qui rend difficile l’accès des équipes au sol. (Service des feux de forêt de la Colombie-Britannique)

L’ordre d’évacuation couvre les barrages “critiques”

Dans le nord-est, un incendie de forêt causé par la foudre près de Hudson’s Hope a forcé l’évacuation de toute cette communauté samedi. L’incendie s’étend sur près de 243 kilomètres carrés, soit une superficie plus grande que la ville de Kelowna.

Le feu de forêt de Battleship Mountain brûle à 50 kilomètres à l’ouest de Hudson’s Hope, en Colombie-Britannique (Service des feux de forêt de la Colombie-Britannique)

L’ordre d’évacuation couvre également les barrages Peace Canyon et WAC Bennett de BC Hydro, qui font partie de l’infrastructure responsable de la production de 38 % de la production du service public chaque année.

“Ces barrages et leurs centrales sont des infrastructures publiques essentielles. Compte tenu de cela, les deux installations continueront d’être exploitées avec un personnel limité”, a déclaré BC Hydro dans un communiqué.

“BC Hydro a des plans bien établis pour soutenir l’approvisionnement fiable en électricité de la province si le risque d’incendie venait à affecter le système de production ou de transport.”

Lundi, le feu se déplaçait vers l’est en direction du barrage WAC Bennett et, au-delà, de Hudson’s Hope.

La qualité de l’air toujours médiocre

Environnement Canada tient à jour des déclarations sur la qualité de l’air pour les régions allant de la rivière de la Paix au nord-est à Cariboo au centre de la Colombie-Britannique et à tout le tiers sud de la province.

L’indice de la qualité de l’air du gouvernement fédéral montre que les régions présentant les niveaux les plus élevés de fumée de bois potentiellement dangereuse comprennent Cranbrook et Castelgar dans le sud-est de la Colombie-Britannique, l’est de la vallée du Fraser et les communautés de Whistler et Squamish.

Les incendies de forêt en Colombie-Britannique, à Washington, en Oregon et en Idaho sont responsables de la fumée.

La qualité de l’air s’est améliorée dans la région métropolitaine de Vancouver lundi après de mauvaises conditions au cours du week-end.