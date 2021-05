Barrages de la Ligue 1: le XI combiné de WhoScored.com | Actualités du football

Après avoir jeté un coup d’œil au XI combiné des barrages du championnat, WhoScored.com tournent leur attention vers la Ligue 1, en regardant l’équipe la mieux notée parmi les quatre équipes cherchant à rejoindre Hull et Peterborough dans le deuxième niveau de l’Angleterre.

Gardien de but: Alex Palmer (Lincoln) – note de 6,74

Lincoln a quatre joueurs dans le XI des barrages combinés, avec Alex Palmer qui lance les choses entre les bâtons. Seul Chris Maxwell (21) a gardé plus de draps propres que le buteur des Imps (19) cette saison, tandis qu’un total de 121 arrêts était le sixième meilleur de la division, Palmer avec une note de WhoScored.com de 6,74

Arrière droit: Sam Long (Oxford) – cote 7,11

Ayant eu du mal à décrocher une place de départ régulière pour Oxford la saison dernière, Sam Long en a profité pour assurer une place en équipe première dans leur campagne de barrages. L’arrière droit a bien attaqué pour les U alors qu’il a réussi six buts et quatre passes décisives, son impact dans le dernier tiers aidant à renvoyer une note de WhoScored.com de 7,11.

Défenseur central: Robert Atkinson (Oxford) – note de 7,45

Avec une note WhoScored.com de 7,45, le défenseur central d’Oxford Robert Atkinson est le joueur le mieux noté impliqué dans les barrages de la League One. Atkinson a fait le quatrième plus grand nombre d’interceptions (79) et a remporté le quatrième duel le plus aérien (258) pour mériter une telle note.

Défenseur central: Danny Ballard (Blackpool) – note 7,21

Blackpool a concédé moins de buts (37) que toute autre équipe de la Ligue 1 cette saison, il n’est donc pas surprenant de voir le défenseur central Danny Ballard faire le XI combiné. Le joueur de 21 ans a maximisé son approche proactive de la défense en se classant quatrième pour les dégagements par match (5,3) pour aider à gagner une cote WhoScored.com de 7,21.

Défenseur central: Lewis Montsma (Lincoln) – cote 7,01

L’arrière central de Lincoln Lewis Montsma était une machine à marquer les buts de la défense pour les Imps lors de leur arrivée en barrage, marquant six fois en tout. En dehors du ballon, il a réalisé des retours louables de 1,3 plaqués et 1,5 interceptions pour 90 alors que Lincoln n’a concédé que 50 buts, ce qui a permis au Néerlandais d’obtenir une note WhoScored.com de 7,01.

Arrière gauche: Josh Ruffels (Oxford) – note de 7,16

Arrondir la défense est le troisième des quatre joueurs d’Oxford à figurer dans ce XI. Une des principales raisons pour lesquelles les U ont terminé parmi les six premiers était leurs arrières latéraux offensifs, Josh Ruffels excellant à gauche alors qu’il avait une main directe dans 12 buts en tout, marquant six. Le joueur de 27 ans a utilisé sa lecture du jeu pour aider à transformer la défense en attaque alors qu’il se classait sixième pour les interceptions (77) pour donner une note WhoScored.com de 7,16.

Milieu droit: Brennan Johnson (Lincoln) – cote 6,92

L’avant-dernier représentant de Lincoln est le jeune ailier Brennan Johnson qui a renvoyé une note de WhoScored.com de 6,92. Au cours de sa saison décisive avec les Imps, le Gallois n’a pas déçu puisqu’il a marqué 10 et fourni cinq passes supplémentaires. Un total de 60 dribbles réussis était le cinquième meilleur de la ligue alors que Johnson excellait.

Milieu central: Jorge Grant (Lincoln) – note de 7,32

Le milieu de terrain Jorge Grant termine le contingent Lincoln. Le joueur de 26 ans a marqué 21 buts pour les Imps, en marquant 13, ses huit passes se classant parmi les 10 meilleurs joueurs de la division. Pendant ce temps, 79 passes clés étaient le cinquième meilleur de 2020/21 pour aider à obtenir une note WhoScored.com de 7,32.

Milieu central: James Henry (Oxford) – note 6,96

Le dernier joueur d’Oxford de l’équipe partenaires Jorge Grant au milieu du parc. Comme Grant, James Henry a également récolté huit passes cette saison, dont quatre lors de ses six dernières sorties de la campagne. Sept buts supplémentaires ont couronné une campagne solide pour Henry, qui est une bonne valeur pour son inclusion avec une note WhoScored.com de 6,96.

Milieu gauche: Aiden McGeady (Sunderland) – note de 7,34

Le premier joueur de Sunderland de l’équipe est son ailier expérimenté Aiden McGeady. L’attaquant irlandais a enregistré plus de passes décisives (14) que tout autre joueur de la Ligue 1 cette saison alors qu’il a obtenu une note WhoScored.com de 7,34 et les fans des Black Cats espèrent que McGeady et l’attaquant Charlie Wyke pourront poursuivre leur beau partenariat dans les barrages.

Attaquant: Charlie Wyke (Sunderland) – note de 7,34

Sur les 25 buts marqués par Charlie Wyke en Ligue 1 en 2020/21, huit ont été aidés par Aiden McGeady, qui est la meilleure combinaison aide-buteur de la division. Seul Jonson Clarke-Harris (31) de Peterborough a frappé le fond du filet plus de fois que Wyke cette saison et l’attaquant de Sunderland complète le XI avec une note WhoScored.com de 7,34.