Barrages de confinement utilisés pour garder le carburant hors de Fox River à Ottawa, après l’appel de mercredi – Shaw Local

Le chef des pompiers d’Ottawa a déclaré vendredi que toutes les ouvertures d’égouts pluviaux étaient sans danger pour le public, à la suite d’un rapport mercredi d’une substance avec une odeur similaire au carburant diesel sortant d’un égout pluvial directement dans la rivière Fox au bout de la rue East Jefferson à Ottawa.

L’incident fait toujours l’objet d’une enquête, a déclaré le chef des pompiers Bressner.

Un barrage de confinement, une barrière flottante utilisée pour le confinement des hydrocarbures, a été déployé sur la rivière Fox pour contrôler tout excès de matériau provenant du collecteur d’eaux pluviales. Des barrages de confinement ont également été placés dans la tuyauterie des égouts pluviaux pour empêcher la substance inconnue de pénétrer dans la rivière.

Les intervenants ont utilisé la surveillance des gaz autour de la rivière Fox, de la rue Jefferson et de toutes les ouvertures des égouts pluviaux.

L’incident fait l’objet d’une enquête par le Service de police d’Ottawa et le Service d’incendie d’Ottawa. Le service de police d’Ottawa, le ministère des Ressources naturelles de l’Illinois, le service des eaux et des travaux publics d’Ottawa et l’équipe MABAS 25 HAZMAT ont participé à l’appel.