Bill Barr est au courant des enquêtes impliquant le fils de Joe Biden, Hunter depuis au moins le printemps, selon un rapport, et a fait de son mieux pour empêcher la fuite d’informations avant les élections.

Dans une nouvelle qui a mis en colère son patron Donald Trump, le procureur général – dont le travail serait en jeu – a agi pour arrêter l’enquête rendue publique, a rapporté le Wall Street Journal.

Les directives du ministère de la Justice déconseillent aux enquêteurs de prendre des mesures manifestes à l’approche d’une élection afin de ne pas être perçus comme affectant le résultat.

« Pourquoi les Fake News Media, le FBI et le DOJ n’ont-ils pas signalé l’affaire Biden AVANT les élections », a tweeté Trump jeudi soir.

«Eh bien, c’est bon, nous avons quand même gagné l’élection – 75 000 000 VOTES !!!

Twitter a qualifié son tweet de désinformation.

Hunter Biden a annoncé mercredi que ses impôts faisaient l’objet d’une enquête

Les actions de Barr sont le renversement de celles de l’ancien directeur du FBI James Comey, qui estimait qu’il devait annoncer publiquement que les e-mails d’Hillary Clinton faisaient l’objet d’une enquête. Il a annoncé avant les élections que l’enquête était terminée, mais le mal était fait.

L’équipe de transition Biden-Harris a publié mercredi une déclaration de Hunter Biden et du président élu Joe Biden, dans laquelle Hunter Biden a révélé qu’il faisait l’objet d’une enquête fédérale pour ses impôts.

Comey a dit qu’il savait qu’il était damné s’il annonçait l’enquête, et damné s’il ne le faisait pas.

« J’ai appris hier pour la première fois que le bureau du procureur américain du Delaware avait informé mon conseiller juridique, hier également, qu’il enquêtait sur mes affaires fiscales », a déclaré Hunter.

La déclaration a été faite par le président élu Joe Biden et le bureau de transition de la vice-présidente élue Kamala Harris.

L’Associated Press a rapporté que le ministère de la Justice examinait certains des accords commerciaux chinois de Hunter Biden et non le contenu de son ordinateur portable, partagé dans les semaines précédant les élections par l’avocat de Trump, Rudy Giuliani.

Alors que l’enquête a commencé en 2018, une nouvelle série de citations à comparaître a été envoyée mardi, y compris à Hunter Biden, a déclaré l’Associated Press.

Trump et ses compatriotes républicains ont exhorté pendant des mois Barr à poursuivre Hunter – leurs appels devenant de plus en plus forts à mesure que les chances électorales de Joe Biden augmentaient.

Une source a déclaré au WSJ que Barr avait évité la pression des républicains au Congrès pour obtenir des informations sur les enquêtes.

Les procureurs fédéraux de Manhattan se sont également penchés sur les affaires et les transactions financières de Hunter, dans le cadre d’une enquête criminelle plus large que deux personnes proches du dossier ont déclaré au WSJ qu’il s’agissait d’une enquête financière internationale en cours depuis au moins un an.

Hunter est impliqué dans cette enquête mais n’a jamais été une cible spécifique de poursuites pénales, ont déclaré les gens.

Fox News a rapporté que Hunter est un « sujet / cible » de l’enquête du grand jury. Une cible signifie qu’il y a «une forte probabilité que la personne ait commis un crime» et qu’un sujet est quelqu’un que vous «ne savez pas avec certitude» a commis un crime.

Les sources de Fox ont déclaré que les transactions en provenance de « Chine et d’autres pays étrangers » avaient déclenché des rapports d’activité suspecte, ce qui a déclenché l’enquête.

Fox a déclaré que l’enquête avait commencé en 2018, ce qui signifie qu’elle était antérieure à la prise de fonction de Barr au ministère de la Justice.

Hunter, photographié avec son père célébrant sa victoire le 7 novembre, a tenté de rester bas

Barr a déclaré publiquement que le président élu n’était pas sous enquête et deux sources ont déclaré à CNN que l’enquête n’allègeait aucun acte répréhensible de la part de Joe Biden.

Ni l’enquête fiscale ni l’enquête financière de Manhattan n’impliquent le président élu, a rapporté le journal.

L’équipe de transition de Biden a refusé de dire quand Joe Biden a appris l’enquête.

Un communiqué diffusé par cette équipe mercredi a déclaré que le président élu, M. Biden, était « fier de son fils, qui a lutté contre des défis difficiles, y compris les attaques personnelles vicieuses de ces derniers mois, pour en sortir plus fort ».

Barr était sous une pression intense pour déclarer officiellement qu’il enquêtait sur Hunter et son père.

Jim Jordan, un membre du Congrès républicain représentant l’Ohio qui est le membre de rang du panel judiciaire de la Chambre, a écrit au directeur du Federal Bureau of Investigation Christopher Wray pour lui demander quelles mesures le FBI avait prises pour enquêter sur les informations contenues dans le « rapport explosif ».

Une porte-parole du FBI a déclaré que le bureau avait répondu à la lettre et avait refusé de commenter davantage.

Le 19 octobre, les républicains du Congrès ont exhorté Barr à nommer un avocat spécial pour enquêter sur Hunter Biden et son père, et ont exigé que Barr réponde dans les cinq jours.

Un jour plus tard, a demandé à Fox News s’il soutenait la mise à contribution d’un procureur spécial, Trump a déclaré: « Nous devons amener le procureur général à agir. Il doit agir et il doit agir vite. Il doit nommer quelqu’un. Il s’agit d’une corruption majeure et cela doit être connu avant les élections.

L’enquête fiscale sur Hunter Biden a été déclenchée en partie par des rapports d’activité suspecte déposés par une banque qui traitait des transactions étrangères le concernant, a déclaré une source.

Hunter, avocat, a travaillé pour de nombreuses entreprises internationales.

Pendant environ cinq ans, jusqu’en avril 2019, il a siégé au conseil d’administration d’une société gazière ukrainienne, Burisma Holdings, où il a été payé environ 50000 dollars par mois pour son travail.

Des ordinateurs portables appartenant à Hunter avec des photos et des e-mails ont été obtenus par le New York Post

Hunter a également effectué des travaux de conseil pour China CEFC Energy Co., alors que la société poursuivait des accords en Europe et au Moyen-Orient.

À peu près au moment où le CEFC tentait de pénétrer par effraction aux États-Unis, son activité est devenue au centre d’une affaire de corruption intentée par le bureau du procureur américain de Manhattan, qui a abouti à la condamnation en 2018 d’un ancien responsable de Hong Kong pour avoir soudoyé des responsables africains pour garantir avantages commerciaux pour CEFC.

La société, qui est aujourd’hui effectivement disparue, n’a pas été inculpée dans l’affaire de corruption aux États-Unis.

Un élément d’intérêt pour les enquêteurs pourrait être un diamant de 2,8 carats offert à Hunter Biden en 2017 par le fondateur et ancien président de CEFC China Energy, Ye Jianming, après une réunion d’affaires à Miami, a déclaré CNN.

Le diamant faisait partie de l’enquête initiale, mais on ne sait pas s’il s’agit toujours d’un objectif, a rapporté le réseau.

Hunter Biden a décrit avoir reçu le diamant lors de son entretien de juillet 2019 avec The New Yorker, affirmant qu’après avoir rencontré Ye et proposé d’utiliser ses contacts pour aider l’homme d’affaires chinois à identifier des projets de gaz naturel liquéfié aux États-Unis, le diamant avait été envoyé dans sa chambre d’hôtel.

Hunter Biden a déclaré qu’il ne l’avait pas interprété comme un pot-de-vin. «Pourquoi me soudoyeraient-ils? Il a demandé. «Mon père n’était pas au bureau.

Mais il a décidé de ne pas garder la gemme de toute façon.

«Je savais que ce n’était pas une bonne idée de le prendre. J’avais juste l’impression que c’était bizarre », a-t-il déclaré.

Hunter Biden a déclaré qu’il avait donné le diamant à l’un de ses associés et qu’il ne savait pas ce qui lui était arrivé.