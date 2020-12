WASHINGTON (AP) – Contre le président Donald Trump sur plusieurs fronts, le procureur général William Barr a déclaré lundi qu’il ne voyait aucune raison de nommer un avocat spécial pour examiner les affirmations du président concernant les élections de 2020 ou d’en nommer un pour l’enquête fiscale du président élu. Le fils de Joe Biden.

Barr, lors de sa dernière apparition publique en tant que membre du cabinet de Trump, a également renforcé la conviction des responsables fédéraux que la Russie était derrière un piratage massif d’agences gouvernementales américaines, et non de la Chine, comme le président l’a suggéré.

Barr quitte le ministère de la Justice cette semaine, étant passé de l’un des alliés les plus fidèles de Trump à l’un des rares membres du Cabinet disposés à contredire ouvertement le président. Cela a été particulièrement vrai depuis les élections, Barr déclarant dans une interview à l’AP qu’il n’avait vu aucune preuve de fraude électorale généralisée, alors même que Trump continuait de faire de fausses déclarations sur l’intégrité du concours.

Le président est également devenu particulièrement fâché que Barr n’ait pas annoncé l’existence d’une enquête de deux ans sur Hunter Biden avant les élections. Lundi, Barr a déclaré que l’enquête était «menée de manière responsable et professionnelle».

«Je n’ai vu aucune raison de nommer un avocat spécial et je n’ai pas l’intention de le faire avant mon départ», a-t-il déclaré, ajoutant qu’il n’y avait pas non plus besoin d’un avocat spécial pour enquêter sur l’élection.

Un avocat spécial rendrait plus difficile pour Biden et son procureur général encore à nommer de clôturer les enquêtes ouvertes sous Trump. Une telle nomination pourrait également ajouter une fausse légitimité à des affirmations sans fondement, en particulier à la foule de partisans de Trump qui croient que l’élection a été volée parce que Trump continue de le prétendre à tort.

Les commentaires de Barr sont venus lors d’une conférence de presse pour annoncer des accusations criminelles supplémentaires dans l’attentat à la bombe contre le vol Pan Am 103, qui a tué 190 Américains, une question sur laquelle il avait travaillé lors de son précédent mandat de procureur général au début des années 1990. Il démissionnera mercredi et sera remplacé par le procureur général par intérim Jeffrey Rosen.

L’histoire continue

Les déclarations de Barr sur l’avocat spécial peuvent permettre à Rosen de résister plus facilement aux pressions de la Maison Blanche pour ouvrir une enquête sur un avocat spécial.

Lors de son audience de confirmation de 2019 pour le procureur général adjoint, Rosen a déclaré qu’il était prêt à repousser la pression politique de la Maison Blanche si nécessaire. Il a dit aux législateurs que les enquêtes criminelles devraient «se dérouler sur la base des faits et de la loi» et que les poursuites devraient être «exemptes d’influences politiques inappropriées».

«Si la réponse appropriée est de dire non à quelqu’un, alors je dirai non», avait-il dit à l’époque.

Trump et ses alliés ont déposé une cinquantaine de poursuites contestant les résultats des élections et presque toutes ont été rejetées ou abandonnées. Il a également perdu deux fois à la Cour suprême des États-Unis.

En l’absence de tout autre recours juridique tenable, Trump a fâché et poivré ses alliés pour des options alors qu’il refusait d’accepter sa perte.

Parmi ces alliés se trouve Rudy Giuliani, qui lors d’une réunion vendredi a poussé Trump à saisir des machines à voter dans sa recherche de preuves de fraude. Le département de la sécurité intérieure a cependant clairement indiqué qu’il n’avait aucune autorité pour le faire. On ne sait pas non plus ce que cela accomplirait.

Pour sa part, Barr a déclaré qu’il ne voyait aucune raison de les saisir. Plus tôt ce mois-ci, Barr a également déclaré à l’AP que le ministère de la Justice et la Sécurité intérieure avaient examiné les allégations «selon lesquelles les machines étaient essentiellement programmées pour fausser les résultats des élections» et ont finalement conclu que «nous n’avons rien vu pour le prouver».

Trump a consulté sur des conseils spéciaux le chef de cabinet de la Maison Blanche Mark Meadows, l’avocat de la Maison Blanche Pat Cipollone et des alliés extérieurs, selon plusieurs responsables de l’administration Trump et des républicains proches de la Maison Blanche qui se sont entretenus avec l’Associated Press sous couvert d’anonymat car ils n’étaient pas pas autorisé à discuter publiquement de la question.

Trump était intéressé à la fois par un avocat pour enquêter sur les transactions fiscales du jeune Biden et par un second pour enquêter sur la fraude électorale. Il a même lancé l’idée de nommer l’avocat Sidney Powell comme avocat – bien que Powell ait été expulsé de l’équipe juridique de Trump après avoir fait une série d’allégations conspiratoires de plus en plus sauvages au sujet de l’élection.

La loi fédérale exige qu’un procureur général nomme tout conseil spécial.

Barr a également déclaré lundi que le piratage des agences gouvernementales américaines « semble certainement être les Russes. »

En impliquant les Russes, Barr se rangeait du côté de la croyance largement répandue au sein du gouvernement américain et de la communauté de la cybersécurité selon laquelle les pirates russes étaient responsables d’infractions dans plusieurs agences gouvernementales, y compris les départements du Trésor et du Commerce.

Quelques heures après que le secrétaire d’État Mike Pompeo a déclaré dans une interview à la radio que la Russie était «assez clairement» derrière les hacks, Trump a cherché à saper ce message et à minimiser la gravité de l’attaque.

Il a tweeté que «le Cyber ​​Hack est bien plus important dans les Fake News Media qu’en réalité.» Il a également déclaré que la Chine pourrait être responsable même si aucune preuve crédible n’est apparue pour suggérer que quelqu’un d’autre que la Russie pourrait être à blâmer.

Lundi était également le 32e anniversaire de l’explosion de la Pan Am au-dessus de Lockerbie, en Écosse, qui a tué 259 personnes dans les airs et 11 au sol.

Le ministère de la Justice a annoncé son dossier contre le fabricant de bombes accusé, Abu Agela Masud Kheir Al-Marimi, qui a admis dans un entretien avec des responsables libyens il y a plusieurs années qu’il avait construit la bombe et travaillé avec deux autres accusés pour mener l’attaque, a déclaré Barr .

La convocation de la conférence de presse pour annoncer les accusations a souligné l’attachement de Barr à cette affaire. Il avait annoncé une série d’accusations contre deux autres responsables du renseignement libyens en sa qualité de procureur général par intérim il y a près de 30 ans, jurant que l’enquête se poursuivrait.

___

Le rédacteur de l’Associated Press Eric Tucker a contribué à ce rapport.