Barr décrit la faille Trump sur la réclamation de fraude électorale dans des interviews

Dans des entretiens avec Jonathan Karl d’ABC News, William Barr a décrit les dernières semaines de Trump.

Barr a révélé que les dirigeants républicains s’inquiétaient des fausses théories du complot de Trump.

Trump a déchiré Barr après que le procureur général de l’époque a déclaré à AP qu’il n’y avait eu aucune fraude lors des élections.

WASHINGTON – L’ancien procureur général William Barr a franchement dénoncé les efforts de l’ancien président Donald Trump pour renverser les élections de 2020, selon un rapport publié dans The Atlantic détaillant comment l’homme qui était autrefois l’un des lieutenants les plus fidèles de Trump s’est séparé de l’ancien président.

Dans une série d’entretiens avec Jonathan Karl d’ABC News, détaillés dans un livre à paraître sur les derniers jours de l’administration Trump, Barr a décrit les dernières semaines de l’administration Trump et les tentatives frénétiques de Trump pour conserver le pouvoir.

« Mon attitude était la suivante : c’était l’heure du montage ou de la fermeture », a déclaré Barr. « S’il y avait des preuves de fraude, je n’avais aucun motif pour les supprimer. Mais mon soupçon tout le long était qu’il n’y avait rien là-bas. »

Les conversations chargées de jurons entre Trump et Barr décrivent un président furieux de sa défaite électorale et véritablement incrédule que ses subordonnés les plus loyaux ne le soutiendraient pas dans sa tentative de répandre de fausses théories du complot et de renverser les élections.

Après les élections de 2020, le ministère de la Justice a lancé des enquêtes sur la fraude électorale généralisée à travers le pays dans les principaux États du champ de bataille.

Les dernières révélations montrent que Barr était sceptique quant aux affirmations de Trump alors même qu’il donnait le feu vert aux opérations. Barr a également déclaré à Karl qu’il s’attendait à ce que Trump perde les élections de 2020 et qu’il n’était pas surpris par le résultat. Dans la foulée, il a lancé ses propres enquêtes informelles sur les allégations les plus populaires formulées par les proches alliés de Trump, parallèlement aux enquêtes officielles du DOJ.

McConnell était préoccupé par la Géorgie

Les dernières révélations mettent également en évidence les inquiétudes des dirigeants du GOP selon lesquelles les fausses théories du complot de Trump nuiraient au parti électoralement lors du second tour de la Géorgie qui se tiendra le 5 janvier.

« Regardez, nous avons besoin du président en Géorgie », a déclaré à Barr le chef de la majorité au Sénat de l’époque, Mitch McConnell, R-Ky., lors d’un appel téléphonique, selon Karl.

McConnell a souligné que les républicains « ne peuvent pas attaquer frontalement » Trump après les élections, car il était toujours très populaire auprès de la base du parti. « Mais vous êtes mieux placé pour injecter un peu de réalité dans cette situation. Vous êtes vraiment le seul à pouvoir le faire », a déclaré McConnell au procureur général de l’époque, rapporte The Atlantic Story.

« Je comprends cela », a déclaré Barr. « Et je vais le faire au moment opportun. »

La trahison de Barr sur les allégations de fraude électorale

Le 1er décembre, lors d’un entretien au déjeuner avec un journaliste de l’Associated Press, Barr a confirmé : « À ce jour, nous n’avons pas vu de fraude à une échelle qui aurait pu affecter un résultat différent lors des élections », selon l’interview de Karl.

Au cours d’une réunion en décembre, un Trump furieux s’est déchargé sur Barr à propos de l’histoire de l’AP, les commentaires de Barr contredisant activement le récit de Trump sur la fraude électorale.

Interrogé par Trump pourquoi il dirait à l’AP qu’il n’y avait pas eu de fraude lors des élections, Barr a répondu « parce que c’est vrai ». La conversation s’est poursuivie avec Trump se référant à lui-même à la troisième personne, disant à Barr: « Vous devez haïr Trump. Vous devez haïr Trump. «

Barr a repoussé la caractérisation, critiquant plutôt la compétence de Trump et les efforts de ses proches collaborateurs pour exécuter son opération pour contester les élections, explique l’article de l’Atlantique.

« Vous savez, vous n’avez que cinq semaines, Monsieur le Président, après une élection pour contester la justice », a déclaré Barr à Trump. « Cela aurait pris une équipe de crackerjack avec une stratégie vraiment cohérente et disciplinée. Au lieu de cela, vous avez un spectacle de clowns. Aucun avocat qui se respecte ne s’en approche. C’est juste une blague. C’est pourquoi vous êtes là où vous êtes.

Selon les assistants présents et Barr, Trump était d’accord avec le coup, disant « vous avez peut-être raison à ce sujet ».

Suivez Matthew Brown en ligne @mrbrownsir.