Il y a près de 500 ans, le roi Henri VIII a limogé son plus fidèle courtisan, Thomas Cromwell, le démettant de ses fonctions puis le décapitant. Aujourd’hui, le procureur général William Barr subit le même sort cromwellien, sa fidélité sycophantique envers le président Donald Trump récompensée en étant jeté sur la pile de partisans Trumpiens abandonnés. Heureusement pour Barr, nous avons abandonné la tradition de la décapitation, mais on lui a donné le renvoi équivalent des temps modernes – l’opportunité, a déclaré Trump, de «passer plus de temps avec sa famille» (comme s’il quittait son emploi les 23 et 28 décembre. jours avant la fin, est nécessaire pour assurer le bonheur des vacances de sa famille).

Le mandat de Crowell a été marqué par sa volonté de faire presque tout pour satisfaire le roi Henry. Il arrangea l’annulation du mariage d’Henry avec Catherine, reine d’Aragon, afin que le roi puisse épouser Anne Boleyn. En tant que ministre en chef du roi, il a supervisé l’expropriation des propriétés de l’église catholique et a avancé la doctrine de la suprématie royale sur l’église. Son dévouement au roi ne connaissait pas de limites.

Le mandat de Barr est marqué par la même fidélité aveugle à un leader et à sa conception du pouvoir. Tout au long de son mandat, Barr a agi davantage comme l’avocat personnel du président que comme un procureur général dont le travail est de représenter le peuple et le gouvernement des États-Unis. C’est ce dont Barr se souviendra le plus au cours des deux dernières années.

L’héritage de la suprématie présidentielle de Barr

► Presque son premier acte au pouvoir a été de défendre Trump en déformant largement le rapport de l’avocat spécial Robert Mueller. Ce rapport a recueilli de manière crédible des preuves que le président avait fait obstruction à la justice et présenté de nombreuses preuves de liens entre la campagne Trump et les acteurs russes. En défendant le président contre ces affirmations. Barr sombra dans l’obscurcissement et la pure description erronée.

► Non content de déformer la loi, Barr a également pris le contrôle opérationnel de la défense de l’image politique du président. Il a personnellement ordonné aux forces de l’ordre et aux militaires de débarrasser la place Lafayette des manifestants l’été dernier afin que Trump puisse traverser le parc et organiser une séance de photos contenant la Bible devant l’église Saint-Jean.

► S’écartant de la pratique de longue date de la neutralité du procureur général, Barr s’est injecté dans l’élection présidentielle, avertissant que si Biden gagnait, les États-Unis seraient «irrévocablement engagés dans la voie socialiste».

► Il est intervenu dans l’enquête criminelle sur les confidentes de Trump Roger Stone et Michael Flynn pour protéger les intérêts du président. Dans le cas de Stone, il a cherché à obtenir une peine plus légère à Stone. Dans Flynn, il a cherché à rejeter les accusations criminelles pour lesquelles Flynn avait déjà plaidé coupable. Dans les deux cas, les procureurs de carrière du ministère de la Justice ont démissionné pour protester contre l’ingérence politique de Barr.

► Il a également politisé le processus d’enquête pénale en poursuivant une enquête apparemment interminable sur les enquêteurs russes – une enquête qu’il a maintenant cherché à enraciner par la nomination d’un avocat spécial d’une manière qui vise clairement à limiter le pouvoir discrétionnaire du nouveau Biden -nommé procureur général.

DOJ en ruines:Trump et Barr ont détruit le ministère de la Justice. Voici 6 façons dont Joe Biden peut y remédier.

► Il a refusé de reconnaître le pouvoir légitime du Congrès de superviser le pouvoir exécutif. Sous la surveillance de Barr, le ministère de la Justice de Trump a combattu toutes les assignations à comparaître émises par le Congrès, parfois au motif fantaisiste que le président est absolument à l’abri de l’examen du Congrès.

► Mais plus fondamentalement, Barr a servi Trump en promouvant le principe selon lequel le président est au-dessus des lois. À chaque tournant, Barr a avancé l’idée que le pouvoir exécutif n’est pas limité par notre système constitutionnel de freins et contrepoids et que le président n’est pas soumis à un contrôle pénal de ses actions. Ici, peut-être, Barr reflète le plus fidèlement Cromwell, dont la vision de la suprématie royale est un analogue presque parfait de la vision de Barr de la suprématie présidentielle.

Barr est le Cromwell de l’ère Trump

En fin de compte, Cromwell a perdu la tête parce qu’il pouvait donner à Henry la seule chose que Henry voulait le plus désespérément – un héritier masculin. Cela s’est simplement avéré impossible, et pour le péché de ne pas réussir l’impossible, Cromwell a été enlevé et exécuté.

Barr, de même, a perdu son emploi en raison de son incapacité à faire l’impossible. Confronté à la dure réalité selon laquelle il n’y avait aucune preuve de fraude significative lors de cette élection – en fait, c’était, comme l’a dit le chef de la cybersécurité de Trump, «l’élection la plus sûre de l’histoire» (pour laquelle l’apostasie lui aussi a été limogé) – Barr ne pouvait tout simplement pas évoquer une réalité alternative dans laquelle Donald Trump a été réélu.

Bassin versant des élections de 2020:Barr a finalement rencontré un mensonge de Trump qu’il ne pouvait pas avaler

Et pour cet échec, Barr, comme Cromwell, a rencontré le sort de tous les loyalistes ratés, abandonnés sur le tas de cendres de l’histoire où sa mémoire sera à juste titre celle d’un subordonné fidèle à un leader défaillant. La meilleure chose que l’on puisse dire de lui – littéralement la meilleure – est qu’il a refusé de rejoindre d’autres dirigeants républicains alors qu’ils suivaient Trump comme des lemmings de la falaise de l’autoritarisme électoral. Son refus d’influencer l’élection en annonçant une enquête sur Hunter Biden, combiné à son refus de qualifier l’élection de fraude, montre que même pour les adhérents les plus dévoués, il y a des lignes qu’ils ne peuvent pas ou ne veulent pas franchir. Mais après tous les échecs de Barr qui ont précédé, c’est un éloge modeste, en effet.

Et donc, l’héritage de William P. Barr est le suivant: il est le Thomas Cromwell de notre époque.

Paul Rosenzweig, chercheur principal au sein du programme de sécurité nationale et de cybersécurité du R Street Institute, était l’avocat principal de Kenneth Starr dans l’enquête Whitewater et sous-secrétaire adjoint de la sécurité intérieure de l’administration George W. Bush. Suivez-le sur Twitter: @RosenzweigP