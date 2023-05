Barnsley vs Sheffield Wednesday diffusion en direct, aperçu du match, nouvelles de l’équipe et heure du coup d’envoi de la finale des barrages de la Ligue 1

Barnsley vs Sheffield Wednesday diffusion en direct et aperçu du match, lundi 28 mai, 15 h 00 BST

Barnsley vs Sheffield Wednesday est diffusé au Royaume-Uni sur Sky Sports.

C’est une bataille entre la troisième place et la quatrième de la finale des barrages de League One cette saison.

Sheffield Wednesday a récolté un nombre étonnant de 96 points et est toujours en deçà de Plymouth et Ipswich dans la course à la promotion automatique.

Même cela était sans stress par rapport à leur retour en demi-finale des barrages contre Peterborough, qui les a vus faire un retour étonnant après une défaite 4-0 au match aller.

Cela donnera aux Owls le vent en poupe alors qu’ils affronteront une équipe de Barnsley qui a bégayé au point culminant de la saison, remportant seulement deux de leurs sept derniers matchs.

Le coup d’envoi est à 15 h 00 BST.

Nouvelles de l’équipe

Les deux équipes devraient avoir le choix entre des équipes en pleine forme, avec George Byers de Sheffield Wednesday disponible pour la première fois depuis qu’il a subi une blessure aux ischio-jambiers en mars.

Former

Barnsley : WDLDL

Mercredi de Sheffield : WLWWW

Arbitre

Tim Robinson sera l’arbitre de Barnsley contre Sheffield mercredi.

Stade

Barnsley vs Sheffield Wednesday Town se jouera au stade de Wembley d’une capacité de 90 000 places à Londres.

Coup d’envoi et chaîne

Le coup d’envoi de Barnsley contre Sheffield mercredi est à 15h00 BST sur lundi 8 mai au Royaume-Uni. Le jeu est diffusé sur Sky Sports Main Event et Sky Sports Football.

Aux États-Unis, l’heure du coup d’envoi est 10h HE / 7h HP. Le match sera diffusé sur ESPN+ aux États-Unis. Voir ci-dessous pour les options de diffusion internationales.

