Barnsley v Sheffield Wednesday: finale des séries éliminatoires de la Ligue 1 – en direct

il y a 1 m 10h29 HAE 28 mn : Barry Bannan se glisse pour mettre une balle magnifique sur la ligne de touche vers Devante Cole de Nicky Cadden pour une remise en jeu par les zones techniques.



il y a 3 m 10h28 HAE 27 mn : OK, c’est de l’eau, alors, vu que nous sommes tous de service. Le jeu reprend.



il y a 4 mois 10h26 HAE 24 mn : Un peu plus du quart des 90 minutes et il est temps de prendre un verre en raison de la chaleur. Le mien est un G&T avec beaucoup de glace et une tranche, s’il vous plaît. La meilleure chance du match jusqu’à présent est revenue au défenseur de mercredi Dominic Iorfa, qui a tiré directement sur le gardien de Barnsley Harry Isted.



il y a 7 mois 10h23 HAE 23 mn : Reece James dégage un centre dans la surface de réparation de mercredi de Thomas.



il y a 9 mois 10h22 HAE 21 mn : Mercredi, l’attaquant Michael Smith est sanctionné, un peu durement à mon humble avis. pour avoir soutenu Bobby Thomas alors qu’il contestait une balle en avant dans la moitié de terrain de Barnsley.



il y a 10 m 10h20 HAE 19 mn : Tedic poursuit une balle envoyée dans la surface du mercredi depuis les profondeurs qui semble tourner en arrière sur son chemin après avoir rebondi. Il est surpassé par Ihiekwe après que Cameron Dawson ait hésité avant de se précipiter hors de sa ligne.



il y a 12 mois 10.18 HAE 18 mn : Il y a une pause dans le jeu alors que Tedic reçoit un traitement pour ce qui semblait être une collision anodine avec le défenseur de Sheffield Wednesday Michael Ihiekwe.



il y a 15 mois 10.16 HAE 14 mn : Barnsley enchaîne quelques belles passes avec Luca Connell tirant les ficelles au milieu de terrain. Adam Phillips offre une opportunité à moitié décente au-dessus de la barre après avoir couru sur un renversement au milieu de la zone de pénalité de Slobodan Tedic au second poteau.



il y a 17 mois 10.13 HAE 12 mn : Toutes mes excuses, c’est Callum Paterson qui s’est blessé après avoir disputé ce ballon haut avec l’Isted. Il est passé apte à continuer.



il y a 18 mois 10.12 HAE 11 minutes : Barry Bannan envoie un coup franc dans la surface de réparation de Barnsley, où Harry Isted bondit pour se dégager sous la pression de Lee Gregory, qui tombe blessé après avoir reçu un coup à la tête du gardien de but.



il y a 20 m 10.11 HAE 10 minutes: Le défenseur de Wednesdasy Dominic Iorfa bondit sur un renversement dans le penalty de Barnsley mais tire droit sur Harry Isted, qui pare le ballon clairement. Sheffield Wednesday commence à dominer les débats.



il y a 22 mois 10.09 HAE 8 minutes : Une terrible tête défensive de Jordan Williams se dresse bien pour Barry Bannan. Il prend le ballon sur sa poitrine et tire le ballon vers le but. Son effort est bloqué par Bobby Thomas.

Mis à jour à 10h10 HAE

il y a 23 mois 10.07 HAE 7 minutes : Barnsley remporte un coup franc cadré sur la gauche. Le ballon est envoyé dans la surface de réparation mercredi mais est bien trop près de Cameron Dawson, qui rassemble.



il y a 25 mois 10.06 HAE 5 minutes : Portant le masque de protection sur mesure qu’il a perdu lors des célébrations d’après-match contre Peterborough, pour le faire rendre par un fan qui l’avait ramassé et ramené à la maison en souvenir, Lee Gregory est incapable de se rendre à une croix balancée dans la surface de réparation de Barnsley par Callum Paterson. Le gardien de Barnsley, Harry Isted, s’affirme confortablement à son premier poteau.



il y a 27 min 10.04 HAE 3 minutes : Sur la ligne de touche, Darren Moore boit avidement dans une bouteille d’eau alors que son équipe effectue une remise en jeu à mi-chemin dans sa propre moitié de terrain. Aucune chance de signaler jusqu’à présent.



il y a 28 mois 10.03 HAE 2 minutes : Un autre coup franc pour Barnsley, pour une faute sur Herbie Kane par le milieu de terrain de mercredi Liam Palmer. C’est déjà tout à fait la bataille physique.



il y a 29 min 10.01 HAE Barnsley contre Sheffield Wednesday, c’est parti… 1 minute: Sheffield Wednesday se trompe de ballon lors d’une belle journée à Wembley et le renvoie directement au gardien Cameron Dawson, qui le renvoie vers l’avant. Michael Smith mène du bras dans un défi sur Mads Andersen et concède un coup franc à Barnsley. Il évite un carton jaune et a peut-être de la chance de le faire. Photographie : Ian Tuttle/Shutterstock

Mis à jour à 10h16 HAE

il y a 35 mois 09h56 HAE Pas longtemps maintenant : Dirigés par leurs managers, les deux groupes de joueurs se dirigent vers la pelouse de Wembley, les joueurs de Barnsley en maillot rouge, leurs adversaires en rayures bleues et blanches. Les dernières formalités d’avant-match sont en cours et le coup d’envoi n’est qu’un hymne national, quelques poignées de main, un tirage au sort, quelques poignées de main supplémentaires et un coup de sifflet strident de l’arbitre Tim Robinson. L’hymne national est diffusé sur le grand écran de Wembley avant la finale des éliminatoires de la Ligue 1 entre Barnsley et Sheffield mercredi. Photographie : Ian Tuttle/Shutterstock

Mis à jour à 10h16 HAE

il y a 42 mois 09h49 HAE Les fans de Barnsley sont peut-être plus nombreux à Wembley aujourd’hui, mais ne sont pas moins enthousiastes que leurs homologues de mercredi. Photographie : Catherine Ivill/Getty Images



il y a 47 min 09h44 HAE Les fans de Sheffield Wednesday ont contribué à l’ambiance d’une journée ensoleillée à Wembley. Photographie : Richard Heathcote/Getty Images



il y a 49 min 09h42 HAE Le manager de Barnsley, Michael Duff, examine la scène à Wembley. Photographie : Catherine Ivill/Getty Images



il y a 1h 09.29 HAE Dernière journée de Premier League: Everton survit, Leicester et Leeds chutent – Football Weekly En savoir plus



il y a 1h 09.29 HAE Michel Duf : La plus jeune équipe du championnat affronte la plus âgée aujourd’hui et les Tykes de Barnsley sont à la hauteur de leur surnom avec une moyenne de 24 contre 29 mercredi. Michael Duff ne pense pas que l’inexpérience relative de son équipe leur résistera aujourd’hui. « Ils auront 1 000 jeux de plus que nous et cela pourrait les aider, mais peut-être pas », a-t-il déclaré dans une interview à BBC Radio Sheffield. « Notre jeunesse et notre naïveté pourraient nous aider. Je ne crains pas que quelqu’un gèle. Cela peut arriver, mais cela peut aussi arriver avec des joueurs plus âgés. C’est une occasion unique et celui qui peut le gérer le mieux. « On parle de jeunesse, d’intensité et de qualité. C’est le slogan que nous avons utilisé pour cette équipe toute la saison. Si nous pouvons amener les trois à la fête lundi, nous avons de bonnes chances. L’entraîneur de Barnsley, Michael Duff, ne pense pas que le manque d’expérience de son équipe sera un obstacle cet après-midi. Photographie : Ryan Browne/Shutterstock



il y a 1h 09.29 HAE Darren Moore : Surnommé « si spécial » par Pep Guardiola à la suite de l’incroyable retour de leur équipe en demi-finale après quatre buts de retard, les fans de Sheffield Wednesday devraient être deux fois plus nombreux que leurs homologues de Barnsley lors de la confrontation d’aujourd’hui à Wembley. « » C’est bien « , a déclaré Moore au Sheffield Star. « Je veux que le club reçoive ces distinctions et les mots sur les supporters. Nous savons qu’à l’échelle nationale, le jeu a touché tant de personnes à l’échelle nationale en raison de l’excitation suscitée par le jeu. En interne, nous ne faisions que gérer le jeu, mais en externe, il a touché toutes sortes de communautés et de personnes qui, dans le monde moderne des médias sociaux, etc., ont une plate-forme. Quand ils parlent, beaucoup de gens écoutent, c’est donc formidable d’entendre certaines des opinions exprimées à l’égard du club de football ce soir-là. C’était un moment spécial pour nous en tant que club de football. Immédiatement après la mère de tous les retours contre Peterborough, Moore a dit à ses joueurs de profiter de leur soirée mais n’a pas tardé à leur rappeler qu’il y avait encore du travail à faire. Nous saurons ce soir si les joueurs de ce club légendaire ont en eux le courage de mettre leur épaule collective au volant pour un dernier effort contre leurs rivaux relativement appauvris. Le skipper de Sheffield Wednesday, Barry Bannan, gagne 21 000 £ par semaine, tandis que le salaire moyen des joueurs de Barnsley est sept fois inférieur. Les fans de Sheffield Wednesday ont été salués par Pep Guardiola après la victoire de leur équipe en demi-finale contre Peterborough United. Photographie : Ashley Western/Colorsport/Shutterstock



il y a 1h 09.17 HAE Aperçu du match : « La 80e édition de ce derby du South Yorkshire contiendra plus de piment que n’importe lequel de ses prédécesseurs et c’est aussi un rappel des normes très élevées établies dans le troisième niveau de cette saison », écrit Nick Ames. Sheffield Wednesday et Barnsley visent à maintenir un niveau très élevé à Wembley En savoir plus Le gardien de but de Sheffield Wednesday Cameron Dawson et son capitaine Barry Bannan célèbrent après l’étonnant retour de leur équipe en demi-finale contre Peterborough United. Photographie : Matt West/Shutterstock



il y a 1h 09.17 HAE Barnsley contre Sheffield Wednesday : les matchs Barnsley : Isted, Bobby Thomas, Andersen, Kitching, Williams, Phillips, Connell, Kane, Cadden, Tedic, Cole.. Sous-marins: Collins, Russell, Norwood, Benson, L Thomas, Cundy, Watters. Mercredi de Sheffield : Dawson, Iorfa, Ihiekwe, James, Paterson, Palmer, Bannan, Johnson, Windass, Smith, Gregory. Sous-marins: Stockdale, Brown, Vaulks, Adeniran, Dele-Bashiru, Hunt, Flint.

Mis à jour à 09h29 HAE

il y a 2h 08h53 HAE Officiels du match d’aujourd’hui Arbitre: Tim Robinson

Arbitres assistants : Shaun Hudson et Akil Howson

Quatrième officiel : Jean Busby

VAR : Tony Harington Tim Robinson est chargé de maintenir l’ordre lors de la finale des éliminatoires de la Ligue 1 d’aujourd’hui. Photographie : Dave Howarth/CameraSport/Getty Images



il y a 2h 08h53 HAE Premières nouvelles de l’équipe Le manager de Barnsley, Michael Duff, a le choix entre une équipe en pleine forme et pourrait bien opter pour la même équipe qui a devancé Bolton Wanderers par le seul but du match lors de la demi-finale retour à Oakwell. Vétéran de 32 ans dans une équipe dont la moyenne d’âge est inférieure à 25 ans, l’attaquant James Norwood était sur le banc pour les deux manches de la demi-finale et sera presque certainement parmi les remplaçants aujourd’hui avec Devante Cole et Slobodan Tedic qui devraient commencer à l’avant. Darren Moore a également déclaré un bon état de santé pour son équipe et bien qu’il n’ait pas joué depuis le 11 mars en raison d’une blessure aux ischio-jambiers, le milieu de terrain George Byers devrait être nommé parmi les remplaçants de mercredi. Devante Cole, qui ne ressemble pas à moitié à son vieil homme, l’ancien attaquant de Newcastle et de Manchester United, Andy, est susceptible de commencer devant Barnsley aujourd’hui. Photographie : Ryan Browne/Shutterstock