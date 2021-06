Barnsley nomme Markus Schopp comme nouvel entraîneur-chef après l’arrivée de Valérien Ismael à West Brom | Actualités footballistiques

Barnsley a nommé Markus Schopp comme entraîneur-chef pour un contrat de trois ans après le départ de Valerien Ismael pour West Brom la semaine dernière.

Schopp dirigeait le TSV Hartberg depuis 2018 et a mené le club à une septième place en Bundesliga autrichienne la saison dernière.

Le coprésident de Barnsley, Paul Conway, a déclaré : « Nous sommes très heureux que Markus ait signé avec Barnsley et poursuive la croissance de notre club de football.

« Il a eu une carrière remarquable en tant que joueur et a connu une croissance phénoménale de Hartberg en Bundesliga autrichienne avec un petit budget. Je suis sûr que tous dans la ville de Barnsley et nos 11 000 membres saisonniers ont hâte que la saison commence. «

Image:

Markus Schopp signe un contrat de trois ans pour prendre la relève à Barnsley (Crédit : Barnsley FC)



