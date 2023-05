Barnsley: Les Tykes de Michael Duff ont-ils été malchanceux avec VAR lors de leur défaite finale en barrage de Ligue 1 contre Sheffield mercredi? | Nouvelles du football

Deux décisions controversées ont été prises contre Barnsley lors de leur défaite finale en barrages de Ligue 1 contre Sheffield mercredi à Wembley – ont-ils été malchanceux avec VAR ?

Les Tykes de Michael Duff se sont vu refuser un penalty moins de deux minutes avant la seconde mi-temps, lorsque Lee Gregory a tenté de frapper le ballon loin de sa propre boîte de 18 mètres, mais a complètement raté le ballon et a attrapé Liam Kitching à la place.

L’arbitre Tim Robinson a écarté les appels de pénalité, sa décision étant bientôt confirmée par le VAR Tony Harrington.

Trois minutes plus tard, Robinson a montré à Adam Phillips un carton rouge direct pour une faute, accessoirement sur Gregory. Encore une fois, VAR est intervenu et encore une fois, la décision a été confirmée, laissant les Tykes jouer avec 10 pour le reste de la finale.

Lee Gregory de Sheffield Wednesday a échappé à la punition alors que sa tentative de dégagement attrape la jambe de Liam Kitching de Barnsley, mais l’arbitre et le VAR ont décidé de ne pas accorder de pénalité aux Tykes.



Le milieu de terrain de Barnsley, Adam Phillips, reçoit un carton rouge pour son défi contre Lee Gregory lors de la finale des barrages de la Ligue 1 contre Sheffield mercredi à Wembley, la décision étant confirmée après examen du VAR.



S’exprimant lors de sa conférence de presse d’après-match, un Duff calme a admis qu’il n’avait revu aucun des deux incidents, mais le mot avait filtré que son équipe avait été malheureuse avec les décisions du VAR.

« J’ai eu assez de messages sur mon téléphone pour me dire que, d’après l’avis des autres, c’étaient de mauvaises décisions. J’ai parlé à Jobi [McAnuff] et Clinton Morrison à la mi-temps et ils ont tous les deux dit que ce n’était pas un penalty et ce n’était pas un carton rouge », a-t-il déclaré.

« Je pensais que c’était une réservation, c’est un tacle au mauvais moment. Je ne pense pas qu’il y ait de malveillance ou d’intention de blesser le joueur. Je pense qu’il est parti prendre le ballon et que le garçon vient de le lui enlever. Je ne Je ne sais pas où il l’a frappé.

Faits saillants de la finale des barrages Sky Bet League One entre Barnsley et Sheffield mercredi



« J’ai également reçu suffisamment de SMS de personnes en qui j’ai confiance qui ne le diraient pas simplement pour le dire. Nous n’avons pas eu de pénalité toute la saison et ne pas obtenir ce que nous croyons être une pénalité dans le le plus grand jeu de tous est un vrai bugbear.

« La première mi-temps a été une affaire assez turgescente à regarder, j’imagine. Ils l’ont rendu vraiment horrible, sont revenus à l’avant et nous avons été aspirés par cela, mais nous pensions que plus le match avançait, plus nous aurions grandi de plus en plus fort.

« Nous avons joué 70 minutes avec 10 hommes et ce sont leurs joueurs qui ont eu des crampes.

Le patron de Barnsley, Michael Duff, revient sur un après-midi déchirant pour les Tykes après une défaite à la dernière seconde lors de la finale des barrages contre Sheffield mercredi



« Même alors, nous nous sommes créés de bonnes occasions; frappez la barre transversale, Luca [Connell] eu une chance incroyable. Il n’y a aucune garantie que nous aurions gagné la séance de tirs au but, mais cela aurait été une façon plus juste de perdre.

« C’est un match cruel. La frustration est à nouveau l’émotion dominante. Je pensais que les joueurs avaient absolument tout donné aujourd’hui, c’est tout ce que vous pouvez demander dans une arène comme celle-là. Il y aura évidemment des regrets, mais ils ont fait tout ce qu’ils pouvaient.

« Il y a beaucoup de larmes – c’est un groupe jeune et parfois dans le football, il faut apprendre à la dure. »

Le patron de Sheffield Wednesday, Darren Moore, a déclaré qu’il n’avait pas vu de rediffusion de l’un ou l’autre incident, mais que la décision du carton rouge aurait bien pu tourner le match en faveur de Barnsley.

S’exprimant après leur victoire héroïque en finale des barrages de la Ligue 1, le manager de Sheffield Wednesday révèle à quel point ils ont réussi un retour époustouflant en demi-finale contre Peterborough



« Le carton rouge semblait nous avoir tous surpris et je ne peux qu’imaginer qu’ils l’ont regardé et ont pensé que c’était un défi dangereux », a-t-il déclaré.

« Ces deux moments ont changé le déroulement du jeu. Quand ils sont tombés à 10 hommes, j’ai pensé que cela nous avait secoués parce que je pensais que l’occasion nous arrivait et je voulais juste que nous montrions un peu plus de sang-froid sur le ballon.

« Ils ont jeté plus de prudence au vent, donc il incombait encore plus à Sheffield Wednesday d’aller gagner le match. »

Ce que les experts ont fait des deux décisions

Sur le penalty non donné…

Le panel Sky Sports EFL discute de l’appel de pénalité de Barnsley et pourquoi VAR n’a pas suggéré à l’arbitre de revoir l’incident avant que les Tykes ne subissent la défaite lors de la finale des barrages.



L’ancien ailier de Barnsley Adam Hammill sur Sky Sports Football :

« Barnsley a parfaitement le droit de se sentir lésé aujourd’hui. Je pensais que c’était un penalty et je pense que si l’arbitre l’avait revu, il aurait pu le donner. »

Jobi McAnuff sur Sky Sports Football :

« Nous avons le luxe de VAR en finale pour donner à l’arbitre l’occasion de le revoir. Sinon, vous vous disputez à quoi ça sert. Vous voyez le contact là-bas. C’est une faute. Pas de doute là-dessus, c’est un penalty .

« Pour moi, c’est difficile à voir en temps réel. Le VAR doit donc recommander à l’arbitre d’y aller et d’y jeter un coup d’œil. »

Sur le carton rouge donné…

Le panel Sky Sports discute du carton rouge d’Adam Phillips pour Barnsley et de la question de savoir si son défi contre Lee Gregory de Sheffield Wednesday était digne d’un carton rouge ou non



Clinton Morrison sur Sky Sports Football :

« C’est difficile pour l’arbitre car il a un peu sauté et sa jambe arrière l’a rattrapé. Tout comme l’autre, allez voir si vous avez pris la bonne décision. »

Hammill sur Sky Sports Football:

« C’est difficile. En temps réel, cela ressemblait à un mauvais défi. Mais vous avez l’avantage de le regarder en arrière. Il est parti jouer le ballon, le garçon l’a arraché et il l’a attrapé avec le pied traînant. . »

McAnuff sur Sky Sports Football :

« Si vous obtenez une salle pleine de footballeurs pour regarder cela, la grande majorité dirait que ce n’est pas un carton rouge. C’était imprudent, mais il ne l’a pas mis en danger. Le contact était minime, et l’arbitre aurait dû être envoyé à nouveau [to the monitor].

« Pour moi, c’est encore une mauvaise décision. »

Tel père, tel fils : l’histoire se répète pour la famille Windass

Le père et le fils Dean Windass et Josh Windass parlent à Sky Sports après l’héroïsme tardif de Josh pour Sheffield mercredi à Wembley lors de la finale des barrages de la Ligue 1



Josh Windass sur Sky Sports Football :

« C’était probablement le pire niveau de jeu que vous aurez jamais vu. Le niveau des deux équipes était choquant. Nous avons travaillé toute la semaine pour que je joue à l’avant et que j’essaie d’atteindre le bord de la surface pour les réductions et, heureusement, cela a porté ses fruits.

« A cinq minutes de la fin, je pensais que ça allait aux tirs au but. J’avais peur ! Je pensais juste sur le terrain, ‘essayez et faites quelque chose’, mais rien n’arrivait. Heureusement à la dernière minute, Gregory a fait tout le travail et je il suffit de le mettre.

« Les gens pensent simplement que vous n’êtes dans le jeu qu’à cause de votre vieil homme qui a joué. Il [his Dad] a besoin de perdre quelques kilos alors il ira bien [to play]. »

15 ans et 5 jours après l’héroïsme de Wembley de Dean Windass pour Hull City, Josh Windass a marqué l’histoire de sa propre marque alors que sa tête de dernière minute a remporté la promotion de Sheffield mercredi au championnat dans les dernières secondes de la prolongation.



Dean Windass sur Sky Sports Football :

« C’est absolument incroyable. J’ai dit ce matin qu’il obtiendrait le vainqueur. Je n’arrive pas à croire qu’il soit en tête parce qu’il aime trop ses cheveux. Je suis l’homme le plus fier du monde. Il n’y a pas de mots. »