Barnsley 0 – 1 Swansea

Le moment de magie d’Andre Ayew a prouvé la différence lorsque Swansea a remporté une victoire 1-0 à Barnsley lors du match aller de la demi-finale des barrages du Sky Bet Championship.

Dans un match rapide et furieux, Ayew a bouclé un effort parfait au-delà du plongeon de Bradley Collins pour donner aux visiteurs l’avantage à la 39e minute.

Soutenu par l’introduction du remplaçant Carlton Morris à la mi-temps, Barnsley a mis la pression sur Swansea, mais cela s’est avéré être une nuit frustrante pour les hôtes car ils n’ont trouvé aucun moyen de dépasser le gardien de Swansea Freddie Woodman.

Le résultat permet à l’équipe de Steve Cooper de retourner au Liberty Stadium pour le match retour le 22 mai avec un léger avantage, tandis que Barnsley a beaucoup à faire pour maintenir son propre rêve de Premier League en vie.

Comment Swansea a devancé Barnsley à Oakwell

Barnsley a été accueilli avec enthousiasme par environ 4500 supporters locaux, qui ont été autorisés à retourner dans le stade pour la première fois depuis mars 2020, et ce sont les hôtes qui ont eu le premier regard sur le but, Romal Palmer s’écartant du bord du penalty. surface.

C’était une affaire effrénée car les deux équipes manquaient de sang-froid dans le dernier tiers, et c’était la balle finale qui a laissé Barnsley au milieu de la première mi-temps alors que Freddie Woodman rassemblait le centre bas de Dominik Frieser devant Daryl Dike.

Ayew a ensuite produit le premier peu de finesse de la première mi-temps pour donner l’avantage à Swansea, sans doute contre le cours du jeu. Après avoir accroché le ballon de Kyle Naughton derrière la défense de Barnsley, Ayew a coupé dans la surface de réparation et à l’intérieur sur son pied gauche, avant de plier un faible effort dans le coin inférieur pour son 17e but de la saison.

Barnsley avait finalement une vue du but alors qu’ils cherchaient à répondre juste avant la pause, mais la tête en boucle de Michal Helik a atterri en toute sécurité dans les bras de Woodman.

Valerien Ismael n’était pas satisfait de ce qu’il a vu en première mi-temps de son côté et il a amené Carlton Morris pour Frieser, et le changement a contribué à galvaniser son équipe.

Morris était directement dans l’action, tournant sur son pied droit sur le bord de la boîte avant de tirer bas sur Woodman. Le gardien de Swansea aurait dû faire mieux avec le tir initial, parant le ballon tout de suite, mais il s’est rapidement remis de la suite de Callum Brittain.

La volée d’Alex Mowatt a ensuite été largement déviée, la tête de Dike était également hors cadre avant que Woodman ne soit à nouveau appelé à l’action pour refuser Cauley Woodrow alors que Barnsley exerçait la pression sur Swansea.

Barnsley n’a pas réussi à capitaliser sur leur domination alors que Swansea a finalement progressé dans la seconde moitié, et Jamal Lowe a failli en ajouter une seconde, se recroquevillant sur la barre transversale après avoir créé de l’espace pour le tir.

La frappe de Matt Grimes de 25 mètres a forcé Bradley à passer à l’action alors que Swansea cherchait à tuer le match, mais il était encore temps pour une dernière chance à Barnsley.

Dans le temps d’arrêt, Morris a couru à travers le poteau le plus proche et il a envoyé le ballon vers le but. Le talon arrière a battu Woodman, mais le ballon a rebondi sur la barre transversale et s’est éloigné vers la sécurité alors que Swansea tenait son avantage.

Ce que les gérants ont dit …

Barnsley’s Valerien Ismael: « Tout d’abord, je voudrais dire un grand merci aux fans car c’était une atmosphère incroyable. Peut-être que dans les 20 premières minutes, nous avons ressenti un peu l’émotion et nous n’avons pas bien joué en transition, et nous n’avons pas ne pas mettre le ballon dans les zones que nous voulions, et c’est pourquoi il était difficile d’entrer dans le match.

« La seconde mi-temps a été bien meilleure et nous aurions dû marquer, mais c’est la mi-temps maintenant et nous avons tout pour jouer. Ce sera bien pour nous de jouer à l’extérieur sans aucune pression. Nous jouerons comme la seconde mi-temps dès la première. minute, avec la conviction et le désir que nous pouvons renverser la vapeur. «

















Le patron de Barnsley, Valerien Ismael, pense que son équipe doit montrer plus de désir si elle veut renverser le déficit 1-0 contre Swansea City en demi-finale des barrages du Sky Bet Championship.



Swansea’s Steve Cooper: « C’était un bon effort de la part des garçons. Nous savions que le jeu serait d’un certain type, nous aurions pu décoller et nous ne l’avons pas fait. Nous avons montré des morceaux de qualité avec le but et d’autres bons moments. Nous avions certainement l’air d’une menace. .

« C’était génial d’avoir des supporters de retour. J’ai hâte de retourner chez nous samedi maintenant. Ce sera quelque chose à savourer. C’était de belles marges, et je suis vraiment content. Mais le coup de sifflet final dans le le prochain match est le plus important, et c’est là que nous nous concentrons. «

















Le manager de Swansea, Steve Cooper, affirme que la demi-finale des barrages du Sky Bet Championship est loin d'être terminée malgré la victoire de Barnsley 1-0 à Oakwell et suggère qu'ils doivent s'appuyer sur leurs performances.



Homme du match – Marc Guehi

Aux côtés de Ben Cabango, Guehi s’est montré assuré alors que Swansea tenait Barnlsey à distance.

Curtis Davies au Sky Sports: « C’était une performance établie d’un jeune demi-centre de 20 ans. Il avait juste l’air à l’aise pendant tout le match. Il n’a jamais semblé en difficulté, surtout avec la façon dont ils ont géré Dike et sa présence physique.

« Nous parlions avant et je l’ai comparé à Fikayo Tomori et je pense presque qu’il a un cerveau défensif plus naturel en termes de positionnement et de savoir où être. Je pense qu’il a un grand avenir dans le match. »

Et après?

Le match retour aura lieu au Liberty Stadium le samedi 22 mai à 18h30, en direct le Sky Sports Football.