Barnsley 0 – 1 Sheff Mer

Sheffield Wednesday a scellé sa promotion au Sky Bet Championship en battant Barnsley 1-0, Josh Windass marquant le vainqueur dans les dernières secondes à Wembley.

Tout comme son père Dean, qui a marqué le vainqueur pour Hull City dans le même stade lors de la finale du championnat il y a 15 ans, Windass est rentré chez lui au plus profond des prolongations contre un Barnsley à 10 joueurs, qui était à court d’homme depuis le début. en seconde période après le carton rouge controversé d’Adam Phillips.

Après une victoire de dernière minute sur Barnsley lors de la finale des barrages de la Ligue 1, Sheffield Wednesday a fait un voyage sur les célèbres marches de Wembley pour soulever le trophée des barrages.



15 ans et 5 jours après l’héroïsme de Wembley de Dean Windass pour Hull City, Josh Windass a marqué l’histoire de sa propre marque alors que sa tête de dernière minute a remporté la promotion de Sheffield mercredi au championnat dans les dernières secondes de la prolongation.



Il voit les Owls revenir au deuxième niveau après deux ans d’absence, complétant une saison remarquable qui les a vus récolter 96 points – le plus dans une campagne de leur histoire et plus que toute autre équipe à ne jamais gagner de promotion dans le football anglais – et terminer un retour presque impossible de 4-0 contre Peterborough en demi-finale des barrages.

Barnsley, quant à lui, a été déjoué dans sa tentative de rebondir immédiatement au deuxième niveau. Ils font face à une autre saison en Ligue 1.

Un Windass règne à nouveau sur Wembley alors que mercredi arrache une victoire tardive

Josh Windass a reflété l’héroïsme de son père à Wembley en se dirigeant vers un vainqueur spectaculaire pour Sheffield mercredi alors que les Owls battaient Barnsley 1-0 dans le temps d’arrêt des prolongations pour gagner une promotion au championnat.



Après 45 premières minutes largement sans incident, la seconde mi-temps a très vite pris vie. Juste après l’intervalle, Barnsley aurait estimé qu’ils auraient dû recevoir un penalty car Lee Gregory a attrapé Liam Kitching dans la surface, bien que l’arbitre et le VAR aient estimé le contraire.

Puis, quelques minutes plus tard, Barnsley n’était plus que 10 joueurs, alors que Phillips était renvoyé suite à une faute sur Gregory. Cela avait l’air dur, mais VAR a de nouveau choisi de ne pas intervenir.

Le père et le fils Dean et Josh Windass parlent à Sky Sports après l’héroïsme tardif de Josh pour Sheffield mercredi à Wembley lors de la finale des barrages de la Ligue 1



Malgré l’homme supplémentaire, mercredi n’a pas pu trouver la percée et la finale est allée en prolongation et, grâce à l’héroïsme de Harry Isted dans le but de Barnsley, une superbe ratée de Luca Connell à l’autre bout et un but de Will Vaulks pour les Owls qui ont été déclarés hors-jeu, il semblait que le match allait aux tirs au but.

Mais ensuite vint le vainqueur. Le centre de Gregory a trouvé Windass, et Isted n’a tout simplement pas pu arrêter sa puissante tête plongeante.

Emotional Moore ravi de la promotion

S’exprimant après leur victoire héroïque en finale des barrages de la Ligue 1, le manager de Sheffield Wednesday, Darren Moore, révèle à quel point ils ont réussi un retour époustouflant en demi-finale contre Peterborough.



Le manager de Sheffield Wednesday, Darren Moore, sur Sky Sports Football :

« Je suis vraiment ému mais vraiment heureux pour tout le monde lié au club de football. Gagner le match de cette manière avec les émotions de ce qu’aujourd’hui a porté était absolument formidable.

« Pour la chance de tomber de cette façon si tard dans le match, le sang-froid de la croix, et pour Josh d’en finir et de marquer tard – un moment spécial.

« Les attentes du club cette saison étaient énormes. La seule façon de franchir la ligne était que tout le monde soit ensemble. Nous l’avions aujourd’hui. Nous en avions besoin. »

Duff : C’était dur à encaisser

Le patron de Barnsley, Michael Duff, revient sur un après-midi déchirant pour les Tykes après une défaite à la dernière seconde lors de la finale des barrages contre Sheffield mercredi



Le manager de Barnsley, Michael Duff, sur Sky Sports Football :

« Je n’ai pas les mots. Je ne pouvais pas demander plus, ils se sont absolument écrasés par terre, ce sont leurs hommes qui tombaient avec des crampes. Ils m’ont absolument tout donné. Merci à Darren et à son équipe, plus la saison, ils étaient la troisième meilleure équipe de la ligue toute la saison, mais je ne pense pas qu’ils aient été la meilleure équipe aujourd’hui.

« Nous n’avons pas eu de penalty de toute la saison. Je ne l’ai pas revu mais plusieurs personnes m’ont déjà dit que c’était un penalty. On m’a dit que ce n’était pas un carton rouge. Pour obtenir battre comme ça – il n’y a aucune garantie que nous aurions gagné les tirs au but – mais c’est dur, difficile à gérer pour un jeune groupe.

Je ne pouvais pas demander plus, mais je suis vidé pour eux. Vous pouviez voir les larmes après. Ce sont de jeunes gars et ils ont tout donné, donc c’est difficile à encaisser. »

VAR à l’avant-garde : Barnsley n’a-t-il pas eu de chance avec les décisions ?

Deux moments clés du match sont survenus en début de deuxième mi-temps. Le premier lorsque Barnsley s’est vu refuser un penalty lorsque Gregory a attrapé Kitching dans la surface, le second à peine trois minutes plus tard lorsque Phillips a été expulsé pour un défi contre le même attaquant de Sheffield Wednesday.

Le panel Sky Sports EFL discute de l’appel de pénalité de Barnsley et pourquoi VAR n’a pas suggéré à l’arbitre de revoir l’incident avant que les Tykes ne subissent la défaite lors de la finale des barrages.



Sur le penalty non donné…

L’ancien ailier de Barnsley Adam Hammill sur Sky Sports Football :

« Barnsley a parfaitement le droit de se sentir lésé aujourd’hui. Je pensais que c’était un penalty et je pense que si l’arbitre l’avait revu, il aurait pu le donner. »

Jobi McAnuff sur Sky Sports Football :

« Nous avons le luxe de VAR en finale pour donner à l’arbitre l’occasion de le revoir. Sinon, vous vous disputez à quoi ça sert. Vous voyez le contact là-bas. C’est une faute. Pas de doute là-dessus, c’est un penalty .

« Pour moi, c’est difficile à voir en temps réel. Le VAR doit donc recommander à l’arbitre d’y aller et d’y jeter un coup d’œil. »

Le panel Sky Sports discute du carton rouge d’Adam Phillips pour Barnsley et de la question de savoir si son défi contre Lee Gregory de Sheffield Wednesday était digne d’un carton rouge ou non



Sur le carton rouge donné…

Clinton Morrison sur Sky Sports Football :

« C’est difficile pour l’arbitre car il a un peu sauté et sa jambe arrière l’a rattrapé. Tout comme l’autre, allez voir si vous avez pris la bonne décision. »

Hammill sur Sky Sports Football:

« C’est difficile. En temps réel, cela ressemblait à un mauvais défi. Mais vous avez l’avantage de le regarder en arrière. Il est parti jouer le ballon, le garçon l’a arraché et il l’a attrapé avec le pied traînant. . »

McAnuff sur Sky Sports Football :

« Si vous obtenez une salle pleine de footballeurs pour regarder cela, la grande majorité dirait que ce n’est pas un carton rouge. C’était imprudent, mais il ne l’a pas mis en danger. Le contact était minime, et l’arbitre aurait dû être envoyé à nouveau [to the monitor].

« Pour moi, c’est encore une mauvaise décision. »

Réaction : Joie et désolation à Wembley

Josh Windass (à gauche) s’éloigne pour célébrer son spectaculaire vainqueur de Sheffield Wednesday contre Barnsley





Don Goodman sur Sky Sports Football :

« C’est un cas parfait où peu importe la façon dont vous faites le travail, faites simplement le travail. Barnsley méritait-il de perdre? Absolument pas. Mais cela n’a pas d’importance pour Sheffield Wednesday.

« Ils ont continué et ont fait le travail. Michael Duff sera tellement fier de ses joueurs, mais c’est le jour de Sheffield Wednesday, à chaque fois que je pensais que ça n’allait pas être avec les arrêts de l’Isted. »

McAnuff sur Sky Sports Football :

« [Moore] est un personnage très discret. Il n’aime pas s’attribuer le mérite, mais ce qu’il a fait pour combler ce déficit de quatre buts vient de lui.

« En 46 matchs, ils ont accumulé 96 points. Toute autre saison qui est une promotion automatique. Il a fait son travail. C’était une saison bizarre par rapport à ce que les autres clubs ont fait. Ils ont mérité l’opportunité d’être l’un de ces trois clubs promus. . »

L’ancien ailier de Barnsley Hammill sur Sky Sports Football :

« Je suis dévasté pour Barnsley. Ils ont absolument tout donné. Tout le monde au club peut être fier des joueurs pour la façon dont ils ont joué.

« Ils ont fait preuve d’engagement, d’une volonté de se battre, ont jeté des corps sur la ligne et malheureusement le dernier coup de pied du match a été celui qui l’a décidé.

« Duff utilisera cela comme carburant. Il réalisera à quel point ils ont bien fait cette saison et il le répétera à ses joueurs.

« Une fois que vous tombez, il est important de vous relever rapidement. Je suis sûr qu’ils peuvent obtenir une promotion automatique la saison prochaine avec la jeune équipe qu’ils ont. »

Et après?

Ayant obtenu une promotion, Mercredi de Sheffield jouera dans le championnat Sky Bet pendant la saison 2023/24, tandis que Barnsley restera en Ligue 1 pour une autre année. Les deux divisions débuteront le week-end des 5 et 6 août.