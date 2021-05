Barnier riposte aux stratégies Brexit «  enfantines  » et «  pathétiques  » de Boris Johnson

Les négociateurs du Brexit de l’UE ont dû agir comme les «adultes dans la salle» face aux provocations répétées de Boris Johnson qui sont parfois devenues «pathétiques» et «presque enfantines», a déclaré Michel Barnier.

Dans son récit de 500 pages de quatre ans et demi de pourparlers, le négociateur en chef de l’UE accuse Johnson et son entourage de «piraterie politique» et déclare catégoriquement alors que les négociations arrivent à leur fin: «Je ne leur fais tout simplement plus confiance.»

À un moment donné, après que M. Johnson ait menacé de déchirer l’accord laborieusement négocié sur la frontière irlandaise, Barnier a écrit qu’il semblait que le Royaume-Uni poursuivait la «stratégie folle» consistant à faire semblant d’être prêt pour un Brexit sans accord afin de forcer Bruxelles en concessions.

L’équipe de Downing Street n’était «pas à la hauteur du défi du Brexit», et M. Johnson lui-même a semblé mal informé lors des entretiens avec les présidents de la Commission européenne, a déclaré le négociateur de Bruxelles.

Après que Johnson a pris ses fonctions au n ° 10 en 2019, Barnier a enregistré que son équipe était à plusieurs reprises «incrédule» et «stupéfaite» alors que le Royaume-Uni cherchait à revenir sur les accords qu’il avait signés, créait des délais artificiels et menaçait de s’éloigner des pourparlers.

Jusqu’à la dernière minute, un jour avant la signature de l’accord de commerce et de coopération la veille de Noël, l’équipe Johnson cherchait un avantage, présentant à l’UE un texte juridique «parsemé de pièges, de faux compromis et de pas en arrière», a-t-il déclaré. .

Mais son journal des longues négociations raconte comment Bruxelles a dû fournir à M. Johnson une «échelle à descendre» pour lui fournir un écran de fumée lui permettant de reprendre les pourparlers après avoir menacé de s’éloigner.

M. Barnier a déclaré que dès le début, il estimait que les Brexiters britanniques ne comprenaient pas les conséquences du retrait de l’UE et a déclaré qu’il était «stupéfait» par le discours de Theresa May en 2017 dans lequel elle excluait la plupart des formes de coopération future avec le bloc des 27 nations restant .

Mais il a déclaré qu’il ne faisait aucun doute, lorsque M. Johnson lui a succédé en juillet 2019, que le nouveau Premier ministre serait «pragmatique» pour parvenir à un accord rapide pour neutraliser la menace politique du Brexit Party et lui permettre de remporter des élections anticipées.

Il a décrit Johnson comme «comme un bulldozer» lors des discussions de septembre 2019, mais avec «quelque chose d’authentique et d’espiègle dans son expression… une personne plutôt gentille». Malgré ses blagues, il était important de ne pas sous-estimer le nouveau Premier ministre, a-t-il noté.

Cependant, malgré la détermination optimiste de M. Johnson de se débarrasser du «filet de sécurité» d’Irlande du Nord négocié par Mme May, Barnier a déclaré que le Premier ministre était apparu lors des discussions sur la question «pour prendre en compte une série de problèmes pratiques et juridiques qui n’avaient pas été expliqués. assez clairement pour lui par son équipe ».

Après avoir conclu un accord qui a éliminé le filet de sécurité en créant une frontière douanière dans la mer d’Irlande, M. Barnier a enregistré sa surprise de trouver M. Johnson combattant les élections de cette année au motif qu’il n’y aurait aucun contrôle sur les marchandises voyageant entre l’Irlande du Nord et le Le continent britannique, ce qui, a-t-il dit, «ne correspond pas au contenu de l’accord de retrait».

Et lorsque le proche allié de Johnson, David Frost, a repris la négociation de l’accord commercial ultérieur, Barnier a déclaré que cela avait été un «coup de foudre» de l’entendre dire que le Royaume-Uni ne se considérait pas comme lié par l’accord conclu quelques mois plus tôt.

Mais c’est la menace de M. Johnson de déchirer les arrangements pour la frontière irlandaise avec le projet de loi sur le marché intérieur en septembre dernier qui a incité Barnier à dire qu’il avait perdu confiance dans le Premier ministre.

«En agissant de cette manière, le gouvernement britannique ne se livre ni plus ni moins que du piratage politique», a-t-il écrit. «À ce moment-là, j’ai ressenti cette menace comme une trahison de leur parole. De toute évidence, ils sont prêts à tout.

«Je trouve que l’équipe actuelle du 10 Downing St n’est pas à la hauteur des défis du Brexit ni de la responsabilité qui leur incombe d’avoir voulu le Brexit. Je ne leur fais tout simplement plus confiance.

Après un dîner «glacial» avec Frost à Londres, M. Barnier a écrit: «On aurait pu suspendre les négociations immédiatement, au motif qu’on ne négocie pas sous la contrainte.

«Mais la suspension des négociations pour cette raison grave – qui était probablement ce que les Britanniques espéraient – nous aurait imputés à l’échec. Nous ne voulons pas succomber à cette provocation… Nous allons obliger le gouvernement britannique à faire face à ses responsabilités.

Le mois suivant, M. Johnson a annoncé de manière dramatique qu’il se préparait à un non-accord, accusant l’UE de ne pas avoir fait de concessions dans un délai que le Premier ministre avait fixé unilatéralement.

Accusé par Frost lors d’un appel vidéo de ne pas avoir répondu aux efforts du Royaume-Uni pour trouver un accord, M. Barnier a enregistré que lui et son équipe «se regardaient avec incrédulité. C’était presque enfantin ».

Et il a ajouté: «Cet épisode m’a semblé assez pathétique. Nous avons eu de nombreuses raisons au cours des semaines et des mois passés, en réaction à une déclaration ou à une posture britannique ou à une autre, de perdre patience et de dramatiser les pourparlers. Mais encore une fois, nous avons maîtrisé nos nerfs.

Discutant de l’incident, il a enregistré un assistant disant: «Nous avons toujours su que nous allions atteindre une crise. Maintenant que nous sommes ici, nous devons faire ce que nous avons toujours dit que nous ferions et être les «adultes dans la pièce». »

Le «psychodrame orchestré par Londres» s’est résolu en quelques jours après que M. Barnier a répété dans un discours une forme de mots sur la souveraineté qui permettrait à M. Johnson de se soustraire à sa menace.

Mais il a déclaré que M. Johnson continuait à menacer de non-accord si Bruxelles ne faisait pas de concessions, comme si par «vœu pieux» que «tout irait bien, ou pas trop mal», alors qu’en fait cela aurait des conséquences très graves pour à la fois dans l’UE et au Royaume-Uni.

À un moment donné, il a dit directement à Frost: «Vos tactiques de négociation sont une mascarade. Vous essayez de jouer avec nous. Je ne l’accepterai pas longtemps. Si vous voulez un accord, vous devrez déménager. «

Début décembre de l’année dernière, alors que M. Johnson clamait les mérites d’un Brexit sans accord «à la australienne», M. Barnier a déclaré qu’il pensait que le Premier ministre avait en fait commencé à prendre en compte les conséquences d’un crash, ajoutant: « Je suis sûr qu’il veut l’éviter. »

Lors d’une réunion critique avec Ursula von der Leyen pour rechercher une percée finale, M. Johnson a semblé « ne pas avoir pris le temps de passer en revue les détails lui-même avec son équipe à l’avance », déclarant au président de la Commission qu’il était prêt à faire preuve de souplesse. droits de pêche, mais il fallait être en mesure de montrer que le Royaume-Uni avait regagné sa souveraineté à temps pour les prochaines élections générales dans trois ans.

Jusqu’à la signature de l’accord commercial la veille de Noël, Barnier a déclaré que Johnson et Frost avaient tenté de conclure des accords parallèles et de faire appel à des dirigeants nationaux comme l’Allemande Angela Merkel.

Mais après la signature de l’accord commercial lors d’une «journée de soulagement, teintée de tristesse», M. Barnier a déclaré avoir atteint les objectifs de négociation de l’UE grâce à «l’unité et la solidarité» des 27 États membres.

Même après l’accord de l’ACT, il a déclaré que les «provocations britanniques» se poursuivaient, avec des menaces de violer l’accord sur la frontière de l’Irlande du Nord et les ministres du gouvernement britannique ont ouvert la discussion sur l’utilisation du «dumping social, économique et fiscal» pour obtenir un avantage concurrentiel sur l’Europe. .

Mais dans un avertissement adressé à Londres, il a écrit: «Nous devons rester vigilants contre tous les nouveaux types de tri sélectif… Nous avons mis dans l’Accord de commerce et de coopération les outils dont nous avons besoin pour y répondre.»

M. Barnier a déclaré que la campagne de congé de 2016 était «alimentée par des caricatures et des contre-vérités» dont la promesse de M. Johnson, du côté de son bus, de 350 millions de livres sterling par semaine pour le NHS. Et il a dit que les affiches de Nigel Farage sur les réfugiés «rappelaient les excès de la propagande d’un autre âge».

Mais il a déclaré que le message du Brexit pour l’UE était la nécessité «d’écouter les expressions du sentiment populaire… et d’y répondre (avec) respect et courage politique».

Expliquant le choix du titre de son livre, La Grande Illusion, M. Barnier écrit: «La grande illusion est de penser que l’on peut affronter seul le monde et ses transformations souvent brutales… et de croire en la promesse d’une identité et d’une souveraineté fondées sur la solitude plutôt que sur la solidarité.

– La Grande Illusion (Journal secret du Brexit) est publié en français chez Gallimard le 6 mai et en anglais en octobre.