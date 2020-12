Michel Barnier quitte son hôtel à Londres – Hollie Adams / Getty Images Europe

Le négociateur en chef de l’Union européenne sur le Brexit a quitté Londres aujourd’hui et a déclaré aux journalistes que les deux parties « verraient » si un accord était encore possible avant un appel crucial entre le Premier ministre et le président de la Commission européenne.

Michel Barnier et Boris Johnson ont eu des pourparlers serrés pour tenter de conclure un accord commercial, mais M. Barnier a admis qu’il y avait encore des « divergences importantes ».

M. Barnier, qui négocie avec le Premier ministre et son équipe depuis la semaine dernière, a déclaré en quittant son hôtel de la capitale: « Nous garderons le calme comme toujours et s’il y a encore un moyen, nous verrons ».

Le politicien français a déclaré quelques heures plus tôt vendredi soir que malgré « d’intenses négociations » entre les deux parties, les conditions d’un accord n’avaient pas été remplies en raison « de divergences importantes sur l’égalité des chances, la gouvernance et la pêche ».

Il a déclaré que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, parlerait à M. Johnson de « l’état des lieux » cet après-midi.

On pense que le Premier ministre reprendra dimanche les discussions avec M. Barnier.

Un porte-parole de M. Johnson a déclaré: « Il reste encore quelques problèmes à résoudre. Le temps presse et nous sommes à un moment très difficile des négociations.

« Ce qui est certain, c’est que nous ne pourrons pas conclure un accord qui ne respecte pas nos principes fondamentaux de souveraineté, de pêche et de contrôle. »