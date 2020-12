TipRanks

Goldman Sachs choisit 2 stocks de voitures électriques à acheter (et 1 à surveiller)

La réduction des émissions de carbone est à la mode parmi les mordus de la politique verte de nos jours, et que vous croyiez ou non à l’efficacité de ces politiques, une chose est indéniable: elles auront un impact sur votre vie quotidienne. Plus précisément, ils auront un impact sur les voitures que vous conduisez – et probablement sur vos factures de carburant et d’électricité également.Ce n’est un secret pour personne que l’administration Trump a favorisé l’industrie pétrolière et gazière, et en fait, les prix de l’essence ont baissé au cours des quatre dernières années. On s’attend à ce que la nouvelle administration de Biden soit beaucoup plus favorable aux politiques vertes, en particulier à l’électrification du parc automobile. Les véhicules électriques sont avec nous depuis un certain temps, et certains modèles gagnent en popularité et sont approuvés par les conducteurs. La prochaine étape sera une poussée gouvernementale, via une politique, pour rendre les véhicules électriques moins chers à construire, plus abordables à acheter et plus pratiques sur la route.Dans un récent rapport de Goldman Sachs, le géant de l’investissement prévoit que les ventes mondiales de véhicules électriques atteindront 1,8 millions d’unités cette année, avec 8,3 millions d’ici 2025 et un impressionnant 34 millions d’ici 2035. Le résultat sera une réduction du ratio voiture classique / voiture électrique de 18% .Dans cet esprit, les analystes boursiers de Goldman exploitent deux les constructeurs automobiles qui réussiront probablement dans le climat des quatre prochaines années – et une à surveiller de côté. Nous avons utilisé la base de données TipRanks pour avoir une meilleure idée de ce que les autres analystes de Wall Street pensent du trio. Li Auto (LI) Li Auto est l’une des myriades de sociétés de production de VE qui ont vu le jour en Chine ces dernières années. Le marché automobile chinois ne doit pas être négligé – le pays compte une population de près de 1,4 milliard d’habitants, dont quelque 800 millions dans les zones urbaines, et dans son ensemble, la Chine s’enrichit rapidement. Li se spécialise dans les hybrides rechargeables, qui combinent des moteurs à combustion et un groupe motopropulseur électrique – et sont particulièrement utiles dans un pays avec un réseau de recharge de VE limité. Le premier modèle de Li, le Li ONE, a été mis sur le marché en novembre de l’année dernière et en octobre dernier, l’entreprise avait vendu plus de 22 000 voitures. Ce mois-là, le volume des ventes a atteint 3700, faisant du Li ONE le modèle de véhicule électrique le plus vendu en Chine. Cette société est un nouveau venu sur les marchés boursiers américains, après avoir effectué son introduction en bourse à la fin du mois de juillet de cette année. L’action a fait ses débuts sur le marché à 11,50 $, plus élevé que la fourchette initialement prévue. Depuis l’introduction en bourse, les actions de LI ont gagné 173%. Couvrant Li Auto pour Goldman Sachs, l’analyste Fei Fang écrit: «Nous pensons que Li Auto se différencie de l’industrie chinoise plus large de la construction automobile en envisageant et en créant des expériences convaincantes pour les consommateurs de véhicules électriques – et en montrant une volonté de prendre le risque des technologies non conventionnelles et agir de manière innovante… conduire des transformations qui mèneront à l’adoption à long terme des VE en Chine. Nous considérons Li ONE comme la première étape d’un plan d’innovation plus large qui fournira une valeur optionnelle significative pour le prix de l’action. »À cette fin, Fang évalue LI a Buy avec un objectif de prix de 60 $. Aux niveaux actuels, cela implique une hausse de 91% sur un an. (Pour voir les antécédents de Fang, cliquez ici) En regardant la ventilation du consensus, Wall Street adopte une position haussière sur LI. 3 achats et 1 hold émis au cours des trois mois précédents font de l’action un «achat fort». Il convient également de noter que son objectif de prix moyen de 36,65 $ suggère une hausse de 16% par rapport au cours actuel de l’action. (Voir l’analyse boursière LI sur TipRanks) Tesla (TSLA) Cette société n’a pas besoin d’être présentée; Elon Musk, avec son génie de la promotion et de la notoriété, a veillé à cela ces dernières années. Il a été aidé par les efforts fructueux de l’entreprise pour résoudre les problèmes de contrôle de la qualité et de production, tout en introduisant de nouveaux modèles populaires. Résultat: l’action TSLA a grimpé en flèche de 667% en 2020 et l’énorme flambée de la valeur de l’action a accompagné des bénéfices record. Tesla est devenu rentable au 3T19, et l’est resté malgré l’impact de la couronne. Les résultats de la société au 3T20 étaient tout simplement remarquables. Les revenus ont atteint 8,8 milliards de dollars, un gain de 39% d’une année à l’autre et un gain séquentiel encore plus important de 46%. Le BPA a augmenté de 105% d’une année sur l’autre, pour atteindre 76 cents par action. Et encore mieux pour le constructeur automobile: le cash flow libre est solide, à 1,4 milliard de dollars pour le trimestre. Les résultats du troisième trimestre reposent sur une base solide de production et de livraisons. La société a déclaré 145 000 véhicules fabriqués au cours du trimestre, dont près de 140 000 livrés. L’amélioration de l’efficacité de la livraison a aidé l’entreprise à réduire son inventaire de véhicules neufs.L’analyste Goldman Mark Delaney est optimiste sur Tesla – et sur l’avenir du secteur des véhicules électriques en général. Il écrit: «Nous pensons que le passage à l’adoption des véhicules électriques à batterie (VE) s’accélère et se produira plus rapidement que notre opinion précédente. Nous pensons que les prix des batteries chutent plus rapidement que prévu, ce qui améliore l’économie de la propriété de véhicules électriques, et il y a eu récemment une augmentation des propositions réglementaires de certaines juridictions pour limiter ou interdire la vente de nouveaux véhicules à moteur à combustion interne (ICE) entièrement en 10 à 20 ans. »Soutenant sa position haussière, Delaney attribue à TSLA un achat. Son objectif de prix, de 780 $, suggère une hausse de 21% au cours des 12 prochains mois. (Pour voir le bilan de Delaney, cliquez ici) Cependant, malgré les énormes gains de ces derniers mois, ou peut-être à cause de cela, Wall Street reste prudent envers Tesla. La note consensuelle des analystes est un Hold, basé sur 25 avis, dont 10 achats, 8 holds et 7 ventes. L’objectif de cours moyen de l’action est de 403,24 $, ce qui indique une baisse possible de 37% par rapport aux niveaux actuels. (Voir l’analyse boursière TSLA sur TipRanks) Nio (NIO) Le dernier sur notre liste est l’appel neutre de Goldman sur Nio, une autre société chinoise de véhicules électriques. Nio a, ces derniers mois, réussi à se démarquer du marché chinois encombré des véhicules électriques, en introduisant de nouveaux modèles et des idées innovantes. La gamme actuelle de la société comprend trois SUV de taille moyenne alimentés par des batteries lithium-ion et une voiture de sport, un coupé 2 portes avec des moteurs électriques refroidis à l’eau. La société propose plusieurs modèles, dont deux berlines, une minifourgonnette et un autre SUV, alignés pour une sortie future.Parmi les idées orientées client avec lesquelles Nio travaille, il y a la « batterie en tant que service » ou BaaS. Ce concept dissocie la batterie du véhicule, permettant aux propriétaires de voitures d’acheter un abonnement mensuel et de « faire le plein » de leur véhicule en remplaçant l’assemblage de la batterie.Les gains, bien que toujours à perte nette, se sont améliorés au cours des quatre derniers trimestres et du troisième trimestre. le chiffre d’affaires s’est établi à 4,53 milliards de dollars, le meilleur depuis plus d’un an. Depuis le début de l’année, les actions de NIO ont affiché une croissance considérable – l’action a augmenté de plus de 1000% .Notant que Nio a la force de sa position de leader sur le marché, Fei Fang de Goldman écrit à propos des risques: établi, nous nous attendons à ce que la concurrence s’intensifie dans les années à venir avec de grands équipementiers qui lancent des modèles comparables, tels que l’ID4 et le modèle Y… Si le prix de notre batterie projeté diminue / la capacité excédentaire ne se concrétise pas et que l’industrie travaille avec une capacité de fabrication restreinte et un EV lourd prix des composants, cela pèserait sur l’expansion de la marge de Nio. »Fang attribue aux actions de NIO une note neutre (c’est-à-dire Hold). Mais l’analyste aurait tout aussi bien pu dire «acheter» – car il pense que l’action, actuellement à 45,11 $, pourrait atteindre 57 $ d’ici un an, offrant 31% de bénéfices aux nouveaux investisseurs. Dans l'ensemble, l'action de Nio obtient une note consensuelle des analystes d'achat modéré, basée sur 7 achats et 4 prises. Pendant ce temps, l'objectif de prix moyen de 49,01 $ implique une hausse de près de 9%. (Voir l'analyse boursière NIO sur TipRanks)