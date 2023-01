Barney et plus – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Hulu

Comment j’ai rencontré ton père est revenu pour la saison 2 le 24 janvier et a présenté un incroyable Comment j’ai rencontré votre mère camée. Neil Patrick Harris est le dernier Comment j’ai rencontré votre mère star de faire une apparition dans la suite de la série. Barney Stinson est de retour et plus suave que jamais.

Barney n’est pas le premier personnage à apparaître dans Comment j’ai rencontré ton père, et il ne sera certainement pas le dernier. Au retour de Barney, vous vous demandez peut-être : où sont tous les autres Comment j’ai rencontré votre mère personnages? HollywoodLa Vie a toutes les dernières mises à jour sur les personnages bien-aimés comme HIMYF continue.

Barney Stinson

À la fin de Comment j’ai rencontré ton père première de la saison 2, Sophie actuelle pense qu’elle a enfin touché le fond. Cependant, Sophie plus âgée dit que “le fond n’arriverait que plus tard cette année-là”. Sur le chemin du retour, Sophie d’aujourd’hui essaie frénétiquement de joindre sa mère. « Je pense que je sors avec mon père ! » dit Sophie.

Soudain, Sophie plante sa voiture en mettant accidentellement la voiture devant elle. Elle sort de la voiture pour constater les dégâts. Le conducteur de l’autre voiture sort également, et ce n’est autre que Barney Stinson. « Dudddeeeee », dit-il à Sophie. À l’avenir, le fils de Sophie demande qui est Barney. « Nous y arriverons bien assez tôt », plaisante-t-elle.

À la fin de Comment j’ai rencontré votre mère, Barney et Robin l’avaient appelé pour de bon. Il a eu une fille Ellie par une femme inconnue. Dans Comment j’ai rencontré ton pèreBarney semble aller très bien.

Robin Scherbatski

Sophie croise le chemin de Cobie Smulders Robin au MacLaren’s Pub dans l’épisode 10 de HIMYF’s première saison. Robin offre un verre à Sophie et lui donne des conseils relationnels précieux pendant qu’ils sont assis à que stand. “Ne perdez pas votre temps à avoir peur”, dit Robin à Sophie. « La peur peut vous faire fuir des choses qui pourraient être bonnes, voire géniales ! Des choses qui sont censées faire partie de votre histoire.

Robin poursuit: “J’ai été marié, j’ai été célibataire, j’ai été tout entre les deux, et les seules décisions que je regrette d’avoir prises sont celles que j’ai prises par peur.” Comment j’ai rencontré ton père est actuellement fixé en 2022. Cela signifie que Robin est encore à 8 ans de retrouver Ted (comme nous l’avons vu dans Comment j’ai rencontré votre mère). Quant à Ted, nous n’avons pas eu de nouvelles de lui depuis Comment j’ai rencontré ton père.

Marshall Eriksen et Lily Aldrin

Tandis que Jason Segel et Alyson Hannigan ne sont pas apparus sur Comment j’ai rencontré ton père pourtant, ils ont été référencés. Dans la première de la série de Comment j’ai rencontré ton père, l’appartement de Jesse et Sid est le même appartement dans lequel vivaient Ted, Marshall et Lily. Jesse a dit qu’ils avaient obtenu l’endroit “de ce vieux couple marié qui l’avait posté sur le groupe d’anciens élèves wesleyens”. Ce “vieux couple marié” est Marshall et Lily. Le couple a quitté l’appartement en attendant l’arrivée de leur troisième enfant.

Carl le barman

Carl le barman apparaît sur Comment j’ai rencontré ton père dans le final de la saison 1. Il est au bar du MacLaren’s quand Robin et Sophie se rencontrent. Joe Nieves est apparu dans 19 épisodes de Comment j’ai rencontré votre mère.

Le capitaine et Becky

Kyle Mac Lachlan réapparu le Comment j’ai rencontré ton père dans le rôle de George Van Smoot alias The Captain dans l’épisode 9 de la première saison. Le capitaine avait été vu pour la dernière fois dans la saison 9 de Comment j’ai rencontré votre mèreet il était fiancé à Becky (Laura Bell Bundy) à l’époque. Elle le surprend en train de tricher quand ils se présentent Comment j’ai rencontré ton père. Ils passent par une réunion de règlement de divorce avec leurs avocats dans l’épisode 10. Becky dit au capitaine qu’elle ne veut que ses bateaux. Il accepte ses demandes, à l’exception de celle en Australie.

