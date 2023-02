Barney bien-aimé mais détesté revient à la télévision – et il a fait du travail – National

Barney le dinosaure violet apporte le Je t’aime chanson à une toute nouvelle génération d’enfants – tout en espérant capitaliser sur la nostalgie des fans plus âgés.

La société de jouets Mattel a annoncé lundi son intention de relancer la franchise Barney. L’annonce est accompagnée d’une nouvelle photo du T-rex lilas anthropomorphisé, qui a été métamorphosé d’une mascotte géante réelle en un personnage animé aux yeux écarquillés.

La relance démarre avec une toute nouvelle série animée, qui devrait faire ses débuts dans le monde entier en 2024. Ciblant les enfants d’âge préscolaire, le programme emmènera les téléspectateurs dans “des aventures musicales centrées sur l’amour, la communauté et l’encouragement”. Nelvana de Corus Entertainment, un producteur et distributeur de contenu pour enfants, coproduira la série aux côtés de Mattel.

Le changement de marque de Barney s’étendra au-delà de la nouvelle émission télévisée. Mattel a également annoncé son intention de faire jouer Barney dans des films et du contenu YouTube, de sortir de la musique et de vendre des produits pour enfants, notamment des jouets, des livres et des vêtements. Les fans adultes, y compris les milléniaux qui ont grandi avec Barney (ou du moins ceux qui ne trouvent pas le sympathique dinosaure digne de grincer des dents), pourront également acheter des produits dérivés, car des vêtements et accessoires pour adultes sont actuellement en préparation.

“Le message d’amour et de gentillesse de Barney a résisté à l’épreuve du temps”, a déclaré Josh Silverman, directeur des franchises et responsable mondial des produits de consommation chez Mattel. “Nous puiserons dans la nostalgie des générations qui ont grandi avec Barney, maintenant parents eux-mêmes, et présenterons l’emblématique dinosaure violet à une nouvelle génération d’enfants et de familles du monde entier à travers du contenu, des produits et des expériences.”

L’original Barney et ses amis Émission télévisée diffusée sur PBS de 1992 à 2010. Mattel n’a pas encore annoncé où sera diffusée la nouvelle émission télévisée Barney.

La renaissance de Barney n’est pas le seul redémarrage de Mattel espérant capitaliser sur le facteur nostalgie. L’entreprise a récemment relancé son Monstre élevé la propriété et le populaire Maîtres de l’univers Franchise des années 1980.

Donc, que vous l’aimiez ou que vous le détestiez, Barney veut toujours être “une famille heureuse”. Ne diras-tu pas que tu l’aimes aussi ?

