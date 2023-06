Barnaby Webber, 19 ans, nommé comme l’un des trois poignardés à mort par un attaquant, 31 ans, alors que des flics terroristes enquêtent sur une fourgonnette et un saccage au couteau

Un as de CRICKET a été poignardé aujourd’hui avec son copain alors que les étudiants étaient « au hasard » attaqués par un couteau dans le centre-ville de Nottingham.

Barnaby Webber, 19 ans, rentrait chez lui avec son amie – également étudiante à l’Université de Nottingham – lorsqu’il a été tragiquement attaqué.

Barnaby Webber a été nommé comme l’une des trois victimes de l’horreur d’aujourd’hui à Nottingham

On a dit que le jeune de 19 ans rentrait chez lui avec un copain lorsqu’il a été poignardé à mort

Des témoins terrifiés ont raconté avoir entendu des « cris à glacer le sang » avant que la police n’envahisse la scène à Ilkeston Road.

Barnaby et son copain étaient deux des trois victimes de l’horreur – un homme dans la cinquantaine a également été retrouvé mort non loin de Magdala Road.

Le grand-père de 19 ans, Phil Robson, a confirmé cet après-midi qu’il avait été impliqué dans l’horreur.

L’homme au cœur brisé a déclaré: «C’est tragique. Nous ne pouvons rien dire pour le moment. Tout le monde connaît la famille sur place.

Phil, qui se tenait avec un ami proche de la famille qui a fondu en larmes, a confirmé que Barnaby était un sportif passionné.

Il a ajouté : « Nous essayons juste de protéger la famille.

« Les agents de liaison avec les familles arrivent de Nottingham et nous les attendons d’une minute à l’autre. »

Phil a poursuivi: «Nous ne savons toujours pas ce qui s’est passé pour le moment.

« Les parents de Barnaby sont en morceaux. Ils sont avec des officiers de la police du Nottinghamshire au moment où nous parlons et on nous a dit de ne faire aucun commentaire jusqu’à ce que nous en sachions plus.

« Peut-être que dans un jour ou deux, nous pourrons en dire plus, mais pour le moment, nous n’avons pas le droit. »

Quelques instants plus tard, deux policières se sont arrêtées devant la grande maison jumelée de la banlieue verdoyante de Taunton et sont entrées dans la maison.

Un étudiant de première année à l’Université de Nottingham Trent, qui ne voulait pas être nommé, a déclaré que Barnaby était un étudiant de première année qui jouait au cricket pour l’Université de Nottingham.

Il a déclaré au Times : « Mon bon ami, c’est le cricket de son ami plus frais.

« Je ne connais pas le garçon mais il devait revenir de Prism [nightclub]. C’est à environ 25 minutes à pied.

« Je ne sais pas pour la fille. Il y avait tellement de monde hier soir encore à 3h30 du matin. C’était le dernier jour pour tout le monde. Il y avait un festival toute la journée à Bink’s Yard, puis tout le monde est allé à Prism.

« Il semble toujours sûr de marcher ici parce qu’il y a tellement d’étudiants. C’est à peu près là où vivent tous les étudiants. Nous sommes tellement habitués à la police ici.

« Les sirènes sont constantes, donc vous n’y pensez pas. »

La police a confirmé ce matin qu'un homme avait été arrêté après que Barnaby et deux autres aient été retrouvés morts

Du matériel médical a été éparpillé sur Ilkeston Road lorsque Barnaby et un copain universitaire ont été retrouvés

La troisième victime, un homme plus âgé, a été retrouvée allongée au bord de Magdala Road par Miklos Toldi, 37 ans.

Miklos, un chauffeur-livreur hongrois d’Amazon, a déclaré : « Vers six heures du matin, soit 5 h 45, j’ai vu un corps allongé au bord de la route et du sang coulant sur la route.

« C’était un homme d’environ 65 ans, les cheveux grisâtres. Il portait un pantalon de travail noir propre et il portait des baskets. Je n’ai vu aucun mouvement sur la poitrine.

« Un autre type, qui se rendait également au travail en voiture, a appelé la police. Les policiers ont été assez rapides, ils sont arrivés en environ deux à trois minutes.

« Les jointures de l’homme étaient couvertes de sang. Ma première réaction a été qu’il était un ivrogne allongé sur la route. Le sang était assez frais.

Un autre homme se bat également pour sa vie après qu’une camionnette ait tenté de le faucher, lui et deux autres, sur Milton Road.

Les spectateurs ont affirmé que la camionnette avait été lancée vers les piétons avant que la police n’envahisse le véhicule.

Certains ont affirmé avoir entendu des coups de feu pendant que les flics travaillaient pour arrêter le suspect sur la rue Maples.

Ce que nous savons:

Dans les heures qui ont suivi, la police a confirmé qu’elle avait un homme de 31 ans en garde à vue et qu’elle le détenait, soupçonné de meurtre.

Des scènes dramatiques ont vu des flics terroristes armés faire une descente dans une maison sur Ilkeston Road, non loin de l’endroit où les étudiants ont pris leur dernier souffle.

La police a ensuite confirmé qu’elle gardait un « esprit ouvert » sur le motif de l’attaque et ne recherchait personne d’autre en relation avec celle-ci.

L’université de Nottingham a confirmé cet après-midi avec « une grande tristesse » que deux des trois victimes fréquentaient leur campus.

Les jeunes auraient été à quelques minutes de leur domicile dans les couloirs de Lenton lorsqu’ils sont morts.

Un copain du jeune homme a raconté à quel point le couple avait été « malchanceux ».

Il a confié au Mirror : « C’était un de mes amis. Il rentrait juste d’un club comme nous le faisons tous. Ils n’ont juste pas eu de chance.

« Ils n’étaient qu’à cinq minutes de chez eux et tous les deux ont été poignardés par un type au hasard. »

Il a dit que les deux étudiants étaient en première année à l’université.

Le jeune homme de 19 ans rentrait chez lui d’une boîte de nuit lorsqu’il a été poignardé à mort

Un témoin oculaire a affirmé avoir entendu des coups de feu à Nottingham ce matin avant qu'une camionnette ne soit vue avec des fissures dans son pare-brise