Barkov élève les Panthers devant les Stars dans sa ville natale lors des Global Series Finland

Sam Reinhart a récolté deux buts et une passe décisive, Aaron Ekblad a récolté trois passes décisives et Evan Rodrigues a récolté un but et une passe décisive pour les Panthers (8-3-1), qui ont remporté quatre matchs consécutifs. Sergei Bobrovsky a réalisé 32 arrêts.

Mavrik Bourque a inscrit son premier but dans la LNH, et Matt Duchene et Ilya Lyubushkin ont chacun récolté deux mentions d’aide pour les Stars (7-3-0), qui en avaient remporté deux de suite. Jake Oettinger a réalisé 22 arrêts.

La foule à guichets fermés a hurlé pour les joueurs finlandais dès le début des présentations jusqu’au coup de sifflet final du premier des deux matchs ici. Les équipes terminent consécutivement samedi (midi HE ; Victory+, SCRIPPS, NHLN, SN1).

«Ils ont pu voir sept joueurs finlandais incroyables jouer», a déclaré l’entraîneur de la Floride, Paul Maurice. « Je pense qu’ils sont incroyablement fiers, comme ils devraient l’être, de leur héritage.

« Je pense que c’était un bon match à regarder, 10 buts. Aucun des deux entraîneurs n’en est content. Il y en avait probablement 10 autres qui n’étaient pas terminés. Les Stars de Dallas sont incroyablement talentueux. Je pense que c’est l’équipe la plus talentueuse de la Ligue.

Chacun des Finlandais était dans la formation de départ. Barkov, Lundell et Eetu Luostarinen étaient les attaquants des Panthers avec Mikkola comme défenseur. Chez les Stars, c’était Roope Hintz, de Nokia, dans la banlieue de Tampere, en attaque, avec Lindell et Miro Heiskanen sur la ligne bleue. Jere Lehtinen et Teppo Numminen, deux icônes du hockey finlandais qui ont joué pour les Stars, se sont partagé les tâches cérémonielles de mise au jeu.

C’était un moment magique.

« Je pense que c’est une évidence dans une situation comme celle-ci », a déclaré l’entraîneur de Dallas, Pete DeBoer, à propos du départ de ses joueurs finlandais. « Je savais que nous allions faire ça et je ne suis pas surpris [Florida] j’ai fait ça. C’est le but de ce voyage et c’est pour cela que ces gens sont là, franchement. C’est la bonne chose à faire.

Une fois le match commencé, tous les regards étaient tournés vers Barkov.

Il a aidé sur le but de Rodrigues qui a donné à la Floride une avance de 1-0 après 28 secondes de jeu, un record du but le plus rapide marqué lors d’un match de saison régulière en dehors de l’Amérique du Nord. À 7 min 11 s de la première période, il a décoché un tir du poignet à longue distance devant le gant d’Oettinger pour porter le score à 2-0.

Le toit enneigé a failli s’envoler.

Barkov a également contribué aux buts de Reinhart.

«C’est pourquoi il est une star dans cette ligue», a déclaré Maurice.