Barkley se moque des remarques de Haley sur le racisme : “C’était tout simplement stupide”

L’ancien basketteur et animateur de CNN, Charles Barkley, a ri après avoir visionné un récent clip de la candidate républicaine à la présidentielle Nikki Haley, dans lequel elle a déclaré que les États-Unis n’avaient « jamais été un pays raciste ».

Lors d’une interview mardi sur « Fox & Friends », Haley a affirmé que les États-Unis ne sont pas un pays raciste et ne l’ont jamais été.

“Notre objectif est de faire en sorte qu’aujourd’hui soit meilleur qu’hier”, a-t-elle déclaré. « Sommes-nous parfaits ? Non, mais notre objectif est de toujours nous assurer que nous essayons d’être plus parfaits chaque jour que nous le pouvons.

Haley a déclaré qu’elle avait été victime de racisme dans le passé, ayant grandi en tant que fille brune dans une petite ville rurale de Caroline du Sud. Elle a dit qu’elle ne voulait pas que ses enfants se sentent désavantagés.

Dans son émission « King Charles » avec la co-animatrice Gayle King, Barkley un rire audible aux commentaires de Haley et a déclaré que Haley aurait raison, seulement si « vous oubliez l’esclavage, Jim Crow, la ségrégation, l’antisémitisme, la haine asiatique ». [that] ce qui se passe dans ce pays.

King a répondu en disant qu’elle pensait que les gens étaient surpris que Haley prétende que les États-Unis ne sont pas un pays raciste.

Barkley a répondu : « Vous ne pouvez pas être surpris. C’était tout simplement stupide.

« L’Amérique a été construite sur le racisme », a-t-il déclaré. « On peut critiquer un pays. C’est le plus grand pays du monde, on peut encore le critiquer.»

Plus d’actualités à la une de The Hill :

Barkley a poursuivi en disant que si les gens allument la télévision, ils verront que le racisme persiste chaque jour dans le pays. Il a fait valoir que Haley, qui veut devenir présidente des États-Unis, ne peut pas prétendre que le pays n’est pas raciste. »

« L’Amérique a été construite sur le racisme. Je peux dire ségrégation, Jim Crow, esclavage. Même maintenant, l’antisémitisme explose. Mais ces dernières années, les Asiatiques [have] été maltraité », a-t-il déclaré.

King a noté que Haley organiserait jeudi un événement à la mairie du New Hampshire avec Jake Tapper de CNN. Barkley a déclaré qu’il souhaitait occuper les sièges de son événement avec un public entièrement noir.

“Quelque chose me dit qu’il n’y a pas beaucoup de Noirs dans le New Hampshire”, a répondu King.

“Je pense que la raison pour laquelle elle a dit que tout était rose avec les Noirs, c’est qu’elle était dans le New Hampshire et l’Iowa depuis deux mois et qu’elle n’a vu aucun Noir”, a déclaré Barkley. “Mais écoutez, je suis tellement déçue qu’elle ait dit ça parce que c’est faux à 100 pour cent.”