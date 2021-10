Barkley maintient le cap avec la réadaptation, satisfait des progrès

EAST RUTHERFORD, NJ: Après une déchirure du LCA, Saquon Barkley est le premier à admettre qu’il n’est pas redevenu le porteur de ballon qui a été la recrue offensive de l’année NFL en 2018.

En trois matchs, Barkley, 24 ans, totalise 39 courses pour 134 verges et un touché. Il a capté neuf passes pour 56 verges.

Bien que les chiffres ne soient pas excellents, Barkley a subi une chirurgie reconstructive pour réparer la blessure subie contre les Bears le 20 septembre 2020. Il a raté les trois matchs préparatoires et n’a commencé à s’entraîner complètement avec l’équipe qu’après leur dernier match d’exhibition. Son statut pour l’ouvreur était en cause jusqu’au jour du match.

Je me tiens à un niveau élevé, je sais que cette équipe me tient à un niveau élevé, beaucoup de gens me tiennent à un niveau élevé et, comme je le dis toujours, je définis mes propres attentes, a déclaré Barkley après l’entraînement jeudi. En ce moment, je dois juste continuer à travailler, à grandir et à m’améliorer. Je sais de quoi je sors.

Barkley a déclaré que ses parents lui avaient répété à plusieurs reprises d’être patient.

C’est l’approche que les Giants (0-3) ont adoptée. Ils ont lentement augmenté sa charge de travail dans les jeux. Il était sur le terrain pour 29 jeux dans le premier match de la saison contre Denver. Il a obtenu 58 matchs quatre jours plus tard lors d’un match jeudi soir à Washington, puis un sommet de 60 contre Atlanta le week-end dernier.

Son plus gros jeu a été une course de 41 verges contre Washington qui a montré des signes de l’ancien Barkley. C’était ce que les fans auraient pu s’attendre à voir chaque pièce. Ils voulaient un arrière qui pourrait rendre les défenses stupides.

Cela arrive rarement de cette façon avec les joueurs l’année suivant une blessure grave.

Je ne vais jamais faire d’excuses, a déclaré Barkley. Les attentes que les gens ont pour moi ne sont même pas proches de celles que j’ai pour moi-même, et ce ne le sera jamais tant que je jouerai au football, ou quoi que je fasse après le football. C’est juste mon état d’esprit. Je dois continuer, je dois continuer à m’améliorer. Mon équipe a besoin que je sois meilleur. Je dois juste continuer à faire confiance à mon genou et à faire confiance au processus.

Le coordinateur offensif Jason Garrett a déclaré que Barkley avait placé les Giants dans des situations gérables de deuxième et troisième contre Atlanta avec ses courses. Ces jeux de 4 yards à 7 yards ont tendance à être négligés par ceux qui veulent une série de longues courses.

Saquon Barkley est un sacré joueur de football et c’est un sacré joueur de football pour de nombreuses raisons différentes, a déclaré Garrett. Il peut attaquer la défense de différentes manières. J’ai une immense admiration pour lui, de loin en compétition contre lui et ensuite avoir une chance d’être autour de lui. Il a eu une blessure très importante l’année dernière et à quel point il a travaillé dur pour revenir jouer et jouer autant qu’il l’a fait au début de la saison.

La prochaine étape sera dimanche à la Nouvelle-Orléans lorsque les Giants affronteront les Saints (2-1).

REMARQUES : LG Ben Bredeson ne s’est pas entraîné pour la deuxième journée consécutive en raison d’une blessure à la main. Il semble que les Giants auront un nouveau partant au poste pour le quatrième match consécutif. Le premier favori est Matt Skura, qui a été coupé par Miami. … Les WR Sterling Shepard et Darius Slayton n’ont pas non plus pratiqué à cause de blessures aux ischio-jambiers. Il est également peu probable qu’ils jouent à la Nouvelle-Orléans. … Le coordinateur défensif Pat Graham a vu son unité céder des points sur cinq des sept entraînements à moins de deux minutes de la mi-temps. Je pense que nous devons travailler deux minutes aujourd’hui à l’entraînement, et c’est ce qui allait se passer, a déclaré Graham en riant. Encore une fois, je n’essaie pas de faire la lumière. Ce n’est pas assez bon.

___

Plus de couverture AP NFL : https://apnews.com/hub/NFL et https://twitter.com/AP_NFL

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici. Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Télégramme.