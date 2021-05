Barkin de la Fed voit l’inflation plus élevée cette année, mais un renversement en 2022

Le président de la Réserve fédérale de Richmond, Thomas Barkin, a déclaré lundi à CNBC qu’il voyait les pressions inflationnistes monter cette année et qu’il prévoyait de s’atténuer en 2022.

« Je pense que nous verrons une pression sur les prix cette année. Vous avez une situation de demande très forte, et vous avez des contraintes d’approvisionnement », a déclaré le responsable de la banque centrale lors d’une interview « Closing Bell ». « Quand ces choses arriveront, vous allez certainement voir une pression sur les prix. »

Cependant, Barkin a ajouté qu’il s’attend à ce que ces pressions s’atténuent à mesure que la dynamique économique change tout au long de l’année et que l’économie revient à un état plus normal.

« L’inflation est un phénomène récurrent. Les prix augmentent cette année, les prix augmentent l’année prochaine », a déclaré Barkin. « Je pense qu’il est juste d’argumenter la question de savoir si la combinaison des contraintes de la chaîne d’approvisionnement et des augmentations de prix induites par les mesures de relance reviendra réellement l’année prochaine.

L’inflation est une composante essentielle de la politique de la Fed.

Les responsables de la banque centrale préfèrent qu’il tourne autour de 2%, mais ils ont déclaré qu’ils toléreraient un niveau un peu plus élevé que celui dans l’intérêt de créer un plein emploi inclusif. D’ici là, ils disent qu’ils n’augmenteront pas les taux d’intérêt tant que leurs objectifs ne seront pas atteints.

L’indice d’inflation préféré de la Fed, l’indice des dépenses de consommation personnelle de base, a augmenté de 1,8% d’une année à l’autre en mars.

Barkin a fourni un guide pour savoir quand il pourrait changer d’avis et voter pour resserrer sa politique au moins en réduisant le taux mensuel d’achats d’actifs. La Fed achète actuellement au moins 120 milliards de dollars de bons du Trésor et de titres adossés à des hypothèques chaque mois, et les investisseurs se demandent quand la banque centrale pourrait commencer à réduire son activité.

Barkin a déclaré qu’il examinait spécifiquement le niveau de l’emploi par rapport à la population, qui est actuellement de 57,8%. C’était à 61,1% en février 2020 juste avant la pandémie, et Barkin a déclaré qu’un niveau autour de là aiderait à représenter « de nouveaux progrès substantiels », le repère que la Fed a fixé avant de commencer à ajuster sa politique.

Le ministère du Travail annoncera vendredi le dernier chiffre de l’emploi à la population lorsqu’il publiera le rapport d’avril sur la masse salariale non agricole, qui devrait afficher un gain de 978 000 emplois.

«J’aimerais voir cette croissance», a déclaré Barkin. « Comme je l’ai dit à propos de l’inflation, lorsque nous y arrivons, nous y arrivons. Mais nous n’y sommes pas encore arrivés. »

Malgré les craintes que les pressions inflationnistes ne s’infiltrent plus rapidement qu’ils ne le pensent, les responsables de la Fed ont gardé des rangs serrés sur leurs opinions économiques et politiques.

Plus tôt dans l’après-midi, le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré: « Nous ne sommes pas encore sortis du bois, mais je suis heureux de dire que nous faisons maintenant de réels progrès ».

Le président de la Fed de New York, John Williams, a fait écho à ces remarques, en disant « si vous regardez par la fenêtre aujourd’hui, la vue est très différente de ce qu’elle était il y a un an ». Cependant, alors que « l’économie va dans la bonne direction, nous avons encore un long chemin à parcourir pour parvenir à une reprise économique robuste et complète ».