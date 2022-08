Barkin de la Fed déclare que les hausses de taux doivent se poursuivre jusqu’à ce que l’inflation se maintienne à 2%

Malgré des données positives sur l’inflation cette semaine, le président de la Réserve fédérale de Richmond, Thomas Barkin, a déclaré vendredi que de nouvelles hausses de taux d’intérêt seront nécessaires pour atténuer les pressions sur les prix.

Les publications de cette semaine montrant que les augmentations des prix à la consommation et de gros se sont atténuées en juillet étaient “très bienvenues”, a déclaré Barkin à “Squawk on the Street” de CNBC dans une interview en direct.

“Nous sommes donc heureux de voir l’inflation commencer à baisser”, a-t-il ajouté. Mais il a noté que “j’aimerais voir une période d’inflation soutenue sous contrôle, et jusqu’à ce que nous le fassions, je pense que nous allons devoir continuer à déplacer les taux en territoire restrictif”.

Les prix à la consommation globaux sont restés stables en juillet tandis que les prix à la production ont baissé de 0,5 %, selon le Bureau of Labor Statistics.

Cependant, il ne s’agissait que de données sur un mois : l’IPC était toujours en hausse de 8,5 % d’une année sur l’autre et l’indice des prix à la production a grimpé de 9,8 %. Les deux chiffres sont encore bien au-dessus de l’objectif d’inflation à long terme de 2% de la Fed, Barkin a donc déclaré que la banque centrale devait continuer à avancer jusqu’à ce qu’elle atteigne son objectif.

“Vous aimeriez voir l’inflation atteindre notre objectif, qui est de 2% au PCE, et j’aimerais le voir atteindre notre objectif pendant un certain temps”, a-t-il déclaré. La Fed utilise comme indicateur préféré l’indice des prix des dépenses de consommation personnelle ; Le titre PCE de juin a fonctionné à un taux annuel de 6,8% tandis que le noyau hors alimentation et énergie était à 4,8%.

Les commentaires de Barkin reflètent ceux de la plupart des responsables de la Fed qui ont récemment parlé des taux.

La banque centrale a relevé son taux d’emprunt de référence de 0,75 point de pourcentage lors de chacune de ses deux dernières réunions. Les marchés sont divisés sur la question de savoir si la Fed augmentera de trois quarts de point en septembre ou la réduira à un demi-point, les traders penchant légèrement vers ce dernier, selon les données du CME Group vendredi matin.

Quel que soit le cas, Barkin a déclaré qu’il était important d’agir de manière agressive maintenant. Il a dit que ses électeurs sont profondément préoccupés par l’inflation et veulent une action de la Fed.

“Les consommateurs n’aiment vraiment pas l’inflation, et un message que je reçois haut et fort lorsque je me promène dans mon quartier est:” nous n’aimons pas l’inflation “”, a-t-il déclaré.