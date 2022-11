Barisan Nasional ne soutiendra pas les coalitions dirigeantes

La plus longue coalition politique au pouvoir en Malaisie, Barisan Nasional, a décidé qu’elle ne soutiendrait aucune des deux principales coalitions, Pakatan Harapan ou Perikatan Nasional, le roi du pays décidant qui formera le gouvernement.

La coalition, qui a remporté 30 sièges aux élections générales de samedi, a également décidé de rester dans l’opposition. Il s’agit de l’un des pires résultats électoraux de la coalition en 60 ans de règne, après qu’elle n’ait pas été réélue en 2018 au milieu de l’implication du membre Barisan et ancien Premier ministre Najib Razak dans le scandale 1MDB.

Le Premier ministre malaisien sortant Ismail Sabri Yaakob a annoncé la décision de la coalition à 14 heures, heure de la Malaisie, alors que Pakatan et Perikatan étaient en route pour rencontrer le roi.

Par ailleurs, les médias locaux ont rapporté que le parti Warisan avait déclaré qu’il soutiendrait Pakatan et Barisan en tant que bloc avec le plus de victoires. Cela vient juste au moment où Barisan a déclaré qu’il ne s’associerait pas à Pakatan.

La Malaisie fait face à un parlement suspendu alors que Pakatan, dirigé par l’ancien vice-Premier ministre Anwar Ibrahim, avec le plus grand nombre de sièges parlementaires à 82. Une coalition aurait besoin de 112 sièges sur 222 pour former le gouvernement.

Le roi, le Yang di-Pertuan Agong, va maintenant examiner les résultats des élections et les accords conclus par Pakatan et Perikatan pour décider du gouvernement et du Premier ministre.

Le roi s’adressa brièvement au public après son arrivée à l’Istana Negara. S’adressant aux journalistes à l’Istana, il a appelé les Malaisiens à être patients et à respecter les décisions des électeurs.