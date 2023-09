Bard AI est intégré aux applications Google pour le meilleur ou pour le pire

J’ai du mal avec l’IA, les amis. Le principal problème que j’ai est que je n’arrive pas à comprendre comment l’utiliser au profit de ma vie de tous les jours. Je ne peux pas lui demander d’écrire des blogs pour ce site (j’ai essayé et ils sont généralement horribles et absurdes) et je n’en ai pas besoin pour écrire du code pour moi. À tous ceux qui ont bénéficié de sa création, hourra pour vous. Cela dit, peut-être que le dernier produit de Google Barde les nouvelles sont exactement ce dont j’ai besoin pour voir à quel point l’IA peut être incroyable ?

Annoncé cette semaine, Bard est désormais implémenté dans les plus grandes applications de Google. Ces applications incluent Gmail, YouTube, Google Drive, Docs, Maps, etc.

L’idée est assez simple. Avec cette nouvelle extension Bard, vous pourrez demander à Bard d’accéder aux informations situées dans ces applications, le tout à partir d’un seul endroit. Il sera capable de parcourir les e-mails, de vérifier les vols et les hôtels, de trouver des vidéos, de vous inspirer et bien plus encore. Pour donner une idée de ce que Google réserve à Bard et à son dernier modèle PaLM 2, regardez la vidéo hype ci-dessous.

À titre d’exemple, rédiger une lettre de motivation peut vous angoisser. Demandez à Bard de le faire. Bard peut localiser votre CV dans Drive, puis après avoir fourni à l’IA une description du poste auquel vous postulez, elle devrait être en mesure de vous cracher une lettre assez raisonnable. Cela vous évitera un ou deux maux de tête.

Pour accéder à ce nouveau Bard amélioré, rendez-vous sur bard.google.com et essayez-le.

// Google