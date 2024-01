Bard Advanced arrive sur l’application Google – avec une capture familière

Que souhaitez-vous savoir

Une plongée dans le code de l’application Google montre que la société se prépare à y intégrer “Bard Advanced” pour les utilisateurs d’Android.

Bard Advanced exigera que les utilisateurs paient un abonnement, mais il convient de noter que toutes les fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles sur mobile.

Il a été découvert précédemment que Bard Advanced pourrait être lié aux niveaux d’abonnement de Google One lors de son lancement “au début” en 2024.

Il semble que “Bard Advanced” arrive sur l’application Google sur les appareils Android, mais non sans en demander plus à l’utilisateur.

Comme repéré par AssembleDeBug sur X, Bard Advanced est en préparation pour l’application Google, cependant, les utilisateurs devront payer un abonnement pour utiliser ses outils. Une chaîne dans le code approfondi indique : “Cette conversation a été créée avec Bard Advanced. Abonnez-vous à Bard Advanced sur le Web pour continuer cette conversation.”

De plus, il a été découvert que les utilisateurs devraient trouver des options pour activer ou désactiver le mode avancé de Bard. De plus, le pronostiqueur a ajouté que certaines fonctionnalités du mode ne seraient pas disponibles sur mobile.

Google Bard Advance sera donc également disponible dans l’application Google, mais vous aurez besoin d’un abonnement pour cela. Certaines autres chaînes indiquent que le mode avancé peut être activé/désactivé. De plus, certaines fonctionnalités avancées ne seront pas disponibles sur mobile.#Google #Android #AI #Bard pic.twitter.com/N7WKqqs6EC24 janvier 2024 Voir plus

Le prix du prochain Bard Advanced de Google n’est pas nouveau, car une précédente découverte de code a montré que la société pourrait le lier à Google One. Il n’a pas été précisé si la fonctionnalité sera liée à tous les niveaux fournis par Google One ou simplement aux niveaux les plus chers lors de son lancement. Cependant, il a été constaté que les utilisateurs pouvaient bénéficier d’un accès gratuit pendant trois mois au lancement du mode.

Cela s’est produit peu de temps après que Google ait dévoilé son nouveau modèle d’IA, Gemini, et ses trois tailles. La variante la plus grande et la plus avancée du modèle, Ultra, est toujours en cours de développement, mais Google a déclaré qu’elle serait la force motrice de Bard Advanced.

Ultra était censé gérer des “tâches très complexes”, ce qui signifie que les fonctionnalités entrant dans cette catégorie seront verrouillées derrière un paywall pour Bard.

Une fuite de Bard plus tôt en janvier a montré plusieurs fonctionnalités que Google est en train de développer, comme la création de robots et une « Galerie » pour l’inspiration. Bien que certaines fonctionnalités puissent ne pas être disponibles, Bard Advanced est rapidement apparu, ce qui signifie que les utilisateurs qui s’y sont abonnés trouveront probablement plus de fonctionnalités de manière native dans l’application Web de Bard.

Google effectue des tests avec quelques utilisateurs pour Bard Advanced avant de le déployer. La société a annoncé lors de son Gemini qu’elle chercherait à lancer le mode avancé “au début” en 2024.