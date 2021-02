L’industrie britannique des services financiers devrait se concentrer sur la concurrence avec les États-Unis et l’Asie plutôt qu’avec l’UE.

C’est le point de vue du patron de Barclays for the City après le Brexit.

Jes Staley a déclaré à la BBC que bien que les emplois qui auraient été créés ici aient été déplacés vers l’UE, le Brexit donne à l’un des secteurs les plus importants du Royaume-Uni la possibilité de définir son propre programme.

« Je pense que le Brexit est plus que probable du côté positif que du côté négatif », a-t-il déclaré.

« Ce dont le Royaume-Uni a besoin et ce dont Londres a besoin, c’est de faire en sorte que la City soit l’un des meilleurs endroits, que ce soit [it is in terms of] réglementation ou loi ou langue, ou talent.

«Je pense que ce sur quoi Londres doit se concentrer n’est pas Francfort ou Paris, [it] doit se concentrer sur New York et Singapour. «

Cependant, il a déclaré qu’il n’était pas partisan d’une déréglementation généralisée pour y parvenir – pas de feu de joie réglementaire pour lui.

« Je ne brûlerais pas un seul règlement. »

Des banques plus sûres

En fait, il a déclaré que la réglementation robuste du Royaume-Uni était une force majeure, pas une faiblesse, et a qualifié la récente répression des entreprises proposant des programmes d’achat et de paiement plus tardifs de rassurer.

«Vous voyez ce qui se passe en ce moment avec acheter maintenant, payer plus tard, vous savez, la FCA va entrer et commencer à augmenter la réglementation de ce marché. C’est la bonne chose à faire.

« Et, d’une manière amusante, nous avons très bien travaillé dans le cadre réglementaire qui est ici. Cela protège le secteur financier à Londres alors que nous apprenons à gérer cette réglementation, et cela rend la banque plus sûre. »

siège social

Il admet que l’argent et les emplois ont quitté le Royaume-Uni à la suite du Brexit, mais affirme que l’impact a été modeste.

« Oui, il y a des emplois qui vont en Europe, qui autrement auraient été au Royaume-Uni, mais il y en a des centaines. Barclays emploie quelque 50 000 personnes au Royaume-Uni, environ 20 000 en dehors du Royaume-Uni et 10 000 aux États-Unis.

« Une certaine quantité de capitaux a été déplacée, mais Londres reste évidemment le centre principal de Barclays. »

L’histoire continue

Son message est que le Royaume-Uni doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour favoriser la confiance et de bonnes relations avec l’UE, mais pas au détriment de la non-compétitivité du Royaume-Uni avec les plus gros poissons du pool de capitaux mondial.

M. Staley dit que les centres financiers comme Singapour sont la concurrence de Londres

Ce n’est pas l’industrie préférée de tout le monde, mais le secteur des services financiers emploie 1,1 million de personnes, dont les deux tiers à l’extérieur de Londres. Elle est près de 100 fois plus importante économiquement que la pêche et paie un énorme 11% de toutes les taxes.

Il a également été presque totalement ignoré dans les négociations sur le Brexit – l’accès aux marchés de l’UE pendant des décennies a pris fin en janvier. Environ 1 billion de livres sterling de capitaux et d’actifs et jusqu’à 10 000 emplois ont quitté l’industrie britannique lorsque les entreprises ont créé des filiales dans l’UE. De gros chiffres, mais en termes financiers mondiaux, l’érosion plutôt que l’exode.

Industrie « critique »

Catherine McGuinness, responsable des politiques à la City of London Corporation, a déclaré que si les services financiers n’avaient pas beaucoup de temps d’antenne dans les négociations sur le Brexit, ils étaient mieux placés car ils ont commencé à se préparer il y a des années.

«Nous avons été déçus par le manque de concentration sur le secteur des services financiers professionnels – il s’agit d’un élément essentiel de notre économie, un élément essentiel en soi pour les emplois et les impôts qu’il génère.

« Mais à la minute où le résultat du référendum a été annoncé, les institutions ont commencé à planifier comment elles seraient en mesure de servir leurs clients dans toutes les circonstances. »

Elle a également convenu avec M. Staley qu’il n’y a ni besoin ni désir d’une déréglementation généralisée pour créer ce que certains ont qualifié de Singapour sur la Tamise.

«Une des raisons pour lesquelles les gens veulent venir et faire des affaires ici est parce qu’ils font confiance à la réglementation. Nous n’entendons pas de grande demande pour un feu de joie de la réglementation, mais nous devons regarder comment pouvons-nous continuer à influencer et à travailler avec les normes mondiales pour relever les défis mondiaux. «

Tout comme la technologie?

L’un de ces défis mondiaux est certainement le changement climatique et M. Staley est convaincu que Londres peut devenir une plaque tournante mondiale de la finance verte. Il dit que ces idées sont actuellement là où la compréhension de l’impact d’Internet était il y a près de 30 ans.

Staley

«Le climat d’aujourd’hui est comme la technologie était en 1995. Si vous y réfléchissez … toutes les Amazones, les Google, n’existaient pas vraiment en 1995 et maintenant elles dominent 40% de l’économie, je pense que c’est un argument juste que de traiter le climat et s’occuper de l’environnement est dans la même situation maintenant. «

Des propos confiants et controversés pour le patron d’une banque qui compte les militants du changement climatique comme des participants réguliers à son assemblée annuelle des actionnaires grâce à son implication dans le financement de projets d’énergies fossiles.

Mais c’est la chose curieuse à propos de l’argent. On pourrait penser qu’il est difficile d’en créer de nouveaux produits, mais cela arrive.

La capacité de lever des fonds en dollars sur les marchés de l’UE a été la nouveauté clé qui a propulsé Londres à une importance mondiale dans l’après-guerre.

La création de nouveaux produits à partir de pools de prêts hypothécaires à risque a presque détruit le système financier mondial.

Exploiter la demande internationale de financement de projets climatologiques pourrait être la prochaine grande – et espérons-le bien – chose.

Il est plus difficile de réinventer un poisson ou un mouton. Contrairement à la pêche et à l’agriculture, qui ont beaucoup retenu l’attention politique et dont les entreprises ont vraiment du mal à s’adapter, les sociétés financières britanniques comme Barclays semblent convaincues de pouvoir s’adapter à un avenir post-Brexit.

Comme le dit M. Staley, « on ne peut pas taxer les bonnes idées ».

Le gouvernement britannique pensait que le puissant secteur financier pouvait se débrouiller seul. Sur cette preuve, il semble qu’ils auraient pu avoir raison.

Rishi Sunak l’espère certainement. Aucun chancelier de l’Échiquier de mémoire d’homme n’a eu plus besoin des recettes fiscales.