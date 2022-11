Barclays réduit le PIB chinois après avoir prévu une récession aux États-Unis et en Europe

La croissance des exportations chinoises a ralenti ces derniers mois après avoir bondi au plus fort de la pandémie dans le monde. Sur la photo, une pale d’éolienne est chargée sur un cargo au port de Yantai le 1er novembre 2022.

Les exportations restent un moteur important de l’économie chinoise, en particulier lorsque la pandémie a perturbé les chaînes d’approvisionnement mondiales et généré une demande intense de produits de santé et d’électronique.

“La part de la Chine dans les exportations mondiales a diminué cette année”, ont déclaré les analystes. “Les entreprises étrangères semblent avoir déplacé leurs commandes de la Chine vers ses voisins asiatiques, notamment le Vietnam, la Malaisie, le Bangladesh et l’Inde, pour la production de certains biens clés à forte intensité de main-d’œuvre”.

Les équipes économiques américaines et européennes de la société prévoient des récessions l’année prochaine, ont déclaré mercredi Jian Chang et Yingke Zhou de Barclays, basés à Hong Kong, dans un rapport.

La dernière baisse du PIB des analystes comprend des attentes pour une baisse plus prononcée de l’investissement immobilier, de 8% à 10%, par rapport aux prévisions précédentes d’une baisse à un chiffre.

Les contrôles stricts de Covid ont globalement restreint le sentiment des consommateurs, et l’espoir que la Chine assouplira bientôt les restrictions a contribué à propulser un rallye des actions cette semaine. Pékin n’a pas encore fait d’annonce officielle concernant les changements apportés à sa “politique dynamique zéro-Covid”.

Le secteur immobilier chinois et les industries connexes contribuent à environ un quart du PIB. Le marché immobilier s’est effondré au cours des deux dernières années alors que Pékin réprimait la forte dépendance des promoteurs à l’égard de la dette pour la croissance, tandis que la demande des consommateurs pour l’achat de maisons a plongé.

Même si le pays rouvrait complètement, les analystes de Barclays ont déclaré qu’ils restaient prudents quant à l’ampleur de la reprise des secteurs de la consommation et des services en Chine en raison de l’augmentation de la dette des ménages.

Au cours des derniers mois, d’autres analystes ont revu à la baisse leurs prévisions concernant le PIB chinois pour l’année prochaine.

Nomura a réduit ses prévisions à 4,3 %, contre 5,1 %. L’économiste en chef de la Chine, Ting Lu, a noté l’impact de Covid, des exportations plus faibles, une reprise lente de l’immobilier et un marché automobile plus faible après la flambée des ventes de voitures particulières cette année.

En septembre, Goldman Sachs a réduit ses prévisions de croissance du PIB pour 2023 à 4,5 %, contre 5,3 %, « compte tenu du rebond retardé de la réouverture de la Chine ».