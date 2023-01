Barclay fait allusion à une offre de rémunération révisée du NHS sur les cartes avant la «plus grande grève des infirmières au monde»

Inscrivez-vous à notre courriel gratuit Bilan de santé pour recevoir une analyse exclusive sur la semaine en santé Recevez notre e-mail gratuit de bilan de santé

Le secrétaire à la Santé, Steve Barclay, a laissé entendre que le personnel en grève du NHS pourrait se voir proposer un meilleur accord salarial à partir d’avril – si les syndicats acceptaient en retour des réformes de «productivité et d’efficacité».

Alors que les ambulanciers paramédicaux et le personnel de la « plus grande » grève des infirmières au monde devraient repartir dans quelques jours à moins qu’un accord ne puisse être conclu lors d’un affrontement avec les dirigeants syndicaux lundi, le ministre a insisté sur le fait qu’il «[remains] prêts à s’engager » sur la manière dont le gouvernement peut « soutenir la main-d’œuvre ».

Ecrire dans le Télégraphe du dimancheM. Barclay a déclaré qu’il “avait hâte” de discuter avec les syndicats de la manière dont tout accord sur les salaires pourrait être rendu “plus abordable, là où il existe des opportunités de productivité et d’efficacité”.

Samedi, Rishi Sunak a eu des entretiens serrés au n ° 10 avec des responsables de la santé pour discuter de la manière d’atténuer l’une des pires crises des 75 ans d’histoire du NHS, avec des retards dans la sortie des patients en partie responsables d’attentes mortelles et sans précédent dans les soins d’urgence.

Il est venu en tant que secrétaire général du Royal College of Nursing (RCN), Pat Cullen, dans une interview avec L’indépendant, a averti que l’engagement de M. Sunak sur la liste d’attente échouerait sans que le salaire ne soit abordé et a déclaré que la grève à venir serait la plus importante du genre au monde.

Elle a déclaré: «Nous avons voté pour environ 320 000 membres du personnel infirmier et je crois savoir que cela a été le plus grand scrutin de personnel infirmier au monde et qu’il s’agit de la plus grande grève infirmière au monde. Nous avons également augmenté le nombre d’organisations [such as NHS Trusts]. Ils sont désormais 70 concernés. La première fois, c’était 46 ans.

Dans son éditorial, M. Barclay s’est engagé à prendre de nouvelles mesures pour “améliorer le flux dans nos hôpitaux” lundi, lorsqu’il dévoilerait un nouveau programme visant à augmenter la capacité en lits dans les hôpitaux et les maisons de soins.

Des centaines de millions de livres seront dépensées pour acheter en bloc des milliers de lits en maison de retraite, selon le L’heure du dimanchedans le but de libérer 1 000 à 2 000 lits d’hôpitaux et d’alléger la pression sur les services d’urgence.

Les responsables gouvernementaux pensent qu’il y a suffisamment de lits de rechange dans les établissements approuvés par la Care Quality Commission. Il s’ajoute à 500 millions de livres sterling supplémentaires destinés aux soins sociaux qui ont été annoncés dans la déclaration d’automne du chancelier Jeremy Hunt.

Les plans verront également plus de «services virtuels», dans lesquels les patients sont «surveillés à distance» dans leur propre domicile, à l’aide d’appareils portables, selon le Télégraphequi rapporte que M. Barclay envisage également de créer davantage de centres de contrôle du système 24h/24 et 7j/7 pour gérer les niveaux de capacité du NHS.

M. Barclay a insisté sur le fait que le gouvernement était “déterminé” à résoudre les problèmes des gens et à faire avancer “le pays, plutôt que d’être coincé à répétition avec les syndicats”.

Mais il semblait susceptible de mettre en colère les grévistes en insistant sur le fait qu’à moins de trois mois de l’exercice, “nous devrions aller de l’avant et avoir des conversations constructives sur ce qui est abordable cette année à venir, plutôt que de revenir rétrospectivement” pour durer Avril.

Les commentaires de M. Barclay interviennent après que Mme Cullen a jeté un gant à M. Barclay en disant qu’elle serait disposée à “rencontrer le gouvernement à mi-chemin” sur les négociations salariales – réduisant ainsi les revendications salariales du syndicat de 19 à 10%.

M. Sunak pourrait mettre fin aux grèves la semaine prochaine s’il acceptait une telle offre, a déclaré Mme Cullen L’indépendant – mais a averti que la promesse du Premier ministre d’une action “audacieuse et radicale” pour résoudre la crise du NHS échouera à moins qu’il n’accorde à ses membres une augmentation de salaire.

Le secrétaire à la Santé rencontrera lundi les dirigeants des syndicats RCN, GMB, Unite et Unison, avant une deuxième vague nationale de grèves d’ambulances prévue plus tard dans la semaine.