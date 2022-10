Barcelone vs Villarreal – Rapport de match de football – 20 octobre 2022

Barcelone a rebondi de son Classique défaite avec style alors qu’ils se dirigeaient vers une victoire 3-0 à domicile en Liga contre Villarreal avec un doublé de Robert Lewandowski jeudi.

Le club du Camp Nou est resté deuxième du classement avec 25 points, trois derrière le Real Madrid et trois d’avance sur la Real Sociedad, troisième, qui a remporté ses cinq derniers matches de championnat et huit victoires consécutives dans toutes les compétitions.

Le manager Xavi Hernandez a déclaré qu’il allait faire bouger les choses et il a tenu parole, apportant cinq changements à l’équipe complètement surclassée lors de sa défaite 3-1 contre le Real Madrid dimanche.

Ce fut un autre coup dur pour Xavi et son équipe qui sont sur le point d’être éliminés en Ligue des champions après un match nul 3-3 à domicile avec l’Internazionale la semaine dernière.

“Je pense que nous avons très bien joué”, a déclaré Xavi après la victoire. “Nous devions réagir et nous devions faire une performance dans un grand match. Ce n’était pas une journée facile après avoir perdu au Bernabeu et fait match nul avec l’Inter. Il y a de grands espoirs pour cette équipe, on attend beaucoup. Nous avons intensifié et montré du caractère , bonne intensité, bon en défense et surtout en attaque.”

L’adolescent Ansu Fati a brillé pour le Barça jeudi en créant trois bonnes occasions avant que Lewandowski n’ouvre le score à la 31e minute.

L’attaquant polonais contrôlait brillamment le ballon à l’intérieur d’un centre bas de Jordi Alba et secouait deux défenseurs d’une touche subtile avant de se retourner pour terminer d’une frappe puissante.

Barcelone a marqué trois fois en sept minutes alors que Lewandowski augmentait l’avance avec un tir de curling précis depuis le bord de la surface pour terminer une contre-attaque après que Pedri ait volé le ballon près du cercle central.

Fati, 19 ans, a marqué le troisième but du Barca trois minutes plus tard, plaçant un tir à bout portant dans le filet vide sur un centre bas de Ferran Torres.

Avec les points assurés, le Barça a levé le pied après la pause mais a confortablement conservé son avance.

“Le plus important, c’est la victoire. L’équipe passe toujours en premier”, a déclaré Fati après le match. “Bien sûr, je veux gagner. Je suis prêt, je me sens bien et je suis disponible pour aider l’équipe si l’entraîneur a besoin de moi.”

Il y a eu un moment de silence avant le match à cause du décès du vice-président de Villarreal, Jose Manuel Llaneza, considéré comme l’architecte du projet de Villarreal qui a mené le club à des succès récents tels que battre Manchester United aux tirs au but en finale de la Ligue Europa en 2021.

“Jose Manuel a lancé ce projet, avant que la famille Roig ne prenne le relais”, a déclaré l’entraîneur de Villarreal, Unai Emery. “Je voulais dédier une victoire à sa famille, mais ce n’était pas le cas. Cela a été deux années très intenses pour moi avec lui et des nouvelles comme celle-ci vous affectent toujours. Maintenant, nous devons penser à dimanche.”